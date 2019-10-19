«Пробовали разные варианты»: Тедеско о дебюте в «Спартаке»

«Спартак» — «Рубин» — 0:0

Московский «Спартак» подошел к игре с «Рубином» на серии из кошмарных пяти поражений подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ). Четыре случились еще при Олеге Кононове, а пятое красно-белые потерпели уже после его отставки, когда обязанности главного тренера исполнял Сергей Кузнецов.

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Для назначенного во время паузы на игры национальных сборных молодого немца Доменико Тедеско встреча с казанской командой была дебютной в России, причем соперник располагал к позитивному результату: «Рубин» выступает в этом сезоне не слишком удачно, а красно-белых не обыгрывал вообще с 2013 года.

Тем не менее сам матч получился неоднозначным. «Спартак» начал очень осторожно и за первую половину встречи владел мячом только 43 процента общего времени и вообще смотрелся хуже соперника.

Во втором тайме поначалу все шло в том же ключе, но выход Резиуана Мирзова вместо Андре Шюррле на 65-й минуте изменил игру. Вингер добавил хозяевам энергии, и концовку они провели мощно, создав несколько хороших моментов, однако так и не дожав соперника и чуть не пропустив в самом конце добавленного времени — выручил Александр Максименко.

«Думаю, что мы провели хороший матч, показали интересную игру. Мы больше владели мячом, но не было голевых моментов. Этого нам и не хватило. Мы заслуживали немного большего, чем ничья. Тедеско? Не мне оценивать его работу. У нас не было информации о его тактике и игры, было сложно готовиться к матчу. Но мы смотрели, как играл «Шальке-04» при Тедеско.

Они отдали нам инициативу в начале игры, это стало сюрпризом. Видно, что нашу игру изучили хорошо»,

— сказал на послематчевой пресс-конференции формально главный тренер «Рубина» Эдоардо Докампо.

Отдельно пришлось испанскому специалисту отвечать на вопрос о Егоре Сорокине, который вышел на замену по ходу первого тайма из-за травмы партнера, но в целом потерял место в составе после того, как оформил свой будущий переход в «Зенит» и остался в Казани уже на правах аренды.

«Он наш игрок. Когда надо, тогда и будет играть. Да, он может помочь «Рубину» на поле. Почему он мало играет? Потому что на данный момент есть футболисты, которые выступают лучше него», — подчеркнул Докампо.

А потом к журналистам пришел и Тедеско, ради которого, собственно, все и собрались в конференц-зале.

«Добрый вечер, — начал свое выступление с приветствия на русском немецкий тренер. — Конечно же, мы недовольны результатом, очень хотели выиграть. Это было видно на протяжении всей тренировочной недели. У ребят горели глаза. К сожалению, не получилось. В первом тайме дали сопернику много возможностей для работы с мячом, во второй же половине встречи мы стали иначе прессинговать.

Второй тайм был полностью за нами, мы играли ультра-атакующе с пятью игроками нападения. Но додавить «Рубин» не удалось».

Остановился Тедеско поподробнее и на тактике, потому что во время игры не до конца было понятно, как играют красно-белые, а непривычно глубокая позиция Зелимхана Бакаева и вовсе удивила.

«Мы играли 4-4-2 весь матч. Мы поменяли манеру прессинга во втором тайм, этим занимались Бакаев и Умяров. И делали это вполне успешно, в отличие от Шюррле с Мельгарехо, — рассказал новый наставник красно-белых. — Разговаривал с Шюррле вчера о его готовности. Андре сказал, что точно будет способен отыграть целый тайм. В перерыве он передохнул и смог провести на поле еще минут 15. Он отлично себя чувствует.

Согласен, что Мирзов усилил игру. Он провел хороший матч, удачно вышел на замену. Он часто играл один в один, добавил активности на фланге».

Рассказал тренер и о том, как его команда выходила из обороны и вообще действовала в фазах перехода владения мячом.

«Мы пробовали адаптироваться под тех игроков, которые имелись в нашем активе. Мы пробовали разные варианты игры, впрочем, решения принимают и футболисты. Не осуждаю их за это: Мирзов часто шел в обыгрыш, значит, он считал, что так было лучше. После стольких поражений играть в низкий пас — смелое решение. Надеемся, что в дальнейшем это даст свои плоды», — отметил Тедеско.

По поводу смены скамейки запасных Тедеско заявил, что выбрал левую, а не правую, как у всех предыдущих тренеров «Спартака», чтобы быть ближе к фанатской трибуне красно-белых, а также подальше от резервного арбитра, которому может сказать что-то неприятное в запале.

В микст-зоне говорили в основном футболисты «Рубина». Голкипер казанской команды Юрий Дюпин отметил, что со сменой тренера у соперника сразу же поменялся и игровой стиль.

«У «Спартака» и у нас было много моментов, ничья — закономерный результат. Время «Спартаку» при подготовке особо не уделяли, отталкивались от своей игры. Они рассчитывали на контратаки, мало позиционных было, только в конце, когда мы подсели, — рассказал Дюпин.

— Спад мы преодолели, у нас до этого многое не получалось, много пропускали. Но мы поправили игру, строится новая команда — сегодня больше играли первым номером. До этого, при Кононове, «Спартак» пытался больше контролировать мяч, а сейчас играет на контратаках».

Уже принадлежащий «Зениту», но продолжающий выступления за «Рубин» Егор Сорокин рассказал о том, как ему сейчас даются выступления.

«Когда сидишь на замене, всегда ждешь, что будет шанс для выхода на поле. Я простой, обычный человек — вышел на поле и помог своей команде. Лично оценю свою игру хорошо, тем более, повторюсь, после длинной паузы, но есть над чем работать и в чем прибавлять, — сказал защитник.

— Надеюсь, буду получать больше игрового времени. Буду работать на тренировках, чтобы тренер все видел. После игры в раздевалке он сказал, что ничья — неплохой результат, но можно лучше. Мы больше отталкивались от своей игры и не подстраивались под соперника. Игра получилась, повторюсь, удачной, но не забили. «Рубин» оказался не готов к тому, что «Спартак» отдаст инициативу в первом тайме? Не сказал бы, мы уверенно вели игру в первом тайме, где-то «Спартаку» повезло. Не хотели отдавать им пространство».