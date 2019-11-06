Провокация, травма и поражение: как канадцы отомстили России

Молодежная сборная России потерпела обидное поражение во втором матче Суперсерии против Канады.

Напомним, в ходе традиционного турнира юная «Красная машина» встречается по очереди с тремя сборными из сильнейших юниорских лиг Канады — Квебека (QMJHL), Онтарио (OHL) и Западной хоккейной лиги (WHL). С каждым соперником Россия играет по два раза, а победу одерживает та страна, которой удалось выиграть больше матчей из шести.

Все встречи проходят на площадках соперника, так что нашей команде приходится преодолевать большое расстояние до Канады, акклиматизироваться и затем вступать в борьбу с парнями, которые могут совсем скоро заиграть в НХЛ.

Первым соперником россиян на этот раз стала команда Квебека, и в дебютном матче в Сент-Джоне отечественная сборная не подвела, отыгравшись со счета 1:3 и забросив победную шайбу за три минуты до конца встречи (4:3).

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Однако во второй игре подопечных Валерия Брагина постигла жестокая неудача.

Спустя 1 минуту 44 секунды после стартовой сирены Рафаэль Лавуа забросил издевательскую шайбу в ворота Амира Мифтахтова, прокинув ее между ног с нескольких метров.

А ведь Мифтахов ездил еще на прошлый молодежный чемпионат мира, и казалось, что в Канаде он сразу покажет свой опыт и класс. Но голкиперу казанского «Барса», который заменил в составе Даниила Исаева, игравшего в прошлом матче, нужно было немного времени, чтобы войти в игру. Вскоре после этого провала он окончательно пришел в себя и совершил классный сейв после броска в упор.

МИФТАХОООООООВ!! ЧТО ТВОРИТ НАШ ВРАТАРЬ!! ВОТ ЭТО СЕЙВ#CANvsRUS pic.twitter.com/QR2lmaugqD — Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) November 6, 2019

Мифтахов был не единственным, кому пришлось экстренно привыкать к скоростям квебекцев. По сравнению с предыдущим матчем Брагин выпустил в четвертом звене новую тройку нападения Егор Степанов — Лев Комиссаров — Захар Шабловский, которая получила свои первые игровые минуты в Канаде.

До второго матча нашей молодёжки в рамках CIBC Canada Russia Series 2019 остаётся ровно час.



И уже можно изучать состав и готовиться смотреть игру: https://t.co/E1DsMwPwSU#снамироссия pic.twitter.com/vHrhpQYgfC — Хоккей России (@russiahockey) November 5, 2019

Поскольку Суперсерия является ответственным, но все же подготовительным этапом к МЧМ, у тренера не стоит обязательной задачи выиграть все встречи, важнее — посмотреть всех вызванных игроков и определиться с составом на мировой форум.

По этой причине включение новой тройки было вполне оправданно. Правда, пока парни вливались в матч, всю игру делали те, кто зажег в предыдущей встрече.

За 15 секунд до окончания первого периода Егор Соколов, который выступает в лиге Квебека и является ее третьим бомбардиром, сотворил гол чисто на индивидуальном мастерстве:

протащил шайбу с правого фланга на пятак сквозь двух защитников и спокойно отправил ее мимо вратаря — 1:1.

Сам прошел. Сам обыграл. Сам бросил. Сам добил. Егор «Сделай Сам» Соколов забрасывает гол в раздевалку #CANvsRUS pic.twitter.com/5YkSa9T9Zn — Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) November 6, 2019

Игра в догонялки продолжилась и в следующем периоде, причем канадцы снова отличились уже на второй минуте после стартовой сирены.

Жереми Пуарье выкатился на двух защитников сборной России, а затем неожиданно отдал пас на Натана Легаре, который с острого угла мощным броском отправил шайбу в створ, — 2:1.

Исправлять ситуацию пошел Дмитрий Завгородний, который в прошлом матче уже записал на свой счет два гола и два ассиста.

На этот раз четвертый бомбардир лиги Квебека устроил сольный проход, промчавшись с шайбой через половину площадки до самых ворот и аккуратно переиграв вратаря, — 2:2.

Завгородний разнес оборону канадцев в том же стиле, что Соколов, только ворвался на пятак с противоположного фланга.

Таким образом, уже к 23-й минуте этой встречи можно было сказать, что тройка «легионеров» сборной России (то есть парней, которые выступают за канадские клубы на уровне юниоров и имеют неплохие шансы показать себя скоро в НХЛ) смотрелась предпочтительнее остальных нападающих и, пожалуй, окончательно убедила в том, что на МЧМ их брать стоит.

