«Взрывной хоккей»: Россия вырвала победу у канадцев

Молодежная сборная России стартовала в традиционной Суперсерии против Канады с красивой победы, вытащенной на зубах за счет игрового мастерства трех парней, которые уже уехали за океан в надежде покорить НХЛ и сейчас выступают в командах Канадской хоккейной лиги (CHL), — Александру Хованову, Дмитрию Завгороднему и Егору Соколову.

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Напомним, в Суперсерии, которая считается финальным раундом подготовки к молодежному чемпионату мира, стартующему в конце декабря, сборная России U20 играет по очереди с тремя коллективами из Канадской хоккейной лиги (CHL): сборными Юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL), Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Западной хоккейной лиги (WHL).

С каждым соперником юная «Красная машина» проводит по две встречи, а итоговую победу одерживает та страна, которой удалось выиграть больше матчей из шести.

На этот раз первым оппонентом сборной России стала команда Квебека. В начале встречи подопечные Валерия Брагина, которые добирались до места проведения матча из России больше суток, выглядели не лучшим образом и почти не создавали моментов.

В этом плане канадская сторона находится в более выигрышном положении, поскольку выставляет против россиян по очереди три коллектива, которые постоянно сохраняют свежесть, и им не нужно преодолевать изматывающую дорогу.

Однако и у тренерского штаба молодежной «Красной машины» есть козырь в рукаве — он имеет право вызывать в свой состав российских игроков, которые выступают в местных лигах.

Именно Завгородний, Соколов и Хованов, играющие в клубах QMJHL, организовали все голы сборной России в этом матче.

Первым отличился Хованов — центральный нападающий удачно подловил шайбу после суеты на «пятаке» канадцев и отправил ее в ворота мимо двух защитников и голкипера.

Однако после этого квебекцы взвинтили темп и за один второй период забросили в ворота молодежки сразу три шайбы, умело поймав россиян на скоростных контратаках.

Сначала счет сравнял Габриэль Фортье. Канадцы отвоевали шайбу в своей зоне после вбрасывания и умчались к воротам Даниила Исаева, с невероятной легкостью преодолев всю оборону россиян, и Фортье нанес точный бросок с нескольких метров — 1:1.

Let's have another look at that tying goal!



Gabriel Fortier

Samuel Poulin

3:07



1-1#CANvsRUS pic.twitter.com/GD1D5s00Ih — QMJHL (@QMJHL) November 5, 2019

Затем сборная QMJHL организовала вторую образцовую контратаку, отобрав шайбу на чужой половине площадки и выведя сразу двоих игроков — Джейкоба Пеллетье и Доусона Мерсера — на одного защитника и вратаря сборной России. В итоге Мерсер легко послал шайбу в пустой угол — 2:1.

Here's how the #QMJHL took their first lead of the night in the second!



Dawson Mercer

Jakob Pelletier

Jordan Spence

9:43



QMJHL 2, RUS 1#CANvsRUS pic.twitter.com/oeOsV4Y568 — QMJHL (@QMJHL) November 5, 2019

Молодежка отреагировала на такой поворот событий градом собственных атак и нанесла даже больше бросков по воротам, чем соперник, однако забить никак не получалось. А вот канадцы тем временем отличились уже в третий раз, причем весьма любопытным образом: после очередного броска шайба проскользнула под рукой Исаева, у того не было времени, чтобы полностью развернуться и спокойно зафиксировать снаряд, так что он решил сначала для подстраховки просто лечь и прижать ее спиной ко льду.

Однако к голкиперу подскочил Пеллетье и после пары толчков клюшкой в тело сумел пропихнуть шайбу в ворота.

Это возмутило игроков молодежки, которые затеяли небольшую заварушку с соперником, но арбитр не увидел в произошедшем ничего криминального и гол засчитал — 1:3.

Jakob Pelletier stuffs it home for Team #QMJHL to give them a 3-1 lead in the middle frame!



