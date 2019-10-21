Удар коленом: как спасали игрока «Рубина»

Трагедией чуть не закончился матч молодежного первенства страны между «Рубином» и «Спартаком» (0:1), прошедший 18 октября в Москве.

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На 69-й минуте встречи Вячеслав Фомин в ходе борьбы за мяч неудачно приземлился на колено соперника. 17-летний защитник почувствовал боль и не сумел продолжить встречу.

По пути в аэропорт Вячеславу стало еще хуже: из-за подозрения на разрыв селезенки (которое не подтвердилось — впоследствии игроку диагностировали сильный ушиб) и потери двух литров крови скорой помощи пришлось в срочном порядке делать игроку операцию. Фомина тогда пришлось вводить в состояние медикаментозной комы и подключать к аппарату искусственной вентиляции легких.

К слову, главный тренер молодежного состава «Спартака» Алексей Лунин вместе со всей командой сразу поддержали травмировавшегося футболиста.

«Мы искренне сожалеем о случившемся, желаем Вячеславу Фомину скорейшего выздоровления, чтобы этот молодой и талантливый футболист вернулся в свою команду», — отметил наставник красно-белых.

И вот, 21 октября главный врач Домодедовской центральной городской больницы (ЦГБ) Андрей Осипов рассказал о самочувствии защитника «Рубина-м», отметив долгожданный прогресс в лечении атлета.

«На данный момент состояние атлета оценивается как стабильное — он действительно сегодня может быть переведен из реанимации в общую палату. Подробности произошедшего раскрывать не могу, так как это врачебная тайна. Сейчас будет начата реабилитация, которая займет около двух недель», — цитирует врача «Чемпионат».

Несмотря на то, что в случае с молодым футболистом все обошлось, нельзя не вспомнить другие инциденты на футбольном поле, крайне похожих на историю Вячеслава Фомина.

В марте 2014 года неприятный эпизод произошел на 22-й минуте встречи Украинской премьер-лиги (УПЛ) «Днепр» — «Динамо» (2:0), чуть не превративший матч в трагедию. Голкипер хозяев Денис Бойко пошел на перехват подачи с фланга, но на его пути возник полузащитник киевлян Олег Гусев. Вратарь влетел коленом в голову оппоненту, после чего тот без сознания упал на газон.

Лучше всех в страшной ситуации сориентировался хавбек «Днепра» Джаба Конкава. Грузин начал вытаскивать у пострадавшего язык из горла, дабы предотвратить удушение. Это спасло футболисту жизнь: Гусев тогда лишился одного зуба, а также получил перелом челюсти и черепно-мозговую травму.

В итоге, футболист отказался от госпитализации и предпочел из больницы вернуться на стадион, где и досмотрел проигранный его командой матч.

Счастливым концом обернулась и история с легендарным вратарем «Реала» и сборной Испании, ныне выступающим за «Порту» Икером Касильясом, который 1 мая 2019 года перенес сердечный приступ прямо во время тренировки в преддверии матча 32-го тура чемпионата Португалии против «Авеша». Во время утренних занятий атлет пожаловался на недомогание в области сердца, после чего клубные медики провели экстренное обследование с последующей госпитализацией футболиста.

Уже в больнице у Касильяса диагностировали инфаркт миокарда — вратарю «Порту» сделали операцию по введению катетера для очистки артерии. Так, благодаря своевременному вмешательству врачей, испанцу удалось избежать смерти.

«Все под контролем. Испытал большой испуг, но сейчас все приходит в норму. Большое спасибо всем за сообщения и любовь», — написал тогда Икер у себя в твиттере, добавив, что пока не принял решения относительно продолжения или завершения карьеры.

Врачи из клиники, где проходил лечение Касильяс, твердо настаивали на том, что футболом и профессиональным спортом вратарь больше заниматься не сможет. Но в итоге получилось все иначе: после стольких лет великой карьеры испанец не захотел уходить на покой. Икер в настоящий момент тренируется и готовится вернуться на поле в составе «драконов».

А вот прославленного защитника «Севильи» Антонио Пуэрты спасти не удалось. 25 августа 2007 года во время матча первого тура чемпионата Испании с «Хетафе» (4:1) игроку стало плохо. Он смог самостоятельно покинуть поле, но в раздевалке с ним случился еще один приступ.

Спортсмен был незамедлительно доставлен в больницу, где его состояние продолжало ухудшаться — через три дня 22-летний игрок умер, не приходя в сознание.