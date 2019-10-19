Футболист с ингалятором: главный провал года в UFC

Конец карьеры?

В главном бою вечера в Бостоне встретились бывший доминирующий чемпион UFC в среднем весе Крис Вайдман и непобежденный Доминик Рейес, который уже имеет за плечами опыт побед над статусными соперниками. Для 35-летнего Вайдмана поединок стал дебютным в полутяжелом дивизионе, куда он решил подняться после серии неудач в карьере.

Стабильно американец не выступает с 2015 года, когда он, трижды защитив чемпионский титул, проиграл пояс Люку Рокхолду и два поединка после — Йоэлю Ромеро и Гегарду Мусаси. В 2017-м Вайдману удалось одержать долгожданную победу над Келвином Гастелумом, однако год назад он уступил ветерану Жакаре Соузе.

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Свои проблемы Вайдман связывает исключительно с изматывающей весогонкой, которую с возрастом проходить все сложнее. То же самое произошло и с экс-чемпионом среднего дивизиона Рокхолдом, который в начале июля дебютировал в полутяжах боем с Яном Блаховичем. Как итог, поляк отправил американца в тяжелый нокаут уже во втором раунде, попутно сломав ему челюсть и, возможно, будущее в UFC.

В полутяжах, однако, экс-чемпион выстоял меньше двух минут. На 15-й секунде Вайдман провел успешный тейкдаун и перевел Рейеса в партер возле сетки, но, учитывая разницу в габаритах (Рейес — природный полутяжеловес), Доминику потребовалось чуть больше минуты, чтобы подняться на ноги. Продолжая отходить к сетке, он поймал Вайдмана ударом в челюсть, добив того на канвасе.

Нокаут Рейеса по итогам турнира признали лучшим выступлением вечера.

Dominick "The Devastator" Reyes (12-0) hands Chris Weidman his fifth KO loss in six fights, countering the former middleweight king and planting coffin nails in round one. The top-five light-heavy moves to 6-0 in the UFC. He has stopped nine, each in under 4 minutes. #UFCBoston pic.twitter.com/v8EAKeLQPJ — Kyle Johnson (@VonPreux) October 19, 2019

Вайдман с пятым поражением в карьере как никогда приблизил себя к отставке — на провалы бывшего короля среднего веса становится смотреть все сложнее. Что же до Рейеса, то он увеличил свой рекорд до 12-0. Это позволяет говорить о нем как о новом претенденте на титульный бой, где его оппонентом, вероятнее всего, станет первый номер рейтинга P4P (вне зависимости от весовой категории) Джон Джонс.

«Эй, Джон. Я не хочу никаких вечеринок. Я хочу этот пояс, детка. Погнали», — сказал Рейес после победы над Вайдманом.

11fights

11 wins

8 finishes



Dominick Reyes is coming for a LHW title shot



First up is Chris Weidman at #UFCBoston this Friday pic.twitter.com/K6f3Zn8WtX — UFC on BT Sport (@btsportufc) October 16, 2019

Классический футболист

Один из самых комичных эпизодов турнира произошел с участием Грега Харди, бывшей звезды американского футбола. Стоит напомнить, что 31-летний спортсмен перешел в смешанные единоборства лишь два года назад, начав свой путь в любителях. В профессионалах же Харди стартовал с четырех побед, выступая на президентской серии главы UFC Даны Уайта. Справедливости ради, все они были одержаны над малоизвестными соперниками, а экс-футболист, выступавший в NFL, не производил впечатление одаренного бойца, отличаясь лишь могучим ударом.

Так или иначе, но UFC решил рискнуть и подписать контракт с Харди в начале года и активно его вести, но уже в дебютном бою футболиста начались курьезы. Первое поражение он потерпел от Аллена Кроудера — американца дисквалифицировали за запрещенный удар.