Jakob Pelletier

Raphael Lavoie

Dawson Mercer

17:10



QMJHL 3 - 1 RUS#CANvsRUS pic.twitter.com/xPM4Yo3x4C — QMJHL (@QMJHL) November 5, 2019

Казалось, что все летит в тартарары, но под самый конец катастрофичного второго периода нападающие молодежки сумели трансформировать свои зашкаливающие эмоции в гол.

Хованов протащил шайбу к чужим воротам и вроде бы начал уже уходить за них, но перед этим успел отдать молниеносный пас на подключившегося Завгороднего, который в касание отправил снаряд в ближний угол, — 2:3.

How did we get to a one goal game after 40? This buzzer beater goal, courtesy of Dmitry Zavgorodniy!



Dmitry Zavgorodniy

Alexander Khovanov

Nikita Zorkin

19:55



QMJHL 3-2 RUS#CANvsRUS pic.twitter.com/wT4MVMewGv — QMJHL (@QMJHL) November 5, 2019

Канадцы такой хитрости не ожидали: даже на видео неуловимую передачу Хованова можно разглядеть только во время замедленного повтора. В итоге команды ушли на перерыв с разницей в одну шайбу, что было гораздо приятнее, чем 1:3.

В третьем периоде канадцы изрядно прижали подопечных Брагина, спровоцировав их на два удаления и предоставив достаточно работы Исаеву. Однако к финальной трети матча россияне уже привыкли к площадке и темпу игры и сумели уверенно погасить всю угрозу у своих ворот.

За атаку же в этой встрече явно отвечало звено «легионеров», которое на 48-й минуте сравняло счет: Соколов протащил шайбу через всю площадку, сделал вираж за воротами и покатил под бросок Хованскому, который не промахнулся, — 3:3.

Alexander Khovanov finds the back of the net for the second time tonight. Make it 3 points for the @monctonwildcats scoring star! Let's take a at that second snipe!



QMJHL 3-3 RUS#CANvsRUS pic.twitter.com/02eWimnpwj — QMJHL (@QMJHL) November 5, 2019

А за три минуты до финальной сирены Хованов перехватил шайбу после неудачного паса соперника и отдал Завгороднему, который записал на свой счет победный гол сборной России.

And here's your game winner from Saint John tonight!



Dmitry Zavgorodniy

Alexander Khovanov

16:44 (third period)



RUS 4-3 QMJHL#CANvsRUS pic.twitter.com/JjTClIw64U — QMJHL (@QMJHL) November 5, 2019

Так молодежка начала Суперсерию с трудовой победы, о которой еще в конце второго периода мало кто мог подумать.

После встречи наставник команды Брагин признал, что матч получился довольно сложным и он заметил немало недочетов в игре своих подопечных, однако результатом остался удовлетворен.

«Многие ребята вообще первый раз в Канаде, впервые почувствовали, что это такое — быстрый взрывной хоккей, когда решения нужно принимать так быстро.

Канадцы забили очень легкие голы — после наших тактически неверных действий. Безусловно, трудная дорога, акклиматизация — все это сказывается на действиях игроков, но нужно делать меньше ошибок в плане тактики», — приводит слова специалиста официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Главный герой встречи Хованов, отличившийся двумя голами и двумя ассистами, в послематчевом интервью сделал явный намек на то, что его нужно включать в состав сборной на молодежный чемпионат мира.

«Оказаться в Чехии на МЧМ — мечта для всех здесь. Я помню, как смотрел тот матч, в котором наша команда отыгралась с 0:3 и выиграла, с тех пор мечтаю выиграть золото чемпионата мира в составе молодежки.

В прошлом году попасть в состав не получилось, но в этом у меня есть хороший шанс, как мне кажется», — заявил игрок.

А пока что свой следующий матч за сборную Хованов проведет в ночь с 5 на 6 ноября по московскому времени, когда состоится ответная игра с командой Квебека.