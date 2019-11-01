«Можно лучше»: как Загитова уступила Косторной

Ученица Этери Тутберидзе Алена Косторная проводит свой первый этап взрослого Гран-при. Юная спортсменка во французском Гренобле не оставила шансов соперницам, обыграв всех, включая коллегу по группе Этери Тутберидзе Алину Загитову. Тем не менее сама лидер соревнований осталась недовольной тем, как все прошло.

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«Было обидно, потому что я выполнила программу достаточно хорошо, но судьи посчитали, что не очень. Поэтому можно сказать, что не очень прокат получился. Были еще ошибки, которые не видны. Просто не получалось на тренировках исполнить чисто тройной аксель, надо было перестроиться, но оправдываться я не хочу, — рассказала Косторная после своего выступления.

— Не могу сказать, что с этим тройным акселем мы абсолютно подружились. Так можно будет говорить, если я буду его прыгать так же, как тройной флип. Может, года через три, когда мне будет неважно, в три часа ночи его прыгать или на шоу, на показательных выступлениях. Но пока такого нет».

На тройном акселе арбитры поставили Алене после пересмотра элемента по окончании проката недокрут. Впрочем, это, как и неясное ребро на тройном лутце, не помешало Косторной завоевать первое место, опередив Загитову.

«Конечно, можно было выступить еще лучше, я расцениваю этот прокат как рабочий, есть, над чем работать и самое главное, что я сейчас просто вышла и откаталась с удовольствием. Я вышла и спокойно откатала», – рассказала олимпийская чемпионка после своего выступления, в котором получила минус один балл за то, что не уложилась в музыку.

Кроме того, Алина прокомментировала поддержку своих болельщиков, выбросивших на лед после ее проката два огромных плюшевых сердца.

«Кому это может быть неприятно? Конечно, мне приятно такое внимание. Мои болельщики всегда со мной», — подчеркнула олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира.

Наиболее же пронзительно из российских девушек выступила перед прессой Мария Сотскова, которая, несмотря на все старания, провалила свой прокат, оставшись на последнем, одиннадцатом месте перед произвольным прокатом.

«У меня сейчас сложный период в жизни, веду борьбу с волнением и страхами. Они пока побеждают, но я не сдамся, нужно каждый раз настраивать себя, начинать новый день с чистого листа. Пока я придерживаюсь стратегии выступлений и борьбы с собой, нежели выбираю паузу. Но рассматриваются и такие варианты,

— цитирует Состкову ТАСС.

— Решение о переходе к Светлане Соколовской было связано с желанием кататься, несмотря ни на что, я люблю это, я люблю чувствовать себя на льду. Мы хорошо работали этим летом, достигли оптимальной формы на сборах в Кисловодске. Но потом по определенным причинам процесс пришлось прервать, мы все начали сначала».

Прокомментировали выступления российских спортсменок и отечественные знаменитые спортсмены. При этом все они сосредоточились в основном на прокате Загитовой.

«Выступление Косторной мне понравилось, но было видно волнение, это ее первый взрослый. Я считаю, что она справилась. Может быть, не на сто процентов. Я увидела немного неуверенный выезд с лутца, был шикарный каскад и хороший аксель. Она даже немного обыграла выезд с акселя, чтобы не получать за него минус, ее там чуть-чуть понесло. В принципе, со всем справилась. 76 — это хорошие баллы, потому что были некоторые недочеты. У нее получился идеальным только каскад, а по акселю и лутцу было видно, что она немного нервничает. Я видела ее тренировки, на которых она боролась с этим акселем, и на разминке на лутце она что-то с рукой делала. Присутствовала какая-то неуверенность, но я рада, что она не посыпалась и получила те баллы, на которые накатала, — рассказала Sport24 Алена Леонова.

— У Алины Загитовой безумно красивая программа. Она уже все выиграла, но продолжает бороться и не зря это делает. Она показывает всем, что не зря стала олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира. Все было прекрасно сделано, за исключением каскада. Насколько я знаю, там нашли галку. И странно ей поставили опоздание по музыке, хотя мне не показалось, что она опоздала.

Это чемпионское катание, видно, что она уверена в себе. Я видела и ее тренировки, были хорошие прыжки. Понятно, что это разные вещи, на соревнованиях все немножко закрепощены, но в целом она справилась. Она знает, что может еще лучше. Думаю, в произвольной она сделает все гораздо чище и на большие плюсы».

«Алина в этом сезоне совсем другая — обновленная, интересная и взрослая. У нее такое уверенное катание. По компонентам обе наши девочки хороши, тут не поспоришь. У Загитовой уже есть имя, она более опытная, это сказалось на том, что она выиграла по компонентам 3,5 балла у Алены, — рассказала тому же изданию Елена Родионова.

— Пока разница такая, но дальше все будет зависеть от них. Они — компонентные фигуристки, могут получить и лучшие оценки. Не хочу лезть в судейские штучки, пусть девочки все доказывают делом в произвольной программе, если считают, что им поставили необъективные оценки. Я им обеим желаю удачи завтра».