Плей-офф под угрозой: «Зенит» снова проиграл «Лейпцигу»

К матчу петербуржцы подходили не в самой оптимальной форме. В прошлом туре Лиги чемпионов «Зенит» уступил «Лейпцигу» со счетом 1:2, хотя первый мяч в игре на свой счет записал именно защитник сине-бело-голубых Ярослав Ракицкий. Несмотря на временное преимущество, подопечные Сергей Семака показали довольно слабую игру, в конечно счете потерпев поражение, которое оставило команду лишь с четырьмя набранными очками.

Кроме того, в прошедшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» свел только к ничьей поединок с московским ЦСКА — 1:1, а до этого смог обыграть только «Крылья Советов» и «Томь».

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Что касается немецкой команды, то в последних двух встречах в рамках чемпионата Германии футболисты Юлиана Нагельсманна сумели отметиться 14-ю голами при одном пропущенном. Сейчас «Лейпциг» занимает четвертое место в турнирной таблице национального первенства, отставая от лидера лишь на четыре очка. А больше других в игре «быков» выделяется нападающий Тимо Вернер, который, впрочем, на ответный поединок «Зенитом» в стартовый состав не попал, учитывая нагрузки в последние недели.

Как и обещал наставник «РБ», его команда играла в Санкт-Петербурге не так, как несколькими днями ранее это делал ЦСКА. Немцы с первых минут забрали мяч себе и в целом доминировали, раз за разом создавая опасные моменты. За дебютные десять минут немцы могли забить дважды, но в обоих случаях не лучшим образом действовали форварды (отсылка к нахождению Вернера в запасе), а также не позволила забить «Лейпцигу» в том числе и уверенная игра голкипера сине-бело-голубых Михаила Кержакова.

Но стартовое давление принесло плоды гостям уже на 13-й минуте. Игорь Смольников допустил ошибку в обороне, махнув ногой мимо мяча и не сумев остановить Марселя Хальстенберга, который вырвался на свободное пространство и переправил мяч в нижний угол ворот.

Спасла «Зенит» только система видеопомощи арбитрам (VAR) — главный рефери встречи Орель Гринфилд принял решение не засчитывать гол «Лейпцига», поскольку в одном из эпизодов, приведших к забитому мячу, нападающий «РБ» Юссуф Поульсен подыграл себе рукой.

Несмотря на пропущенный гол, который хоть и не был засчитан, хозяев он никак не взбодрил. «РБ» забрал себе территориальное преимущество, но создавал гораздо меньше моментов. Минимальный гандикап вполне устраивал Нагельсманна, поэтому гости ожидаемо отошли назад. Проблемой же «Зенита» оставалось отсутствие последнего паса — редкие комбинации у петербуржцев проходили, но до завершающее действие подопечные Семака совершить не могли. Линия атаки, выставленная рулевым сине-бело-голубых с первых минут, оказалась полностью нейтрализована немцами: мяч до Артема Дзюбы и Сердара Азмуна практически не доходил, а самым активным был полузащитник Дуглас Сантос.

Под конец тайма «Лейпциг» вновь усилил прессинг на ворота «Зенита». Уже в добавленное арбитром время хорошую возможность отличиться упустил Азмун, за что немцы наказали хозяев спустя несколько минут. Александр Ерохин прямо возле своей штрафной срубил соперника, Марсель Забитцер, выполняя стандарт, не смог перебросить стенку, однако мяч отскочил к Диего Демме, который точным ударом в угол переправил снаряд в ворота Кержакова. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу «РБ».

В перерыве у обеих команд произошли изменения: Семак заменил допустившего ошибку Смольникова на Вячеслава Караваева, а у «Лейпцига» вместо Хальстенберга вышел Кевин Кампль. Общая картина игры во втором отрезке игры не поменялась, и гости продолжали уверенно владеть преимущество, создавая возможности увеличить преимущество, но вратарь «Зенита» играл надежно.

На 62-й минуте на поле появился Вернер, после чего сразу же случился второй гол, вылившийся из ничего. Страж ворот «РБ» выбил мяч на чужую половину поля, Поульсен выиграл верховую борьбу и сделал скидку на Вернера, тот отспасовал на Эмиля Форсберга, а последний вывел на ударную позицию Забитцера, который спокойно переиграл Кержакова и отправил второй мяч в ворота «Зенита». Под конец игры у петербуржцев все же получилось создать несколько острых моментов, которые, однако, реализовать не удалось.

У себя дома подопечные Семака, как казалось, должны были брать реванш у «РБ», но сыграли едва ли не хуже, чем в Германии.

В следующем туре Лиги чемпионов «Зениту» предстоит встретиться с «Лионом». Напомним, что с французской командой петербуржцы первый матч свели к ничьей. Встреча состоится 27 ноября на домашнем поле сине-бело-голубых. «Лейпциг» же в этот день примет португальскую «Бенфику».