Завгородний и Соколов забили, а Александр Хованов, хоть и не отличился на этот раз, но умело вел команду за собой на правах капитана и создавал моменты для партнеров.

Однако в середине второго периода наконец отличился и нападающий не из «легионерской» тройки, причем это позволило юной «Красной машине» выйти вперед.

17-летний Максим Грошев из нижнекамского «Нефтехимика», который уже на постоянной основе выступает в КХЛ, оказался настырнее всех на пятаке канадцев и с боем затолкал шайбу в ворота после нескольких попыток.

Трудовая получилась шайба. Успели посчитать, сколько потребовалось добиваний?#CANvsRUS pic.twitter.com/BtveRKrFmm — Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) November 6, 2019

Жаль, что после этого эпизода молодежка позволила себе расслабиться, проиграла вбрасывание и тут же пропустила молниеносную контратаку «кленовых», которые за пару секунд промчались через всю площадку, и вывели на ударную позицию Доусона Мерсера — 3:3.

Такое обескураживающее развитие событий моментально уничтожило радость от шайбы Грошева и негативно повлияло на настрой команды. После этого россияне, как ни пытались, больше так и не смогли огорчить голкипера квебекцев.

Даже один из героев встречи Завгородний с пары метров послал снаряд в штангу, не попав в пустой угол ворот.

Тоже слышите этот звон? Могли вперед выходить, но попадает Завгородний в штангу!#CANvsRUS pic.twitter.com/sc8ucTfwA3 — Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) November 6, 2019

Также одним из самых впечатляющих моментов заключительного периода стал силовой прием защитника Антона Малышева, который отправил в полет одного из лучших нападающих соперника Джейкоба Пеллетье, — получилась образцовая «мельница».

Но и это уже не особо встряхнуло команду. В итоге основное время встречи закончилось вничью (3:3), и игра перешла в овертайм, где все решает один-единственный гол.

Самый явный шанс молодежки упустил Василий Подколзин, который выскочил один на один с вратарем, но промахнулся из убойной позиции, а затем очень страшно влетел в ворота, ударившись ногой о железо.

После этого ему пришлось покинуть площадку при помощи врачей.

#Canucks Podkolzin hurt as he goes crashing into the net pic.twitter.com/MkVcpmdUji — Matt (@dooley_matt_) November 6, 2019

Сразу же после этого печального эпизода Лавуа, открывший счет в матче, получил возможность нанести бросок из позиции прямо перед воротами. Накрыть его толком никто не успел, и канадец оформил дубль, принеся своей команде победу — 4:3.

Стоит отметить, что

канадец отметил гол, взмахнув руками, словно птица, — это традиционное празднование российского нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова, который этой осенью угодил в громкий скандал, получив четырехлетнее отстранение от выступлений за сборную за кокаин.

Провокация или совпадение?

Быструю атаку канадцев пропустили, а потом не успели накрыть бросок. Очень, очень жаль#CANvsRUS pic.twitter.com/LabPBwQepk — Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) November 6, 2019

После встречи Брагин признал, что молодежка все еще допускает прежние ошибки, однако отметил блестящую игру вратаря Мифтахова, который во многих эпизодах не позволил канадцам забить и уйти в отрыв.

«То, каким образом были заброшены шайбы нам, говорит о старых ошибках. Будем исправлять. Когда в третьем периоде начали играть правильно, у соперника моментов особо не было.

В игру мы вошли тяжело, но Мифтахов выручил много раз, оставил нас в деле. Начали хорошо действовать после того, как раскатились», — приводит слова тренера официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Кроме того, Брагин отметил, что вратари Мифтахов и Исаев, скорее всего, будут выходить в Суперсерии по очереди.

Также своим мнением об игре поделился Завгородний. К сожалению, нападающий на данном этапе прекращает выступать за молодежку, так как «легионеры» могут подключаться к команде только во время игр против сборной из своей лиги (в случае Дмитрия это юниорская лига Квебека).

То есть на оставшиеся четыре матча против сборных Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Западной хоккейной лиги (WHL) Завгородний, Соколов и Хованов уже не поедут.

«Несмотря на это поражение, впечатления от игры у меня остались позитивные. У нас были хорошие скорости, мы выиграли нейтральную зону и классно играли в пас.

В этой сборной России мне понравилась креативность, скорость, то, что все ребята могут и умеют играть в пас, в наш, русский, хоккей»,

— подытожил Завгородний.

После этого матча сборная России вылетает в Онтарио, где проведет следующие две встречи 8 и 12 ноября. Начало — в 03.00 по московскому времени.