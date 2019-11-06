Не футбол, а политика: Ракицкий покинул сборную Украины

Украинский защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий принял решение завершить выступления за свою национальную сборную. Об этом 30-летний футболист объявил в своем Instagram. При этом причиной, по которой Ракицкий ушел из украинской сборной, послужил тот факт, что, по мнению игрока, в мировом футболе в последнее время стали излишне преобладать политические факторы. Кроме того, он отметил, что после своего переезда в Санкт-Петербург — а это произошло в конце января 2019 года — Ярослав так и не дождался от Андрея Шевченко вызова в свою команду.

«Десять лет назад я дебютировал за главную команду Украины, а сегодня прощаюсь с ней. Я ухожу из сборной. Я ждал вызова в национальную команду на протяжении года, но футбол стал большой политикой. Люди, которые рассылают приглашения в сборную, руководствуются страхом, а не навыками футбольного мастерство. Футбол вне политики?»

— заявил Ракицкий.

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Кроме того, украинский защитник поздравил своих соотечественников с досрочным выходом на чемпионат Европы — 2020. Напомним, подопечные Шевченко обыграли команду Португалии и, набрав в семи матчах 19 очков, за один тур до конца отборочного этапа турнира пробились на Евро с первого места. Также Ракицкий выразил благодарность болельщикам, которые «поддерживали и не поддерживали его».

«Для меня было честью защищать сборную своей страны, доказывать ее силу, представлять цвета своего флага на международной арене. Я всегда бился за победу для Украины. Желаю ей только золотых наград!» — заключил он.

Без поддержки со стороны своих соотечественников Ракицкий не остался. Так, в комментариях под данной публикацией комментарием отметился защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, который отреагировал на уход Ярослава из национальной сборной лишь одним словом — «Легенда». То же самое написал и Иван Ордец, который на протяжении многих лет играл вместе с Ракицким за донецкий «Шахтер», а летом этого года перебрался в московское «Динамо» и, что примечательно, с марта 2018 года за украинскую сборную не провел ни одного матча.

Решение Ракицкого завершить карьеру в своей национальной команде было, пожалуй, вопросом времени, о чем в своей публикации косвенно сказал и сам футболист.

Ключевым эпизодом стал именно переход защитника в петербургский «Зенит», что вызвало неоднозначную реакцию у его соотечественников, ведь в «Шахтере» он был одним из ветеранов и, как выразился Зинченко, даже легендой.

За основной состав донецкого клуба он дебютировал более десяти лет назад — еще в августе 2009-го, проведя после этого 325 матчей, отметившись 14 голами и 30 результативными передачами, а также став вместе с «горняками» шесть раз чемпионом страны, столько же — обладателем Кубка Украины и выиграв три национальных Суперкубка. Что касается его карьеры в сборной, то за «жовто-блакитных» Ярослав едва не дотянул до юбилейной игры, проведя 54 матчей. За весь свой период выступления в команде Украины он забил пять мячей, приняв участие в двух чемпионатах Европы — в 2012 и 2016 годах. На третье Евро подряд он уже не поедет.

Перейдя в «Зенит» же, Ракицкий столкнулся с волной критики как со стороны футбольных экспертов и представителей украинских СМИ, так и футболистов. Многие из них выразили единое мнение — украинец при текущих геополитических отношениях с Россией якобы не имеет права переезжать туда. Так высказались бывший защитник львовских «Карпат» Артем Федецкий и экс-хавбек киевского «Динамо» Руслан Ротань, ныне возглавляющий молодежную сборную своей страны. Особо же резко данный трансфер прокомментировал известный украинский журналист Дмитрий Гордон, выразив свое недовольство решением Ракицкого подписать контракт с петербуржцами, что, по его мнению, связано якобы исключительно с желанием заработать «сраные миллионы».

«Когда он сфотографировался с футболкой «Зенита», где было написано «Россия», меня чуть не вывернуло. Я не могу на это смотреть. Мне просто так отвратительно... Ты же выходил за сборную Украины, цвета ее защищал. Ты, дурак, понимаешь, что ты делаешь за эти сраные миллионы? Я к Ракицкому испытываю отвращение, чувство брезгливости. Мне плохо физически от того, что я это вижу»,

— говорил Гордон в программе «Вечерний прайм» на телеканале «112 Украина».

Однако в тот момент карьера Ракицкого в сборной была еще под вопросом. Так, главный тренер украинцев Андрей Шевченко не сказал ни одного слова, которое хотя бы косвенно подчеркивало факт закрытой двери для Ярослава в состав команды, а член Исполкома Федерации футбола Украины (ФФУ) Сергей Макаров также подчеркивал, что окончательное решение будет принимать тренерский штаб сборной. Впрочем, 4 февраля этого года все та же ФФУ поставила, пожалуй, все точки над «i», исключив Ракицкого из состава национальной команды на своем официальном сайте спустя несколько дней после его перехода в «Зенит».