«Испания, поговори с нами!» Как протесты сорвали «Эль Класико»

Истинным ценителям «Эль Класико» придется подождать. Запланированный на 26 октября центральный матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» перенесен на два месяца.

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А ведь как верили футболисты и болельщики, что все обойдется. Сам наставник сине-гранатовых Вальверде призывал не менять дату принципиальной дуэли двух величайших клубов Испании.

«Мы планировали, что будем играть на «Камп Ноу». Не сомневаюсь, что наши фанаты будут вести себя хорошо и что этот матч пройдет без проблем, с уважением нашего соперника и всего остального, что с ним связано. Не знаю, какое примет решение федерация футбола, однако мое мнение по этому вопросу вы знаете», — приводило слова Вальверде издание AS.

Того же мнения придерживался и президент испанской примеры Хавьер Тебас. Он отмечал, что Ла Лига занималась корректировкой календаря: якобы, о переносе на начало зимы не могло быть и речи, так как на то время уже были запланированы матчи Кубка Испании.

Однако, политика взяла верх над спортивной составляющей. Как сообщило Cadena Ser, «Эль Класико» было перенесено на 18 декабря по решению комитета по проведению соревнований.

Что же касается времени начала матча, то оно будет известно позднее.

Всему виной — напряженная политическая обстановка в регионе.

14 октября Верховный суд Испании приговорил к реальным срокам девятерых фигурантов дела о беспорядках и организации референдума о независимости региона. Самый большой срок получил бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориоль Жункерас — его приговорили к 13 годам заключения. Остальные же восемь фигурантов дела получили сроки на 9-11 лет.

Все это ожидаемо спровоцировало волну протестов среди населения свободолюбивой автономной области Испании. Ведь еще на проведенном в 2017 году референдуме 90% проголосовали за независимость Каталонии, однако испанские политики все эти мероприятия признали незаконными.

Сейчас же судебный процесс вызвал куда больше последствий. Закрыт аэропорт, полиция на улицах Барселоны противостоит бастующим жителям на баррикадах. Сообщается, что стражам правопорядка даже приходится применять спецсредства против жгущих мусорные баки и переворачивающих ограждения граждан. Очевидно, что ситуация балансирует на грани и в любой момент может окончательно выйти из-под контроля.

В стороне от происходящего не остаются и члены каталонского гранда. Так защитник «Барсы» Жерар Пике и нападающий Усман Дембеле в знак солидарности с протестующими перенесли пятничную тренировку на субботу.

Клуб также озвучил свою позицию относительно заключения девятерых лидеров Каталонии.

«Барселона» как никогда раньше просит политических лидеров приступить к переговорам для разрешения конфликта и освобождения заключенных гражданских и политических лиц. Мы выражаем поддержку и солидарность семьям лишенных свободы», — говорится в заявлении на официальном сайте каталонцев.

А вот легенда «Барселоны» Хави и вовсе не стал стесняться в подборе слов, описывающих его эмоции.

Возглавляющий катарский «Аль-Садд» чемпион мира (2010) и двукратный победитель Евро (2008, 2012) назвал происходящее «позором». Свое заявление он оставил в Instagram на трех языках (каталонском, испанском и английском), также перечислив имена всех заключенных лидеров Каталонии и добавив хештег «Свободу политзаключенным».

В более демократичном ключе попросил разрешить проблему рулевой «Манчестер Сити», ранее возглавлявший каталонцев Хосеп Гвардиола. Известный тренер сказал, что ненасильственная борьба за независимость Каталонии не закончится, пока не подойдут к концу репрессии и не будет соблюдено право людей на самоопределение.

«Мы требуем, чтобы правительство Испании нашло политическое и демократическое решение проблемы. Испания, сядь и поговори с нами! Мы просим международное сообщество отреагировать на происходящее, так как приговоры лидеров Каталонии являются прямым посягательством на права человека, включая право на собрания и демонстрации, свободу выражения мнения и справедливое судебное разбирательство, что неприемлемо в Европе XXI века», — цитировало Гвардиолу COPE.

Отличилась даже «Барселона»-U12. Команда игроков до 12 лет отказалась представлять Испанию на турнире Danone Nations Cup — футболисты не захотели играть в футболках с государственной символикой.

Политика продолжает влиять на спортивную жизнь. Развязки забастовок в Каталонии в ближайшие дни ждать не приходится, а, значит, перенос «Эль Класико» может стать не последним решением, которое нарушит спокойное течение футбольных событий.