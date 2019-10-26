Падение Медведевой и жалобы Трусовой: что увидела Канада

В живописном провинциальном городке Канады — Келоуне — стартовал второй этап Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada.

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В женском одиночном катании Россию представляют три спортсменки — опытная Евгения Медведева, недавняя юниорка Александра Трусова, владеющая четверными прыжками, и бывшая ученица Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко Серафима Саханович, которая теперь занимается под руководством Ангелины Туренко.

Саханович каталась самой первой, и нервы немного подвели девушку, для которой этот прокат стал дебютом на взрослой серии Гран-при.

Фигуристка неудачно приземлилась на каскаде тройной флип + тройной тулуп, экстренно подставив на выезде вторую ногу, чтобы не упасть.

В остальном выступление прошло без помарок, что принесло Серафиме 62,63 балла, однако сама спортсменка после дебюта подвергла себя жесткой критике.

«Конечно, я недовольна таким прокатом, ведь на тренировках все исполняла чисто и не допускала подобных ошибок на каскаде. Очень жаль. Даже не могу объяснить, что произошло.

После неудобного приземления с первого прыжка второй тоже пошел не так, и уже было невозможно спасти элемент.

Я ведь приехала сюда не за какими-то медалями. Просто катать и показывать свою работу. Сегодня не получилось», — цитирует Саханович Sport24.

Следующей из россиянок на льду показалась Александра Трусова, которая ограничена в короткой программе правилами Международного союза конькобежцев (ИСУ) и не может показывать там четверные прыжки.

В результате Русской Ракете пришлось довольствоваться двойным акселем, тройным флипом и каскадом тройной лутц + тройной риттбергер. Это, конечно, весьма неплохой набор, который позволил Трусовой набрать 74,40 балла (девушка исполнила все без недокрутов), но с четверными она могла бы действительно улететь в космос и создать себе хороший задел перед произвольной программой. А так ученица Тутберидзе расположилась на промежуточном третьем месте.

«Конечно, обидно, что в короткой программе нельзя исполнять прыжки в четыре оборота. У меня получалось вставлять квад в короткую, когда я катала ее на показательных выступлениях. Очень хочется, чтобы и на соревнованиях это разрешили делать», — заявила Трусова после проката.

Фигуристка пообещала в будущем выучить аксель в три с половиной оборота, которая тоже считается элементом ультра-си и стоит довольно дорого, однако почему-то разрешен к исполнению в короткой программе и позволяет девушкам, которые им владеют, уходить в отрыв.

«Буду учить тройной аксель, а также работать над вращениями и скольжением. В целом я получила удовольствие от выступления. Считаю, что музыка в короткой мне действительно подходит, и мне нравится ее катать», — подытожила Трусова.

А вот выступление Медведевой, которая показалась на льду последней из россиянок, превратилось в настоящую драму.

Подопечная Брайана Орсера, которая исполняет все чисто на тренировках, но уже второй сезон не может наладить стабильность на официальных стартах, сорвала два элемента из трех в короткой программе.

Более-менее удался только каскад тройной флип + тройной тулуп (правда, с недокрутом на последнем прыжке). Двойной аксель же получился со степ-аутом, а с тройного лутца в самой концовке проката Евгения больно упала и по инерции въехала в бортик арены. Зрители принялись аплодировать, чтобы оказать ей хоть какую-то моральную поддержку. Девушка нашла в себе силы медленно подняться и закончить программу.

Тем не менее было ясно, что оценка окажется невысокой, и шансы на призовое место, а значит, и на попадание в финал Гран-при, резко сократятся.

Сидя в зоне kiss and cry, Медведева едва сдерживала слезы, закусывая губу и совсем не глядя на Орсера. 62,89 балла — это лишь шестое место по итогам короткой программы. После проката спортсменка полностью проигнорировала СМИ — с прессой общался ее наставник.

«Евгения очень расстроена, мы оба ошеломлены — не ожидали такого результата. Она прилагала много усилий и тренировалась так усердно, как никогда.

Выступит ли Медведева в произвольной программе? Конечно. Она избежала травм после падения», — заверил Орсер.

Лидерство по итогам короткой программы захватила японка Рика Кихира (81,35 балла), которая чисто исполнила тройной аксель, тройной флип + тройной тулуп и тройной риттбергер, продемонстрировав зажигательную программу под композицию «Завтрак в Багдаде».

На втором месте оказалась еще одна трикселистка — Ю Ён из Южной Кореи (78,22), которой также удалось показать без ошибок все заявленные прыжки — тройной аксель, тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип.

Замыкает тройку Трусова, Медведева — шестая, Саханович — седьмая.

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Медали будут разыграны в ночь на воскресенье — с 23.00 по 00.49 по московскому времени.