Грустный праздник: когда WADA решит судьбу России

28 октября стало известно, что «российский вопрос» будет поднят на плановом заседании исполкома организации в польском Катовице. На заседании будут рассмотрены возможные санкции в отношении России из-за изменений в базе данных московской лаборатории, которую независимые инспекторы WADA забрали в Москве в начале 2019 года.

Пункт по поводу возможных санкций в отношении России уже включен в повестку дня и будет обсужден, даже если комитет по соответствию организации не успеет дать свои рекомендации на этот счет.

В данный момент комитет по соответствию изучает ответы российской стороны на заданный ей 31 вопрос, которые были получены 8 октября.

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«Российский вопрос уже включен в повестку заседания исполкома WADA, которое пройдет 4 ноября в Катовице. Его рассмотрят даже в том случае, если комитет по соответствию не успеет подготовить свои рекомендации по изменению статуса РУСАДА, — рассказала ТАСС заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая. — Однако никаких решений о статусе РУСАДА в отсутствие рекомендаций принято не будет. Могу также добавить, что в повестке заседания совета учредителей WADA, которое состоится 7 ноября, вопрос России также значится».

Именно к 7 ноября комитет по соответствию планирует полностью изучить ответы, отправленные министром спорта России Павлом Колобковым, и сделать собственные выводы, предоставив исполкому Всемирного антидопингового агентства рекомендации казнить или миловать российский спорт.

Ожидается, что именно на основании мнения комитета по соответствию, профильного органа, занимающегося подобными вопросами, исполком и вынесет свое решение.

Ранее Пахноцкая рассказывала, что отчет, представленный Россией, имеет достаточно значительный объем, а потому обработать его очень сложно. Из-за большого количества информации уже была отменена встреча по российскому вопросу, намеченная на 23 октября.

При этом в WADA сразу же говорили о том, что для изучения ответа российской стороны не существует дедлайна. Гораздо важнее полностью обработать всю информацию и принять правильное решение.

«WADA пока не изучило все ответы и по мере изучения нашего отчета возникают новые вопросы. Понятно, что на все это нужно время, но все страны Европы, входящие в Европейский координационный совет по взаимодействию с WADA (CAHAMA), призвали агентство как можно быстрее решить этот вопрос, — говорила заместитель Юрия Гануса несколько дней назад «Р-Спорту». — Это не давление, а просто пожелание не затягивать процесс, при этом соблюдая все процедуры, предшествующие решению. Это пожелание связано в том числе и с тем, что спортсменам предстоит в ближайшее время решать вопрос по отбору на Игры».

Также Пахноцкая рассказывала недавно о ситуации с вопросами, которые возникли у WADA. По словам сотрудницы РУСАДА, речь идет о найденных манипуляциях с базой данных московской лаборатории, а в ответе наша страна должна была показать и доказать, что манипуляций на самом деле не было.

Либо же Россия признает факт манипуляций, кается в ошибках и публично и серьезно наказывает виновных в нарушениях.

«Мое мнение такое: тот, кто это сделал, — лицо или ряд лиц — человек очень смелый.

Потому что он подставил не только министра спорта, который гарантировал, что WADA будет передана база данных, а затем будут переданы образцы с пробами. Более того, он подставил и президента.

Из тех спортсменов, чьи данные были как-то изменены в базе данных, я так думаю, процентов 90 уже не выступает в силу того, за какой период WADA затребовало пробы. Это с 2012 по 2015 год», — указала Пахноцкая.

По ее словам, изменений в базе данных было много, случайный характер подобной деятельности исключается, а тот факт, что перед Новым годом инспекторов WADA не пустили в лабораторию из-за несертифицированного по российским законам оборудования, является отягчающим обстоятельством.

В случае, если в итоге вина России будет установлена, а комитет по соответствию решит провести уже инициированную процедуру повторного отстранения РУСАДА, последствия для отечественного спорта будут самыми пагубными.

Российское агентство, как утверждает его руководство, сможет продолжить свою деятельность по тестированию отечественных спортсменов, даже если будет лишено статуса соответствия, так как к нему претензий у WADA нет.

Однако сам факт повторного отстранения будет означать отсутствие возможности принимать в стране международные спортивные соревнования. Кроме того, очень велик риск недопуска российских спортсменов на две ближайшие Олимпиады, даже в нейтральном статусе и по специальным приглашениям.

Ну и понятно, что такие организации, как Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) и Союз биатлонистов России (СБР), которые сейчас отстранены международными федерациями, не смогут рассчитывать на возвращение своих статусов.