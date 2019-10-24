Рекордный прыжок: как Тутберидзе растит новых звезд

Гонка вооружений

Современное женское фигурное катание превратилось в настоящую гонку вооружений. Ну или в конвейер по производству феноменальных спортсменок, которые уже в юном возрасте исполняют такие элементы, которые раньше были не подвластны никому.

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Сложно сказать, когда это началось. Возможно, на стыке нулевых и 2010-х, когда стрельнули совсем юные Аделина Сотникова, Юлия Липницкая и Елизавета Туктамышева, причем сначала Сотникова, а затем и до сих пор остающаяся в элите мирового фигурного катания ученица Алексея Мишина выиграли по чемпионату России в 12-летнем возрасте.

Или же взять стоит отрезок чуть позже, когда те же Липницкая и Сотникова блистали на домашней Олимпиаде в Сочи в 2014-м — одна в командном турнире, другая в личном.

Примерно тогда в группе Тутберидзе в «Хрустальном» созрело понимание, что будущее в женском фигурном катании за усложнением программ. Взрослым, уже сформировавшимся фигуристкам учить элементы категории «ультра-си» уже практически нереально. И в данном случае речь идет о вполне юном по общечеловеческим меркам возрасте.

Уже в 16-17 лет трудно освоить прыжки с повышенной оборотностью, если не сделал этого раньше. Так что готовить к «квадам» нужно с самого детства, чем и занялась Тутберидзе.

На примере ее воспитанниц эволюцию отследить очень легко. Сначала доминирующей силой в фигурном катании стала предложившая самую сложную на тот момент программу Евгения Медведева. Она побеждала всех на протяжении двух лет, пока в олимпийский сезон не начала соревноваться с взрослыми Алина Загитова.

Контент Загитовой в сезоне-2017/18 выглядел настоящим прорывом, но уже сейчас никого не удивляет. Теперь просто не успеваешь следить за прогрессом: сначала сериями тройных акселей начала стрелять японка Рика Кихира, теперь же добрались до права соревноваться со взрослыми побеждавшие ее на юниорском уровне Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная.

Но и им, видимо, не суждено долго доминировать в мировом фигурном катании. В том же «Хрустальном» в группе их тренера продолжает работать фабрика талантов. Все новые и новые девочки делают все более сложные элементы. А, глядя на работу штаба Туберидзе, подтягиваются и остальные. Таковы законы конкуренции.

Жилина и четверной сальхов

Вероника Жилина начинала свой путь в фигурном катании в Архангельске, а в Москву переехала в девятилетнем возрасте, попав перед сезоном-2018/19 в группу Тутберидзе. В этом плане в кажущемся с виду неприступном «Хрустальном» все демократично: если ты талантлив, можно пройти стажировку или же попасть к элитному тренеру через просмотр.

Жилина талантлива безусловно и сразу же начала это демонстрировать. В своем первом сезоне в группе в «Хрустальном» она выиграла первенстве Москвы, а затем и России в младшем возрасте. Засветилась девочка и в шоу Первого канала «Ледниковый период. Дети».

А уже в июле появилось видео, как юная спортсменка на тренировках в зале отрабатывает тройной аксель.

Что ж, Вероника подает действительно большие надежды и может стать новой звездой фигурного катания через несколько лет. Теперь она и на льду показала элемент хай-класса.

22 октября мир увидел в Instagram команды Тутберидзе видео, как Жилина успешно прыгает четверной сальхов!

Этот прыжок еще год назад не делал никто на взрослом уровне, пока на чемпионате мира его не продемонстрировала так же работающая с Тутберидзе казахстанка Элизабет Турсынбаева, а теперь на взрослый уровень не перешли Трусова с Щербаковой.

Но даже им не давался четверной сальхов в таком юном возрасте!

Топ-контент Акатьевой

В любом случае, Жилину ждет мощнейшая конкуренция не только на различных соревнованиях, но и непосредственно в группе Тутберидзе, где есть, например, юная звездочка Софья Акатьева.

Акатьевой сейчас 12 лет, и на открытом первенстве Москвы 2019 года она выдала мощнейший набор элементов.

Девочка попыталась исполнить четверной тулуп, каскад из тройного акселя и двойного тулупа, тройной риттбергер и тройной аксель в первой половине произвольной программы, а также каскад из тройного лутца с тройным тулупом, тройной флип и каскад тройной лутц-ойлер-тройной сальхов во второй.

Из всего этого великолепия не получился только один прыжок, самый первый — спортсмпенка упала с четверного тулупа.

Можно не сомневаться, что его Акатьева еще доработает, да и в целом увиденное в ее исполнении сейчас — только начало. Программа наверняка будет усложняться.

Каскад Самоделкиной

Но не Тутберидзе одной живо женское российское фигурное катание. Так, недавно на тренировке исполнила шикарный каскад подопечная Александры Кравцовой Софья Самоделкина.

Спортсменка сделала во время занятия тройной аксель-ойлер-тройной сальхов, чем поспешила поделиться в своем Instagram ее наставница.

Тройной аксель тоже относится к элементам повышенной сложности и является оружием Кихиры, Туктамышевой и Косторной из девушек, выступающих на взрослом уровне. Но такого каскада не делает никто из них.