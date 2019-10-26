С Россией на разогреве: как UFC устроил шоу в Сингапуре

Возвращение Богатыря

Для российского зрителя визит UFC в Сингапур оказался довольно любопытным с точки зрения количества представителей нашей страны в составе участников. Одним из них стал Сергей Павлович, до перехода в главный бойцовский промоушен мира считавшийся наиболее перспективным тяжеловесом России. В дебютном поединке Павловича бросили на растерзание ветерану UFC Алистару Овериму, который ожидаемо отправил в нокаут россиянина уже в первом раунде. Спустя шесть месяцев Павлович вернулся в клетку эффектной победой над бразильцем Марсело Голмом на турнире в Санкт-Петербурге, закрыв единственное поражение в карьере — от Оверима.

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Тем не менее на UFC Fight Night 162 Павлович был заявлен лишь в предварительный кард турнира. Его соперником стал 13-й номер рейтинга тяжеловесов американец Морис Грин. И, учитывая положение в дивизионе, то бой вполне мог претендовать на битву за десятку рейтинга, что Павловичу крайне необходимо после скомканного дебюта.

И Грин, и Павлович известны своей ударной мощью — россиянин и вовсе ни разу в карьере не побеждал сабмишеном. Это говорило в первую очередь о том, что до второго раунда поединок дойдет вряд ли. Как и предполагалось, оба спортсмена с первых минут устроили довольно близкий бой, хотя американец и пытался осторожничать, разрывая дистанцию. Уже на первой минуте Павлович отправил Грина в нокдаун, но тому практически сразу удалось подняться на ноги. На исходе третьей минуты российский боец зажал соперника у сетки и провел серию ударов (всего за бой он выбросил 37 акцентированных ударов, 20 из которых дошли до цели), срубив того на настил мощный оверхэндом.

Некоторое время Грин сопротивлялся, но судья остановил поединок сразу же, как увидел пассивную защиту американца.

После этой победы можно с уверенностью говорить, что в ближайшее время Павлович сможет вновь претендовать на большие бои, как это было в случае с Оверимом. Тем более, если попадет в десятку рейтинга тяжелого веса. Рассуждать о чемпионских амбиция 27-летнего россиянина пока будет слишком уж опрометчиво, однако хороший задел он себя определенно оформил.

Навстречу зверям

Год назад с Муслимом Салиховым произошел довольно-таки громкий скандал в UFC: Антидопинговое агентство США (USADA) уведомило российского атлета о проваленном допинг-тесте — в его пробе якобы были обнаружены стероиды. К тому времени Салихов успел по одному разу проиграть и победить под эгидой промоушена, настраиваясь на очередной поединок. В конечном итоге USADA признало свою ошибку и полностью оправдало самого титулованного ушу-саньдиста мира, однако его простой продолжался почти полтора года — каждый день в этот период его перспективы в UFC растворялись.

Вернулся в октагон россиянин только в апреле прошлого года, нокаутировав Рики Рэйни. А на UFC 232 в Абу-Даби получил бонус за лучшее выступление вечера благодаря очередному нокауту — жертвой Салихова стал Нордин Талеб. Для топ-15, по мнению промоушена, двух побед оказалось мало, поэтому Салихов получил возможность подраться в Сингапуре против Лауреано Старополи.

Несмотря на не самый высокий статус соперника, бой для россиянина получился довольно тяжелым. Салихов в целом хоть и контролировал ход поединок, но пропустил больше ударов — помогли три из пяти удачных тейкадауна. По итогам трех раундов судьи отдали единогласную победу именно ему: 30-26, 30-26, 29-28.

Для Салихова эта победа стала второй за 49 дней и третьей подряд в UFC, а впереди — топ-15 полусреднего дивизиона, где начинаются мощные соперники, включая Энтони Петтис, Бена Аскрена, Робби Лоулера, Дэмиана Майю и многих других. Бой с одним из них станет настоящим вызовом для россиянина.

В ближайшее время «Газета.Ru» опубликует интервью Салихова, которое он дал перед турниром в Сингапуре.

Боец-позор

Бен Аскрен приходил в UFC в качестве доминирующего чемпиона ONE Championship с нулем в графе «поражения» и, по мнению многих экспертов и болельщиков, еще и в статусе самого сильного борца мира. Он ярко скандалил с Даной Уайтом, бросал вызовы едва ли не каждому топ-бойцу и вел себя довольно самонадеянно, раскачивая свою дебютный бой в лиге против легендарного Робби Лоулера. Поединок не продлился дольше одного раунда: Аскрен, чудом спасшийся от досрочного поражения, «задушил» Бульдога. Судейские решения были подвергнуты серьезным сомнениям, поскольку Лоулер утверждал, что не давал сигнал о добровольной сдаче. Так или иначе, Аскрен победил, но очевидные пробелы в его уровне стали очевидными.

Однако сказка американца быстро закончилась: в своем втором поединке Аскрен улетел в глухой нокаут после попадания коленом в голову от Хорхе Масвидаля, оформившего самый быстрый финиш в истории UFC — пятая секунда (это еще и с учетом того, что Масвидаль потратил несколько секунд на то, чтобы как можно больше раз впечатать голову «заснувшего» Аскрена в настил).

Первое поражение в карьере получилось горьким и тяжелым, но UFC дал возможность тому исправиться уже спустя несколько месяцев, дав в соперники мастера джиу-джитсу Дэмиана Майю. 41-летний бразилец подошел к бою с двумя победами подряд, однако Аскрена по-прежнему считали фаворитом. Предполагалось, что поединок двух первоклассных борцов пройдет преимущественно в партере, что не слишком уважают поклонники ярких боев. Тем не менее американец бросил на бразильца шквал ударов, при этом практически забыв про защиту.

Вспоминая об ударной технике обоих, легко было понять, что уже спустя несколько минут лица и Аскрена, и Майи оказались окровавлены.

С каждым пропущенным ударом труднее становилось именно Майе. Только подумайте: бразилец, который в рамках своей жизненной позиции не уважает бойню в клетке и большую часть поединка работает «на земле», не сумел провести ни одного тейкдауна — у Аскрена их было четыре, а попыток и вовсе семь. За две минуты до конца третьего отрезка боя Аскрен провел успешный бросок и попробовал выйти на болевой, но Майя вспомнил о своей борьбе, заставив сначала американца отдать спину, после чего в привычной для себя спокойной манере «задушив» того.

Это поражение, пожалуй, еще больше ударило по Аскрену. Если нокаут от Масвидаля можно списать на случайность, то теперь понятно, что и его хваленная борьба не представляет из себя ничего особенного. Кто из топовых соперников захочет разделить клетку с Беном — большой вопрос.

Итоги UFC Fight Night 162 (главный бой и поединки с участием спортсменов из СНГ):

Майя победил Аскрена удушающим приемом в третьем раунде (3:54).

Павлович победил Грина техническим нокаутом в первом раунде (2:11);

Салихов победил Старополи единогласным решением судей (30-26, 30-26, 29-28);

Мовсар Евлоев (Россия) победил Энрике Барзолу единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27);

Рафаэль Физиев (Кыргызстан) победил Алекса Уайта единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);

Лома Лукбунми победила Александру Албу (Молдавия) раздельным решением судей (30-27, 28-29, 30-27).