«Скажу, как обыграть «Зенит»: «Лейпциг» готов помочь «Спартаку»

Групповой этап Лиги чемпионов перешагнул экватор, и в большинстве групп перспективы команд становятся все более очевиднее. В матче 4-го тура петербургский «Зенит» на своем поле принимал «РБ Лейпциг», в конечном итоге уступив немцам со счетом 0:2. Несколькими неделями ранее, напомним, сине-бело-голубые проиграли «быкам» на их территории (1:2), а в ответной игре реванш взять не смогли.

Благодаря этой победе «Лейпциг» набрал девять очков и закрепил лидерство в турнирной таблице группы G. «Зенит» же остался с четырьмя набранными баллами на втором месте до того момента, как не завершится параллельный матч квартета между «Лиллем» и «Валенсией» — при любом раскладе, который случится в этой игре, петербуржцы не окажутся выше третьей строчки.

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Обе встречи «Зенита» и «Лейпцига» по общей картине получились примерно одинаковыми: немцы что дома, что на выезде продемонстрировали лучшее владение мячом, созидание и реализацию. В Санкт-Петербурге подопечным Юлиана Нагельсманна удалось нанести по воротам хозяев 20 ударов, а количество передач составило аж 716-ти (85% из которых — точные), когда как у «Зенита» только 327 (точность составила и вовсе 67%). Проще говоря, переиграли немцы команду Сергея Семака по всем показателям с чудовищным отрывом.

После игры главный тренер «Лейпцига» Нагельсманн выразил мнение, что тактика, выбранная им на матч, полностью оправдала себя. «Быки», хотя и были в гостях, но чувствовали себя по-домашнему. Давление дало знать о себе уже в начале игры, когда «Зенит» от пропущенного мяч спас только арбитр, отменивший мяч «РБ» после просмотра видеоповтора. Однако под конец первого отрезка игры «Лейпцигу» уже в добавленное время удалось открыть счет после того, как грубо ошибся Александр Ерохин, привезя опасный штрафной. А точку в игре поставили уже на 63-й минуте, после чего «Зенит» оказался полностью деморализован и не сумел создать практически ничего.

«Мы сегодня заслуженно победили. Мы не ждали, что «Зенит» будет играть от обороны. Иногда мы слишком торопились. Тем не менее мы создали два-три хороших шанса. Забили гол, который, на мой взгляд, нельзя было отменять. Хорошо, что забили еще раз до перерыва. Когда забили второй, было понятно, что матч можно было заканчивать. Теперь нам нужна еще одна победа, и мы выйдем из группы», — приводит слова Нагельсманна Sport24.

К рулевому «Лейпцига» в Петербурге было повышенное внимание, поскольку его называют одним из самых перспективных специалистов немецкой тренерской школы. Что интересно, он пообещал помочь своему соотечественнику Доменико Тедеско, ныне возглавляющему московский «Спартак», если тот обратиться к нему за советом перед встречей с «Зенитом».

«Если мне позвонит Тедеско, я скажу ему, как обыграть «Зенит», — заверил Нагельсманн.

Что касается «Зенита», то известный болельщик сине-бело-голубых Михаил Боярский считает, что команда с берегов Невы недооценила немецкий клуб. После 10-ти туров «Лейпциг» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии и отстает от лидера лишь на четыре очка, а в последних двух матчах и вовсе подопечным Нагельсманна удалось забить аж 14 мячей. По мнению Боярского, лидерство петербуржцев в Российской премьер-лиги (РПЛ) при таких результатах в еврокубках говорит лишь о том, что в домашнем чемпионате нет оппонентов такого уровня.

«Зенит» должен понять, что есть команды, которые на порядок выше его. Нужно учиться играть с трудным соперником. А если так, относиться на халяву, думать, что за счет нескольких изменений в структуре команды можно обыграть сильного соперника, то из этого ничего не выйдет. Я думаю, что и Семак промахнулся. Нападение сегодня было без зубов, а защита оставляла желать лучшего. Вывод один — с сильными соперниками играть рановато», — сказал актер.

«Честно говоря, я теряю надежды на евровесну. Но для меня важнее чемпионат России. Поэтому еврокубки меня не так сильно волнуют. Это по большей степени бизнес, а меня больше волнует спортивная составляющая», — заключил Боярский.

Точку зрения популярного артиста, как оказалось, разделяет и наставник «Зенита». По словам Семака, сейчас трудно спорить тем, что его команда может превосходить по уровню «Лейпциг».

«Для нас было важно не пропустить, но это произошло в конце первого тайма. Играть стало сложнее. И на выезде было сложно, и дома. Шанс был в быстрых атаках. Если в гостях не могли даже выйти в них, то сегодня выходили. У «Лейпцига» игроки очень быстрые. Мы постоянно запаздывали. Заслуженная победа соперника.

Не считаю ли, что ошибся с тактикой? Не считаю. Надо быть реалистами. У нас защитники не очень быстрые. И играть в два центральных нельзя было. По уровню мы слабее «Лейпцига», — считает главный тренер сине-бело-голубых.

Посетовал Семак в том числе и на разные регламенты в чемпионатах России и Германии. Он считает, что лимит в РПЛ не позволяет максимально использовать игровые ресурсы команды.

«Если «Лейпциг» может позволить себе играть с двумя номинальными игроками сборной, то у нас есть лимит, который мешает конкуренции. Мы не можем заявлять иностранцев в академии. В чемпионате Германии другие скорости. Нужно расти, усиливаться», — убежден специалист.

Шансы «Зенита» на выход в следующую стадию уже не столь оптимистичны, как в начале еврокубковой кампании, когда петербуржцы сыграли вничью с «Лионом» и уверенно обыграли «Бенфику». В 5-м туре сине-бело-голубые на своем поле примут французский клуб, а «Лейпциг» встретится с португальцами. При определенных раскладах, команда Семака может потерять шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов уже в следующей игре.