Рецидив травмы: «Сент-Луис» потерял Тарасенко

Грустные новости пришли из штата Миссури. Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко на длительный период отправился в лазарет и из-за травмы плеча пропустит почти полгода. Об этом стало известно после результатов медицинского обследования, которое 27-летний форвард прошел накануне.

О серьезности травмы и о том, сколько времени потребуется «Русскому танку» (прозвище Тарасенко — прим. «Газеты.Ru») на полное восстановление, генеральный директор «Блюз» Даг Армстронг сообщит 29 октября. Однако уже известно, что российскому хоккеисту в ближайшее время предстоит перенести операцию на плече.

BREAKING NEWS: Vladimir Tarasenko will require surgery on his left shoulder and will be re-evaluated in five months. https://t.co/prtlxmmZze #stlblues — St. Louis Blues (@StLouisBlues) October 28, 2019

Таким образом, учитывая, что на пять месяцев Тарасенко про хоккей забудет, можно сделать вывод, что на лед он вернется только к апрелю, а в лучшем случае — к началу апреля. А значит, что оставшийся сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги россиянин, вероятно, пропустит.

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Напомним, что роковой эпизод произошел 25 октября в матче против «Лос-Анджелес Кингз». Тарасенко в попытке оторваться от защитника «Кингз» Шона Уокера» повредил плечо и игру продолжить не смог, уйдя в раздевалку. Всего Владимир провел на льду чуть менее пяти минут игрового времени. Ту встречу «Блюз» в итоге выиграли (5:2), а на послематчевой пресс-конференции наставник «музыкантов» Крэйг Беруби каких-либо комментариев о состоянии здоровья одного из лидеров своей команды дать не смог.

«У нас хорошая команда, хорошие игроки. Кто-нибудь себя проявит», — говорил он.

При этом сам Тарасенко в список травмированных изначально переведен не был — предполагалось, что травма у российского форварда не несет характера серьезной, а сам хоккеист пропустит лишь ближайшие пару матчей: против «Бостон Брюинз» и «Детройт Ред Уингз». «Мишкам» действующие обладатели Кубка Стэнли проиграли со счетом 0:3, а из Детройта едва-едва ушли победителями, выиграв только в овертайме.

О том, какую роль играет Тарасенко в «Сент-Луисе», говорили прежде всего его одноклубники. Так, форвард «блюзменов» Брэйден Шенн заявил, что заменить российского нападающего полноценно вряд ли представляется возможным в данный момент.

«Он является важной частью команды. Влади — убойный хоккейный снайпер. Хотя его травма может стать возможностью проявить себя кому-то еще», — сказал он.

Действительно, теперь «Блюз» предстоит почесать затылок в поиске замены для Тарасенко, благо теперь Владимир официально внесен в список травмированных, что автоматически означает, что доступ «Сент-Луиса» к своему фарм-клубу — «Сан-Антонио Рэмпэйдж» — открыт. Самым очевидным вариантом в таком случае является еще один российский форвард — Клим Костин. 20-летний форвард, которого в Америке называют молодым Ильей Ковальчуком, выступает за океаном с 2017 года, и предполагалось, что в нынешнем сезоне подпишет контракт с «Блюз», однако в клубе от данной возможности отказались. В текущем сезоне Американской хоккейной лиги (АХЛ) Клим провел восемь матчей, в которых отметился одним голом и отдал четыре результативные передачи. Вполне вероятно, что именно Костина и вызовут из фарм-клуба.

Однако для «Сент-Луиса» это достаточным усилением вряд ли станет. Точнее, говорить об усилении, когда команда теряет своего главного голеадора, в отношении игрока из фарм-клуба, пожалуй, нерационально.

Текущий сезон для «Блюз» в статусе действующих обладателей Кубка Стэнли складывается весьма печально: команда никак не может добиться стабильной игры и чередует победные серии с проигрышными. В 12 встречах «регулярки» подопечные Беруби одержали шесть побед, из которых одна — в овертайме. Остальные — поражения (два в овертайме, одно — по буллитам). Причем претензии к игрокам «Сент-Луиса» можно предъявить не столько за результат, сколько за действия на льду. В нынешнем сезоне «музыканты» зачастую начинают свои матчи ударно и создают себе, казалось бы, комфортное преимущество в самом дебюте встречи, однако затем с командой происходят непонятные метаморфозы, из-за которых победы «улетают» из-под ног. Такое едва не произошло и в последнем матче с «Детройтом», умудрившимся перевести игру в овертайм, но обошлось.

Отсутствие Тарасенко в данной ситуации совершенно точно ни к чему хорошему «Блюз» не приведет. Достаточно посмотреть на последние сезоны и на то, как «Сент-Луис» зависел от Владимира. За последние пять лет «Русский танк» был главным снайпером команды. И именно он каждый раз преодолевал знаковую отметку в 30 заброшенных шайб. Если кому и перепадет данная роль теперь, то только Брэйдену Шенну, пожалуй.

Что касается самого Тарасенко, то для него травма плеча — больная тема.

Не исключено, что нынешнее повреждение — это именно рецидив. В апреле 2018 года Владимир уже ложился на операционный стол именно с левым плечом. Тогда россиянину на восстановление потребовалось около пяти месяцев. Учитывая новые проблемы с плечом, для Тарасенко это повреждение может оставить отпечаток на всю жизнь — травма попросту рискует помешать россиянину полностью реализовать свой талант и поставить крест на карьере суперзвезды НХЛ.

Хотя главного в ней Тарасенко уже добился. Именно благодаря Владимиру «Сент-Луис» достиг исторического триумфа в прошлом сезоне, выиграв Кубка Стэнли. Без российского форварда «музыканты» победную песню бы так и не сыграли. Достаточно посмотреть на финальный отрезок прошлой «регулярки», когда «Блюз» умудрился совершить невероятный камбэк, поднявшись с последнего места «Западной конференции», и провести две большие победные серии, в которых Тарасенко забросил 12 шайб. К слову, без травм тогда тоже не обошлось:

практически всю финальную серию Кубка Стэнли против «Бостона» россиянин провел на обезболивающих.

Повреждение он получил во время второго матча серии и даже пропустил несколько смен, однако на лед все-таки вышел и отметился голом, а также помог своей команде дотянуть игру до победного овертайма.