Отрыв в 20 баллов: Загитова упала, Косторная победила

Накануне

Перед произвольной программой женщин на этапе Гран-при во Франции интрига была накалена до предела. По итогам короткого выступления Алина Загитова проигрывала Алене Косторной чуть больше двух баллов и для победы должна была выдать идеальный прокат и ждать ошибок своей более юной коллеги по группе Этери Тутберидзе.

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Жесткие решения судей в короткой программе, где с олимпийской чемпионки сняли целый балл за лишнее движение рукой в концовке проката, а также нещадно порезали оценку за ее фирменный каскад тройной лутц + тройной риттбергер, казалось, никак не повлияли на психологическое состояние Загитовой.

Опытная спортсменка спокойно провела финальную тренировку в образе египетской царицы Клеопатры, исполнив чисто все элементы произвольной программы.

А вот Косторная, для которой это был первый взрослый этап Гран-при в карьере, немного дала волю эмоциям и расплакалась на последней тренировке. Один из сопровождающих ее тренеров Даниил Глейхенгауз обнимал девушку, пытаясь привести ее в чувство.

Стоит отметить, что 15-летняя фигуристка и перед короткой программой уходила с катка в слезах, поскольку тренировка никак не складывалась: с ошибками получались даже обыкновенные тройные прыжки, не говоря уже о сложнейшем акселе в три с половиной оборота.

Теперь же Алена показала триксель и в каскаде, и сольно, но, видимо, что-то в тренировке ее все-таки сильно не устроило.

Кроме того, на вчерашнюю юниорку могли оказать серьезное давление некоторые любители фигурного катания, которые осудили ее за откровенное высказывание в зоне kiss and cry во время оглашения оценок за короткую программу.

Напомним, тогда Косторная спросила «Как? И зачем я напрягалась?», увидев, что с тройным акселем получила за короткую программу меньше баллов, чем с двойным на предыдущем турнире Finlandia Trophy.

Некоторые посчитали это признаком звездной болезни, и девушка, которая активно сидит в соцсетях, не могла не наткнуться на подобные мнения в многочисленных комментариях.

В общем, Косторная впервые познала на себе все прелести соревнований на взрослом уровне, и стоял лишь вопрос, как она справится со всем этим.

На льду

Загитова выступала девятой из 11-ти фигуристок — перед Косторной и американкой Мэрайей Белл, которая занимала промежуточное третье место по итогам короткой программы.

Таким образом, олимпийская чемпионка открывала выступления среди лидеров, и ничей результат не должен был над ней довлеть.

Однако свою негативную роль сыграли нервы самой спортсменки:

на том самом каскаде тройной лутц + тройной риттбергер, который судьи жестко отминусовали ей в короткой программе, Алина упала с первого прыжка и не смогла прицепить второй.

Единственным положительным моментом здесь было то, что девушка сумела при падении не приземлиться на «пятую точку», а быстро оперлась сразу на обе ноги и руку. Так она хотя бы избежала дополнительного штрафного балла.

Также стоит отметить, что Загитова, несмотря на ошибку на первом каскаде, все-таки окрепла психологически в этом сезоне.

В прошлом году в случае неудачи в начале выступления олимпийская чемпионка могла завалить все остальное — так было, например, на чемпионате России и Европы.

Однако во Франции Алина сумела собраться и исполнила все последующие элементы идеально.

Более того, фигуристка смогла прицепить риттбергер к лутцу, который стоял во второй половине программы, где сделать этот каскад сложнее из-за усталости, и получила за данный элемент +10% к его стоимости.

Точно так же Загитова поступила, кстати, на Олимпиаде в Пхенчхане, когда допустила аналогичную ошибку. Тогда это помогло ей обойти Евгению Медведеву на один балл и завоевать золото. Должно быть, девушка испытала во Франции дежавю.

Однако теперь в соперницах у нее была Косторная, которая владеет элементом ультра-си — тройным акселем, — и в произвольной программе исполняет его в каскаде с двойным тулупом.

Рыдания на тренировке оказались лишь способом снять предстартовое напряжение. В образе рокового вампира под музыку из саги «Сумерки» Алена обхитрила всех своих жертв.

Никаких недокрутов и опасных выездов на этот раз. Никакой игры в поддавки.

Каскад тройной аксель + двойной тулуп и сольный тройной аксель в самом начале удались так уверенно, что вопросы о победителе практически отпали. Лишь за два этих элемента Косторная получила 22,22 балла.

Все остальные элементы у Алены не вызвали затруднений, а дорожку шагов она докатывала уже с широченной улыбкой на лице.

За произвольную программу Косторная получила 159,45 балла (лишь на семь очков меньше, чем Александра Трусова набрала на этапе Гран-при в Канаде с тремя чистыми четверными прыжкам), а в сумме — ровно 236.

Это практически на 20 баллов больше, чем получила Загитова.

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«Чувствую себя на соревнованиях достаточно спокойно. Я ведь провожу только первый сезон на взрослом уровне, так что особого давления не испытываю, — заявила Косторная после проката. – Думаю, что для дебюта в серии Гран-при я выступила неплохо. Круто, что все получили удовольствие от моего проката, и я сама в том числе.

Я изо всех сил пыталась завести зал. Зрители приходят на фигурное катание, как на сеанс в кино: здесь важны не только прыжки, но и все остальное».

Благодаря этой победе во Франции Косторная стала одной из главных претенденток на попадание в финал Гран-при. Загитова с серебряной медалью также сохраняет серьезные шансы.

Следующий этап — в Японии с 22 по 24 ноября — девушки также проведут вместе.