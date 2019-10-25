«Держит золотой стандарт»: Овечкин побил рекорд НХЛ

25 октября благодаря усилиям форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина пал еще один рекорд НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Эдмонтон Ойлерз» россиянин оформил второй дубль в сезоне-2019/2020. Вторая заброшенная шайба Овечкина стала 125-м голом в выездных матчах лиги, забитым в большинстве. Это новый рекорд турнира: до этого достижение на протяжении 15 лет принадлежало Бретту Халлу (124).

Что же касается общего количества голов в большинстве, то таковых в активе россиянина 250. По этому показателю он идет четвертым в истории лиги после Дэйва Андрейчука (274), Халла (265) и Теему Селянне (255).

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К слову, на счету Овечкина теперь девять голов в текущем сезоне и 667 за карьеру в НХЛ.

В восторге от игры отечественного хоккеиста и его показателей на льду остались даже оппоненты. Так, капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид похвалил Овечкина, назвав его игру «золотым стандартом хоккея».

«Овечкин стабильно забивает уже на протяжении многих лет. Он один из лучших снайперов в истории. Когда дело доходит до забивания голов, он держит золотой стандарт»,

— не скрывает уважения к оппоненту канадец.

Его партнер по команде Итан Бир и вовсе назвал Александра игроком экстра-класса. Впервые вышедший на лед против россиянина защитник до последнего надеялся, что Овечкин не забьет в эпизоде с первой шайбой. Но, как признался хоккеист, ему было приятно увидеть, что россиянин действительно топовый игрок.

К сожалению, успех Александра в итоге не принес победу его команде — «Вашингтон» уступил «Эдмонтону» в овертайме со счетом 3:4.

«Мы знали, что соперник может воспользоваться нашими ошибками. Нельзя было давать Макдэвиду пространство в средней зоне, где он может развить скорость. Нельзя было давать им свободу, потому что это быстрая команда.

Откровенно говоря, я не думаю, что мы хорошо сыграли в первом и третьем периодах», — приводит слова Овечкина Washington Post.

Caps get a point, but fall in OT, 4-3.



See you tomorrow in Vancouver #ALLCAPS pic.twitter.com/of8i0lqCUd — Washington Capitals (@Capitals) 25 октября 2019 г.

А вот форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин смог довольствоваться триумфом по итогам матча на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Россиянин, переведенный тренерским штабом из первого звена в третье, открыл счет на 12-й минуте встречи против «Баффало Сэйбрз» (6:2). Сначала спортсмен, обобрав защитника, убежал на свидание с голкипером, а затем шикарно уложил стража ворот на лед и расстрелял пустые ворота, забросив пятую шайбу за свою новую команду.

Не сплоховал в этой встрече и партнер Хлебушка (прозвище Панарина – прим. «Газеты.Ru») Павел Бучневич: форвард занес себе в актив результативную передачу.

Таким образом, «Рейнджерс» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию и теперь в хорошем настроении готовится к матчу против «Бостона».

Нельзя не упомянуть, что игрок «Сент-Луиз Блюз» Владимир Тарасенко получил повреждение в матче против «Лос-Анджелес Кингз».

Встреча прошла на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась со счетом 5:2.

За несколько минут до окончания первого периода форвард «музыкантов» травмировался, пытаясь оторваться от защитника «Кингз» Шона Уокера. Характер повреждения россиянина пока не разглашается, как и сроки восстановления Владимира.

Vladimir Tarasenko has an upper-body injury and will not return to tonight's game. #stlblues — St. Louis Blues (@StLouisBlues) 25 октября 2019 г.

Что же касается других россиян, то форвард «Даллас Старз» Денис Гурьянов оформил первый дубль в карьере; один точный бросок на свой счет записал нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов.

Наконец, не самым приятным оказался поединок с «Анахайм Дакс» для другого игрока «Далласа», Александра Радулова. Хоккеист второй раз за все время выступлений за океаном с 2008 года сыграл меньше 13 минут в матче.

Результаты всех матчей игрового дня: