«Зачем напрягалась?» Жесткие слова Косторной и штраф Загитовой

Третий этап Гран-при — во Франции — начался успешно для российских фигуристок Алены Косторной и Алины Загитовой, которые по итогам короткой программы заняли первое и второе место соответственно.
Оценка Косторной — 76,55 балла, Загитовой — 74,24, и совсем неподалеку расположилась их ближайшая преследовательница Мэрайя Белл из США — 70,25.
Казалось бы, жаловаться не на что, однако некоторые судейские решения выглядели довольно странно, и, не будь россиянки на голову выше всех остальных, еще неизвестно, чем бы все закончилось.
«Как? И зачем я напрягалась?»
То, что судейство во Франции будет довольно жестким, стало ясно сразу после выступления Косторной, которая выходила под четвертым стартовым номером.
Ученица Этери Тутберидзе исполнила сложнейший аксель в три с половиной оборота, лишь немного смазав выезд, но красиво обыграв его движением со вскинутыми руками и легким прыжком ввысь, так что помарка была практически незаметна.
Однако техпанель в итоге обнаружила у нее недокрут как минимум в 90 градусов, снизив базовую стоимость прыжка с 8 баллов до 6,40, а также накинула штраф -0,97 за неуверенный выезд.
И если с последним решением можно согласиться, то недокрут аж в 90 градусов (обозначается в протоколах одной галкой — <) кажется весьма сомнительным.
При просмотре в замедленном повторе видно, что, если недокрут и был, то совсем небольшой, явно меньше 90 градусов, что в таком случае трактуется в пользу спортсмена.
Помимо порезанного в оценке трикселя, Косторная не получила максимум за исполнение тройного лутца — у нее разглядели неясное ребро при отталкивании, но с этим спорить сложно.
Таким образом, из прыжковых элементов идеальным вышел только каскад тройной флип + тройной тулуп во второй половине программы.
Оценки Алены за компоненты — скольжение, переходы между элементами, подачу образа, интерпретацию музыки и построение программы, — тоже оказались не такими высокими, как можно было ожидать, — 33,57 балла.
Это на уровне Александры Трусовой, которая на этапе Гран-при в Канаде получила 33,44. Однако Русская Ракета всю программу нацелена больше на исполнение прыжков и явно уступает Косторной в остальных аспектах катания, так что их равенство по баллам за компоненты выглядит необычно.
Позитивным моментом выступления Алены стало то, что все остальные технические элементы, помимо прыжков, — вращения и дорожка шагов — были оценены судьями на самый высокий, четвертый уровень сложности.
Тем не менее из-за минуса на тройном акселе, за который Косторная в итоге получила всего 6,13 вместо потенциальных 9-10, а также других недочетов оценка за короткую программу оказалась явно ниже, чем рассчитывала фигуристка.
Нет, 76,55 — это, конечно, весьма неплохо, но в прошлом сезоне, например, Алина Загитова набирала в короткой за 80 баллов и без всякого трикселя.
Да и сама Косторная на своем предыдущем турнире — Finlandia Trophy, — где она исполнила в короткой лишь двойной аксель, получила немного больше — 77,25.
Выходит, что ставку на риск судьи не оценили.
Сидя в зоне kiss and cry во время оглашения оценок, Алена отчетливо произнесла фразу: «Как? И зачем я напрягалась?»
Некоторых болельщиков всерьез возмутило такое поведение фигуристки, однако эту фразу можно понять, если вспомнить, с каким трудом Косторная напрыгивала тройной аксель на тренировках во Франции, падая, делая «бабочки» и степауты, уходя с катка в слезах. Видя, что все эти усилия и нервные затраты не совсем себя оправдали, спортсменка на эмоциях выдала то, что думает.
Впрочем, опускать руки ей явно не стоит. Если Алене удастся в будущем исполнить короткую программу идеально, то она без всяких сомнений может побить рекорд по баллам за этот вид выступления. Однако в условиях такого жесткого судейства нельзя допускать даже малейших ошибок.
С Загитовой сняли балл за жест рукой
Алина Загитова также довольно сильно потеряла в баллах за короткую программу. Сначала судьи заметили у нее неверное ребро на тройном лутце в каскаде с риттбергером. Это хуже, чем «неясное» у Косторной, поскольку за явно неправильное ребро понижают стоимость всего прыжка, а за неясное могут только дать более скромную надбавку по шкале качества исполнения (Grade of Execution — GOE).
Кроме того, в этом каскаде и риттбергер был исполнен с ошибкой — в недокрут. В итоге олимпийская чемпионка получила за данный элемент всего 7,49 балла вместо привычных 13-ти.
Стоит отметить, что японский судья по шкале GOE вообще поставил Алине за этот элемент -5 (максимально суровое наказание, которое обычно дается только за падение), а американский -4.
Учитывая, что прыжок был выполнен без падения и каких-либо других грубых ошибок, заметных обыкновенному зрителю, подобные минусы кажутся немного чрезмерными.
Кроме того, судьи сняли с Загитовой еще один балл, что было отражено в графе «deductions» (вычитания), где показываются штрафные очки.
В объяснении значилось «time violation» (отклонение от времени), которое обычно ставится, если фигурист сильно замешкался и заканчивал последние движения уже в полной тишине, когда музыка остановилась, что портило общее впечатление от номера.
Однако в случае Загитовой такого отставания явно не было, и любители фигурного катания долго гадали, что произошло на самом деле. Предполагалось даже, будто хореограф олимпийской чемпионки Даниил Глейхенгауз изначально превысил допустимые рамки по времени, потому что фигуристка вроде бы закончила с последними нотами, а «time violation» есть.
Тем не менее в официальном отчете о прокатах на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) появилось следующее объяснение: «У фигуристки сняли балл из-за того, что после финальной позы она опустила руку, и это посчитали как движение».
Мимолетный жест действительно был и, видимо, не уложился в жесткий тайминг — 2 минуты 50 секунд. Однако то, с какой жесткостью судьи отминусовали это движение руки, которое заняло меньше секунды, лишь подчеркивает тот факт, что теперь российским одиночницам не простят ни малейшей помарки.
Кроме того, с большой долей вероятности этот жест не являлся частью программы, и Загитова уже просто выходила из образа. Терять баллы на таком обидно вдвойне.
В произвольной программе и Косторной, и Загитовой нужно будет показать свой максимум, потому что любое падение принесет огромные потери баллов и может быть чревато проигрышем американке Мэрайе Белл.
Женщины определят судьбу медалей 2 ноября с 21:00 по 22:41 мск.