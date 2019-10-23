Провал в Лейпциге: как «Зенит» потерял лидерство

Текущая кампания петербургского «Зенита» в Лиге чемпионов складывается для сине-бело-голубых максимально удачно. Перед игрой с «РБ Лейпциг» подопечные Сергея Семака расположились на первой строчке турнирной таблицы группы G, разделяя лидерство с французским «Лионом». В первом туре петербуржцы сыграли во Франции вничью, а затем на своем поле обыграли португальскую «Бенфику». Плюс ко всему «Зенит» выдал трехматчевую победную серию, в том числе разгромив накануне «Ростов» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги со счетом 6:1, где три мяча на свой счет записал Артем Дзюба.

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Что касается «Лейпцига», то немецкий клуб стартовал в Лиге чемпионов чуть менее удачно, хотя и не принципиально: коллектив Юлиана Нагельсмана выиграл у «Бенфики», но проиграл «Лиону».

Интересно, что между собой «Зенит» и «РБ» уже встречались. Причем совсем недавно — в сезоне-2017/18 жребий свел команды в 1/8 финала Лиги Европы, и то противостояние для сине-бело-голубых завершилось неудачно.

В первом матче «Лейпциг» на своем поле одержал победу со счетом 2:1, а в Санкт-Петербурге сыграл вничью и по сумме двух встреч прошел в четвертьфинал.

Провальным ответным матч получился еще и потому, что «Зенит» в самом начале игры потерял Александра Кокорина: 28-летний нападающий после неудачного падения получил травму колена и встречу продолжить не смог. Последующее медицинское обследование показало, что у форварда были повреждены крестообразные связки, из-за чего Кокорин выбыл из строя на полгода. Впрочем, несмотря на то, что нападающий от травмы уже оправился, помочь своей команде взять реванш у «РБ Лейпциг» уже в главном европейском клубном турнире он в любом случае не смог бы.

В октябре прошлого года Кокорин был арестован за участие в драках в центре Москвы, а позднее осужден и отправлен в исправительную колонию на год и шесть месяцев. В сентябре суд удовлетворил ходатайство футболиста об условно-досрочном освобождении, однако в заявку петербургской команды на групповой этап турнира не попал.

Что касается стартового состава на матч, то Семак сделал лишь два изменения по сравнению с игрой против «Бенфики»:

во-первых, место в воротах с первых минут занял Михаил Кержаков, а Андрей Лунев, который, к слову, и допустил грубейшую ошибку в эпизоде с пропущенном мячом во встрече с португальцами, остался в запасе. Ранее Лунев смотрел матчи со скамейке запасных в двух последних турах РПЛ, где Кержаков пропустил два мяча: по одному от «Урала» и «Ростова».

Также главный тренер «Зенита» решил выпустить на поле в старте Вячеслава Караваева вместо Игоря Смольникова. 24-летний защитник, к слову, в игре с «Бенфикой» принял непосредственное участие в одном из забитых мячей: именно после его прострела Рубен Диаш срезал снаряд в свои ворота.

Обе команды с первых минут же решили играть именно в атакующий футбол на встречных курсах, ловя соперника на контратаках, хотя предпочтительнее выглядел, пожалуй, «РБ Лейпциг», ведь «Зенит» в основном рассчитывал на забросы в сторону Дзюбы и Сердара Азмуна. Это же привело и к быстрым санкциям в первую 10-минутку: Вильмар Барриос, срывая контрвыпад хозяев, прихватил за футболку Эмиля Форсберга и был награжден за это желтой карточкой.

Первыми же счет открыли петербуржцы.

Дуглас дос Сантос выполнил навес в штрафную в направлении Дзюбы, Вилли Орбан мяч вынес, но на подборе первым оказался Ярослав Ракицкий, который нанес пушечный удар метров с 30-ти, попав точно в дальний нижний угол.

Ответ от немцев последовал едва ли не моментально: Лукас Клостерман удачно открылся на левом фланге и сразу прострелил во вратарскую, откуда Тимо Вернер, никем не прикрытый, мог расстреливать ворота Кержакова с ближней дистанции. Однако у форварда «РБ Лейпциг» удар толком не вышел, и голкипер «Зенита» мяч поймал. Под занавес тайма Вернер вновь имел возможность отличиться: центральные защитники гостей допустили осечку в своей штрафной, проглядев передачу на 23-летнего форварда. Тот пробил сходу, но сильно выше ворот.

На второй тайм Вернер, к слову, не вышел. Вместо него на поле появился Матеус, и бразилец сразу же отметился ударом через себя, но по воротам не попал. Зато попал Конрад Лаймер.

На 50-й минуте хозяева провели классную атаку через фланг, Марсель Забитцер в касание отыграл сделал разрезающую передачу на ход Лаймера, и тот с острого угла «прошил» Кержакова — 1:1.

Через несколько минут минут Забитцер уже выступил в качестве автора сумасшедшего по красоте гола.

Клостерманн ворвался в штрафную и навесил от лицевой на противоположный край, откуда австрийский хавбек, приняв мяч грудью, мощно пробил с лета, вогнав круглого в дальнюю «девятку».

Отличную возможность сравнять счет имел Йордан Осорио, сменивший Олега Шатова. Ракицкий подключился к позиционной атаке, на замахе обыграл защитника на левом фланге и прострелил во вратарскую, откуда свободный Осорио мог расстреливать ворота Гулачи, но пробил выше.

Менее чем за десять минут до конца основного времени матча «Лейпциг» мог окончательно приговорить «Зенит». Форсберг в два касание вывел Матеуса один на один с Кержаковым, но бразильский нападающий из выгодной позиции пробил мимо ворот. Мгновением спустя 20-й номер хозяев вновь вышел на рандеву с голкипером, но и этот момент он не реализовал, послав мяч выше перекладины.

Таким образом, «Зенит» потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и опустился на третье место в группе G, оставшись с четырьмя баллами. «РБ Лейпциг» же набрал семь очков и до матча «Лиона» с «Бенфикой» единолично возглавил турнирную таблицу.