«Взрывной хоккей»: Россия вырвала победу у канадцев

Молодежная сборная России стартовала в традиционной Суперсерии против Канады с красивой победы, вытащенной на зубах за счет игрового мастерства трех парней, которые уже уехали за океан в надежде покорить НХЛ и сейчас выступают в командах Канадской хоккейной лиги (CHL), — Александру Хованову, Дмитрию Завгороднему и Егору Соколову.
Напомним, в Суперсерии, которая считается финальным раундом подготовки к молодежному чемпионату мира, стартующему в конце декабря, сборная России U20 играет по очереди с тремя коллективами из Канадской хоккейной лиги (CHL): сборными Юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL), Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Западной хоккейной лиги (WHL).
С каждым соперником юная «Красная машина» проводит по две встречи, а итоговую победу одерживает та страна, которой удалось выиграть больше матчей из шести.
На этот раз первым оппонентом сборной России стала команда Квебека. В начале встречи подопечные Валерия Брагина, которые добирались до места проведения матча из России больше суток, выглядели не лучшим образом и почти не создавали моментов.
В этом плане канадская сторона находится в более выигрышном положении, поскольку выставляет против россиян по очереди три коллектива, которые постоянно сохраняют свежесть, и им не нужно преодолевать изматывающую дорогу.
Однако и у тренерского штаба молодежной «Красной машины» есть козырь в рукаве — он имеет право вызывать в свой состав российских игроков, которые выступают в местных лигах.
Именно Завгородний, Соколов и Хованов, играющие в клубах QMJHL, организовали все голы сборной России в этом матче.
Первым отличился Хованов — центральный нападающий удачно подловил шайбу после суеты на «пятаке» канадцев и отправил ее в ворота мимо двух защитников и голкипера.
Однако после этого квебекцы взвинтили темп и за один второй период забросили в ворота молодежки сразу три шайбы, умело поймав россиян на скоростных контратаках.
Сначала счет сравнял Габриэль Фортье. Канадцы отвоевали шайбу в своей зоне после вбрасывания и умчались к воротам Даниила Исаева, с невероятной легкостью преодолев всю оборону россиян, и Фортье нанес точный бросок с нескольких метров — 1:1.
Затем сборная QMJHL организовала вторую образцовую контратаку, отобрав шайбу на чужой половине площадки и выведя сразу двоих игроков — Джейкоба Пеллетье и Доусона Мерсера — на одного защитника и вратаря сборной России. В итоге Мерсер легко послал шайбу в пустой угол — 2:1.
Молодежка отреагировала на такой поворот событий градом собственных атак и нанесла даже больше бросков по воротам, чем соперник, однако забить никак не получалось. А вот канадцы тем временем отличились уже в третий раз, причем весьма любопытным образом: после очередного броска шайба проскользнула под рукой Исаева, у того не было времени, чтобы полностью развернуться и спокойно зафиксировать снаряд, так что он решил сначала для подстраховки просто лечь и прижать ее спиной ко льду.
Однако к голкиперу подскочил Пеллетье и после пары толчков клюшкой в тело сумел пропихнуть шайбу в ворота.
Это возмутило игроков молодежки, которые затеяли небольшую заварушку с соперником, но арбитр не увидел в произошедшем ничего криминального и гол засчитал — 1:3.
Казалось, что все летит в тартарары, но под самый конец катастрофичного второго периода нападающие молодежки сумели трансформировать свои зашкаливающие эмоции в гол.
Хованов протащил шайбу к чужим воротам и вроде бы начал уже уходить за них, но перед этим успел отдать молниеносный пас на подключившегося Завгороднего, который в касание отправил снаряд в ближний угол, — 2:3.
Канадцы такой хитрости не ожидали: даже на видео неуловимую передачу Хованова можно разглядеть только во время замедленного повтора. В итоге команды ушли на перерыв с разницей в одну шайбу, что было гораздо приятнее, чем 1:3.
В третьем периоде канадцы изрядно прижали подопечных Брагина, спровоцировав их на два удаления и предоставив достаточно работы Исаеву. Однако к финальной трети матча россияне уже привыкли к площадке и темпу игры и сумели уверенно погасить всю угрозу у своих ворот.
За атаку же в этой встрече явно отвечало звено «легионеров», которое на 48-й минуте сравняло счет: Соколов протащил шайбу через всю площадку, сделал вираж за воротами и покатил под бросок Хованскому, который не промахнулся, — 3:3.
А за три минуты до финальной сирены Хованов перехватил шайбу после неудачного паса соперника и отдал Завгороднему, который записал на свой счет победный гол сборной России.
Так молодежка начала Суперсерию с трудовой победы, о которой еще в конце второго периода мало кто мог подумать.
После встречи наставник команды Брагин признал, что матч получился довольно сложным и он заметил немало недочетов в игре своих подопечных, однако результатом остался удовлетворен.
«Многие ребята вообще первый раз в Канаде, впервые почувствовали, что это такое — быстрый взрывной хоккей, когда решения нужно принимать так быстро.
Канадцы забили очень легкие голы — после наших тактически неверных действий. Безусловно, трудная дорога, акклиматизация — все это сказывается на действиях игроков, но нужно делать меньше ошибок в плане тактики», — приводит слова специалиста официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).
Главный герой встречи Хованов, отличившийся двумя голами и двумя ассистами, в послематчевом интервью сделал явный намек на то, что его нужно включать в состав сборной на молодежный чемпионат мира.
«Оказаться в Чехии на МЧМ — мечта для всех здесь. Я помню, как смотрел тот матч, в котором наша команда отыгралась с 0:3 и выиграла, с тех пор мечтаю выиграть золото чемпионата мира в составе молодежки.
В прошлом году попасть в состав не получилось, но в этом у меня есть хороший шанс, как мне кажется», — заявил игрок.
А пока что свой следующий матч за сборную Хованов проведет в ночь с 5 на 6 ноября по московскому времени, когда состоится ответная игра с командой Квебека.