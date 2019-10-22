Месси и Роналду надоели? Кто претендует на «Золотой мяч»

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, аргентинский капитан «Барселоны» Лионель Месси и ставший лучшим игроком прошлого сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк номинированы на получение «Золотого мяча».

Приз лучшему игроку мира ежегодно вручается французским журналом France Football.

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Вот список всех номинированных на главный индивидуальный трофей в спорте №1: Садио Мане («Ливерпуль»), Фрэнки де Йонг («Аякс»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Душан Тадич («Аякс»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Донни ван де Бек («Аякс»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Алиссон («Ливерпуль), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Карим Бензема («Реал» Мадрид), Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Бавария»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Мохаммед Салах («Ливерпуль»), Эден Азар («Реал» Мадрид), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Жуау Фелиш («Атлетико»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Калиду Кулибали («Наполи») и Антуан Гризманн («Барселона»).

Кстати, Де Йонг и де Лигт в сезоне-2018/19 выступали за «Аякс», Азар защищал цвета «Челси», Гризманн играл за «Атлетико», тогда как Фелиш прокладывал себе дорогу в Мадрид через «Бенфику».

Что интересно, впервые за 26 лет на «Золотой мяч» не номинирован его действующий обладатель. В прошлом году приз выиграл полузащитник «Реала» Лука Модрич, однако на сей раз в числе номинантов хорвата нет.

Что же касается самой премии, то она была учреждена в 1956 году (первым победителем стал англичанин Стэнли Мэтьюз). Рекордсменами являются Роналду и Месси, которые добивались этого приза по пять раз, однако в этом году, по мнению экспертов, уступят в голосовании победителю Лиги чемпионов УЕФА — 2019 ван Дейку. К слову, в 2011-2015 годах награда вручалась совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), но в 2016-м ФИФА учредила собственный приз — в 2019 году его удостоился Месси.

Стоит отметить, что помимо номинации «Лучший игрок года» France Football вручает еще несколько премий.

Так французское издание опубликовало список претендентов на звание лучшего вратаря 2019 года — с нынешнего года эта награда носит имя прославленного советского голкипера Льва Яшина (единственного в вратаря в истории, становившегося обладателем «Золотого мяча»).

В список номинантов вошли десять стражей ворот: Алисон Бекер («Ливерпуль»), Мануэль Нойер («Бавария»), Андре Онана («Аякс»), Войцех Щенсны («Ювентус»), Ян Облак («Атлетико»), Кепа Аррисабалага («Челси»), Самир Ханданович («Интер»), Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона») и Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»).

Также был представлен список десяти претендентов на Kopa Trophy — награда вручается лучшему игроку года в мире в возрасте до 21 года.

Соитскателями индивидуального трофея стали Ли Канг Ин («Валенсия»), Самуэль Чуквуезе («Вильярреал»), Мойзе Кин («Эвертон»), Джейдон Санчо («Боруссия Д»), Жоау Фелиш («Атлетико»), Матейс де Лигт («Ювентус»), Винисиус Жуниор («Реал»), Кай Хаверц («Байер»), Маттео Гюэндузи («Арсенал»), Андрей Лунин («Вальядолид»).

Не обошло французское издание стороной и футболисток. В число 20 номинантов вошли действующая обладательница «Золотого мяча» норвежка Ада Хегерберг, лучшая футболистка по версии Международной федерации футбола (ФИФА) из США Меган Рапино, нападающая сборной Бразилии Марта, голландки Лике Мартенс и Сари ван Венендал, француженка Ванди Ренар, американки Роуз Лавель и Тобин Хит, а также шведки Косоваре Аслани и София Якобссон.

OFFICIAL:



20 nominees of the 2019 Women's #BallonDor.



Kerr

White

Fischer

Henry

Bronze

Morgan

Miedema

Marozsan

Harder

Bouhaddi

Rapinoe

Martens

Van Veenendaal

Renard

Lavelle

Marta

Hegerberg

Asllani

Jakobsson

Heath pic.twitter.com/UjYALmnohy — IG: sportsmvt (@sports_mvt) 22 октября 2019 г.

Церемония вручения премии пройдет 2 декабря в парижском театре «Шатле», а одним из ведущих торжественного мероприятия станет легенда «Челси» Дидье Дрогба.