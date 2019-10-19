Не дотянул до победы: как Тедеско дебютировал в «Спартаке»

Безысходность и апатия — именно эти два явления окружали болельщиков «Спартака» на протяжении последних месяцев. Команда попала в серьезный кризис, и чтобы избавиться от него, было принято решение о расставании с Олегом Кононовым. После него красно-белые, занимаясь поисками нового наставника, успели проиграть на выезде «Краснодару под руководством Сергея Кузнецова. Но 14 октября у фанатов «Спартака» появилась новая надежда — главным тренером команды был объявлен немецкий специалист Доменико Тедеско.

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Как говорил генеральный директор клуба Томас Цорн, именно 34-летний немец с итальянскими корнями был единственным кандидатом на данный пост. Впрочем, фигура Тедеско была воспринята неоднозначно: многие легенды и бывшие футболисты «Спартака» раскритиковали руководство красно-белых за решение пригласить именно молодого тренера, в послужном списке которого скромный немецкий «Эрцгебирге» и «Шальке-04». Сам же Тедеско на негативные комментарии спартаковских ветеранов ответил сдержанно.

«Для меня это не проблема. Каждый может высказывать свое мнение. Я принимаю его. На данный момент они правы: я стал вторым с «Шальке», спас «Эрцгебирге» от вылета. Для меня лично это было равносильно титулам. Но я понимаю слова ветеранов.

И моя задача — доказать, что я тот самый парень, кто должен занимать пост главного тренера «Спартака»,

— цитирует Тедеско Sport24.

За тренера, к слову, заступились многие болельщики и организованные фанатские группы, выразившие мнение, что немцу необходимо дать немного времени, чтобы разобраться со всеми проблемами, окружающими команду сейчас.

Фанаты подготовили небольшой перфоманс к дебютному матчу Тедеско во главе «Спартаке», однако он к немцу никак не относился.

В воскресенье, 20 октября, исполнится уже 37 лет со дня страшной трагедии, произошедшей на стадионе «Лужники» после матча 1/16 финала Кубка УЕФА «Спартак» — «Хаарлем», когда в результате массовой давки погибли десятки болельщиков. Именно к столь трагичной годовщине и был подготовлен перфоманс.

Если вернуться к фигуре Тедеско, то без поддержки на матче с «Рубином» в рамках 13-го тура РПЛ он не остался: трибуны встретили немца на тренерском мостике тепло.

К игре с казанским клубом немец сразу столкнулся с кадровыми проблемами. Красно-белым до сих пор не может помочь Роман Зобнин, восстанавливающийся от травмы, и вместо него с первых минут на поле Доменико выпустил молодого Наиля Умярова, который накануне помог молодежной сборной России разгромить команду Эстонии в рамках отборочного этапа чемпионата Европы — 2021. На предматчевой пресс-конференции Тедеско даже выделил вклад 19-летнего хавбека, а теперь предпочел включить в стартовый состав его, а не Аяза Гулиева.

Еще одной проблемой для «Спартака» стала позиция центрального защитника. Капитан красно-белых Георгий Джикия встречу с «Рубином» пропустил из-за дисквалификации (в игре с «Краснодаром» он получил красную карточку), а Самуэль Жиго до этого занимался по индивидуальной программе. Впрочем, Тедеско рискнул и бросил француза в бой с первых же минут встречи, отдав ему при этом капитанскую повязку.

От Тедеско последовало и весьма неожиданное решение: впервые за последние годы команда вышла на разминку на половину поля, близкую к фанатской трибуне красно-белых. В последний раз такое было еще в первый год работы Дмитрия Аленичева во главе «Спартака».

Ага, теперь команда разминается у фанатки. Когда такое было в последний раз? pic.twitter.com/fjSubl4CMN — Andrey Senchenko (@ASenchenko11) October 19, 2019

Первый же опасный момент в матче на пятой минуте соорудил «Рубин». Бывший хавбек «Спартака» Александр Зуев получил мяч на левом краю штрафной, сместился чуть в центр и пробил. Мяч рикошетом от защитника попал в штангу: пролети он чуть левее — быть бы голу, ведь Александр Максименко в этом моменте уже был отыгран. Спустя десять минут вратарю москвичей уже пришлось выручать свою команду.

Игорь Коновалов выполнил классный навес со штрафного, и Видар Кьяртанссон опередил защитников, пробив в падении в дальний верхний угол: Максименко в классном прыжке удар отразил.

Пока же «Спартак» пытался забрать мяч под свой контроль и приблизиться к чужой штрафной площади, фанаты красно-белых напомнили о том, что Россия, как и еще более 60 стран вместе с Сербией, не признают независимость Косово как отдельного государства. Примечательно это тем, что накануне Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внезапно принял решение в ближайшие годы разводить матчи между российскими и косовскими командами «в соображениях безопасности».

Свой первый действительно опасный момент у чужих ворот хозяева создали только во второй половине тайма. Жиго подхватил мяч у своей штрафной и организовал контратаку, отдал на Крала, а тот отпасовал налево, где скорость набрал Андре Шюррле.

Немец прострелил в штрафную, и Тиль уже расстреливал ворота Юрия Дюпина. Голкипер «Рубина» с двумя выстрелами с близкого расстояния справился.

На перерыв команды ушли без забитых мячей, и уже в начале второй 45-минутки красно-белые организовали классную контратаку, которая, правда, голом не завершилась. Бакаев протащил мяч по центру на несколько десятков метров, а затем отпасовал на левый край штрафной, откуда Шюррле пробил в дальний нижний угол.

Дюпин с выстрелом немца справился без проблем, но вот что важно: Тедеско наградил своего соотечественника аплодисментами, поблагодарив за участие в потенциально голевом моменте. Шюррле же недовольно покачал головой, отметив, что данный эпизод ему в актив засчитывать нельзя. Действительно: удар у нападающего «Спартака» не получился совсем.

Спустя некоторое время Тедеско решил заменить Шюррле и выпустил на поле Резиуана Мирзова. Несмотря на всю ту критику, которая идет в адрес «девятки» красно-белых за все его время игры в «Спартаке», левый фланг хозяев стал действовать куда активнее.

За 15 минут до конца основного времени матча Мирзов едва не стал участником голевого момента.

Крал зацепился за мяч в центре поля и разогнал атаку через левый край, куда на скорости включился Резиуан. Вингер красно-белых в свойственной себе манере убрал защитника на замахе и, сблизившись с лицевой линией, прострелил во вратарскую. Дюпин передачу отразил неудачно, отбив мяч перед собой, но ни Умяров, ни Мельгарехо протолкнуть «круглого» уже в пустые ворота не сумели.

Даже с учетом пяти добавленных минут командам времени на гол не хватило. 0:0 — таким образом, «Спартак» при Тедеско хоть победы и не добился, но серию из пяти поражений в чемпионате прервал.