Позднее последовала победа над россиянином Дмитрием Смоляковым, которого Уайт назвал едва ли не слабейшим бойцом, которого он когда-либо видел, а в июле Харди нокаутировал Хуана Адамса. Поединок против Бена Сосоли, прошедший на ивенте в Бостоне, стал уже четвертым для Харди в текущем году, и без казусов вновь не обошлось.

Это был первый бой, когда экс-футболист провел в клетке все три раунда. Дело дошло до судейского решения: 29-28, 29-28, 29-28 в пользу Харди. Однако, едва судья поднял его руку, как UFC объявил, что поединок аннулирован. Причиной тому послужило крайне странное решение Харди и его секундантов использовать в перерывах между раундами ингалятор для кислорода.

Предполагается, что в устройстве были бронхорасширяющий препарат альбутерол, назначаемый при астме. Согласно правилам, в паузах во время боя в октагоне спортсмены могут использовать только полотенца, лед и воду. Харди же уверяет, что использовать ингалятор ему разрешил лично Уайт, а его применение просто уравнивает шансы, поскольку без лекарства он не может дышать и рискует умереть.

«Мы были в клетке, я и мой тренер спросили у представителя комиссии, можно ли мне использовать ингалятор. Нам сказали «да», поэтому и я принял его. Я все еще новый парень в этом виде спорта. Я действовал так, как в любой другой ситуации: спрашивал разрешения, получал его и делал то, что мне говорили», – сказал Харди.

Footage of the inhaler usage that led to Greg Hardy's win being overturned and declared a No Contest #UFCBoston pic.twitter.com/qmZ8KtXyVO — ESPN MMA (@espnmma) October 19, 2019

Вице-президент UFC Марк Ратнер утверждает, что никакого специального разрешения Харди не получал. А Уайт в свою очередь отметил, что вся вина за произошедшее лежит на тренере Дине Томасе.

«Это безумие. Если вы посмотрите эпизод, то поймете, что случилось. Харди спросил об ингаляторе, ему сказали, что он «разрешен USADA». Они знали, что Грег применяет ингалятор. Это просто… просто бред. Я не знаю, что сказать. Тот же Дин Томас всю жизнь провел в этом спорте. Понимаете, к чему я веду? В углу Харди должны были знать о невозможности использования ингалятора», — подчеркнул президент промоушена.

Несмотря на очередной провал, USADA вряд ли дисквалифицирует Харди, поскольку дозировка, которую он употребил, является допустимой, а проблема лишь в технической стороне — ингалятор в принципе нельзя использовать в пределах клетки.

Без тычков и драк

Меньше месяца назад на турнире UFC в Мехико произошел крупный скандал. Главная звезда мексиканского MMA Яир Родригес в поединке вечера ткнул в глаз своего соперника Джереми Стивенса уже на 15-й секунде. Бой признали несостоявшимся, а после официального релиза в зале началась масштабная потасовка: негодовавшие зрители принялись оскорблять и закидывать бутылками американца, обвиняя того в симуляции. Родригес же отреагировал не менее эмоционально, расплакавшись и устроив стычку со Стивенсом уже в подтрибунном помещении. В конце концов, сошлись на том, что подерутся в реванше в самое ближайшее время.

В Бостоне уже было не так жарко, однако определенный накал между бойцами все же присутствовал. В клетке Родригес и Стивенс провели все три раунда, а мексиканец время от времени доминировал, показывая присущий себе зрелищный стиль, за который его вернули на контракт с UFC после увольнения из-за отказа драться с Забитом Магомедшариповым.

Yair Rodriguez starts the fight with a flying kick to the face! LMAOOOOOOO pic.twitter.com/8aldSYSBm6 — #BusinessIsSuspended (@FTBeard11) October 19, 2019

Бой дошел до решения, где судья единогласно отдали победу Пантере (прозвище Родригеса — «Газета.Ru»). Поединок же был признан лучшим на турнире, за что оба бойца получат бонусы в размере $50 тыс.