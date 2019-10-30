Шаг к чемпионству: к чему приходили клубы АПЛ после 10-ти туров

Сезон-2014/15. «Челси» (26 очков после 10 тура)

Тот сезон стал для португальского тренера Жозе Моуринью вторым после возвращения на «Стэмфорд Бридж» в качестве главного тренера «синих». Его команда выдала ударный стартовый отрезок, потеряв очки лишь в двух встречах чемпионата из десяти. Главными действующими лицами в составе «синих» стали Эден Азар и Бранислав Иванович, которые в итоге провели от звонка до звонка все 38 игр в Премьер-лиге. Клуб регулярно набирал очки в матчах с середняками и аутсайдерами, не допускал серьезных провалов против грандов и стабильно лидировал с первого тура.

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«Челси» сумел удержать победный ход до самого финиша, уверенно финишировав на верхней строчке в турнирной таблице.

«Аристократы» набрали 87 очков, опередив ближайшего преследователя «Манчестер Сити» на 8 баллов. Для Жозе Моуринью этот успех стал третьим в АПЛ в качестве наставника лондонцев.

"Hazard carried Chelsea for 7 years!!"



[14/15 league win]



Hazard - 14G and 9A (38 games)

Costa - 20G and 3A (26 games)



Despite Injuries/suspension Costa still matches him. Infact if we take away penalties Fabregas (a midifieder) has 1 more goal contribution than Hazard. pic.twitter.com/3xlv906GGW — Giroudsagent (@abenhaile) 22 октября 2019 г.

Сезон-2015/16. «Манчестер Сити» (22 очка после 10 тура)

Сезон-2015/16 вошел в историю не только британского, но и мирового футбола. Вы наверняка помните, чем все закончилось в АПЛ. Чуть не свалившийся в Чемпионшип «Лестер», впервые за свою 132-летнюю историю стал чемпионом Англии. Но предсказать подобный исход на старте было невозможно.

После десяти туров в лидерах шел «Манчестер Сити», возглавляемый испанским специалистом Мануэлем Пеллегрини.

«Горожане» уже смогли прочувствовать вкус успеха после прихода шейхов, одержав победы в Премьер-лиге в 2012 и 2014 годах. В летнее трансферное окно клуб пополнился звездной молодежью: из «Вольфсбурга» перешел Кевин Де Брейне, из «Ливерпуля» — Рахим Стерлинг. Для укрепления оборонительных построений у «Валенсии» был приобретен Никлас Отаменди. После десяти туров манкунианцы набрали столько же очков, сколько и лондонский «Арсенал», но за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей оказались выше в таблице. За этот отрезок «Сити» одержал семь побед, и казалось, что шансы на повторение успеха двухлетней давности у Пеллегрини высоки,

но неудачные серии в декабре и феврале поставили крест на чемпионских надеждах.

В 2016 году клубный музей пополнился лишь Кубком Английской лиги – совершенно не тот результат, которым стоит гордиться одному из самых богатых клубов мира.

Сезон-2016/17. «Манчестер Сити» (23 очка после 10 тура)

Первый сезон под руководством каталонского специалиста Пепа Гвардиолы «горожане» начали ударно. Одержав шесть побед в шести стартовых матчах чемпионата с общей разницей мячей 18-5, английские эксперты и болельщики в едином порыве начали обсуждать возможную гегемонию клуба на долгие годы вперед. Однако же не все игроки смогли быстро овладеть теми принципами игры, которые проповедует Гвардиола.

Радикальная смена игрового стиля сказалась на результатах команды – ни одного трофея в первом сезоне под руководством Пепа «Сити» завоевать не смог.

Победу же в том сезоне одержал «Челси» Антонио Конте, который всегда ударно проводит свои дебютные сезоны после утверждения на пост главного тренера.

Unpopular opinion: Chelsea's 16/17 season is incredibly underrated. Conte brought the best out of a decent set of players and made them look top class. The system he deployed made them great to watch. He also inherited a team that had just finished 10th. pic.twitter.com/W6LF1jDq73 — George (@UtdCentro) 27 августа 2019 г.

Сезон-2017/18. «Манчестер Сити» (28 очков после 10 тура)

После прошлогоднего фиаско Гвардиола сделал серьезные выводы. Только на укрепление обороны клуб потратил около €250 миллионов. В Манчестер переехали защитники: Эмерик Лапорт, Бенжамин Менди, Данило, Кайл Уокер. В ворота вместо Джо Харта, неподходящего под стилистику игры каталонского специалиста, был приобретен Эдерсон. Результат преобразований превзошел все возможные ожидания – всего одна потеря очков в первых десяти турах (домашняя ничья с «Эвертоном» - 1:1) стала первым шагом к историческому достижению, покорившемуся манкунианскому клубу. После 38 туров чемпионата Англии команда Пепа Гвардиолы набрала 100 очков – это первый и на настоящий момент единственный подобный случай за всю историю Премьер-лиги.

Pep Guardiola's record in the league as a manager:



Barcelona:



08/09 - 1st

09/10 - 1st

10/11 - 1st

11/12 - 2nd



Bayern Munich:



13/14 - 1st

14/15 - 1st

15/16 - 1st



Man City:



16/17 - 3rd

17/18 - 1st

18/19 - 1st pic.twitter.com/kDgSNowo7g — Oddschanger (@Oddschanger) 13 мая 2019 г.

Сезон-2018/19. «Манчестер Сити» (26 очков после 10 тура)

Предыдущий розыгрыш титула запомнился фантастическим соперничеством между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». К десятому туру «горожане» опережали мерсисайдцев только по дополнительным показателям. Мало кто знал, что интрига в борьбе за чемпионство будет настолько сильной, что победитель определится лишь после финального свистка последнего матча в сезоне. Команды шли вровень до декабря, который выдался просто кошмарным для Агуэро и компании.

Поражения в матчах с «Челси», «Кристал Пэласом» и «Лестером», позволили «Ливерпулю» оторваться на семь очков после половины сезона.

Далее «Сити» сокращал отрыв. Сначала помогла домашняя победа над лидером (2:1), а затем и неудачный февраль в исполнении команды Юргена Клоппа. Их четыре ничьи позволили манкунианцам выйти вперед на одно очко. До финиша сезона оставалось еще девять туров, и оба клуба смогли пройти их без потерь. Таким образом, «Манчестер Сити» впервые в своей истории смог выиграть два титула чемпиона Англии подряд.