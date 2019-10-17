Махинации с допингом: в чем РУСАДА уличило Россию

Допинговый скандал вокруг российского спорта, похоже, не кончится никогда. По крайней мере, в ближайшее время России предстоит столкнуться с массой проблем. Накануне генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус выступил на конференции в Колорадо, где поделился подробностями происходящих событий, а именно — прокомментировал информацию о том, что Россия может быть уличена в подмене допинг-проб и изменении данных московской лаборатории.

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Напомним, в сентябре прошлого года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) большинством голосов принял решение восстановить статус РУСАДА, но поставил перед организацией два условия: предоставление доступа к базе данных московской лаборатории и допинг-пробам, которые по итогам анализа были определены как подозрительные до 31 декабря 2018 года. Однако в дедлайн Россия не уложилась, объяснив это тем, что оборудование экспертной группы WADA не прошло сертификацию. Впрочем, на статус РУСАДА это никак не повлияло: изъятие данных произошло чуть позже, в начале января.

В сентябре же рабочая группа WADA выступила с требованием к России объяснить возможную подмену данных из полученной базы, на что ответное письмо было отправлено Министерством спорта 8 октября. В частности, WADA выразило подозрение в том, что часть базы данных попросту отсутствовала, а некоторые допинг-пробы были изменены.

Это подтвердил и глава РУСАДА Юрий Ганус как раз во время своего выступления на конференции в США, заявив, что махинации с допинг-пробами действительно были. Помимо этого чиновник отметил, что к произошедшему его ведомство не имеет никакого отношения. По словам Гануса, московская лаборатория ведет свою деятельность, не связанную с работой РУСАДА. Это было отмечено еще и тогда, когда Министерство спорта России отправляло объяснительное письмо в адрес WADA, участие в чем Российское антидопинговое агентство не принимало.

После того, как американская газета The New York Times опубликовала статью о выступлении Гануса, признавшего факт манипуляций с базой данных московской лаборатории, сам чиновник объяснился и перед российскими СМИ. По его словам, часть информации из этой базы действительно была удалена.

«Подумайте, зачем были проведены эти манипуляции. Они связаны с изменениями в базе данных, в которой хранится вся информация о спортсменах. Удаленная часть базы данных могла касаться тех спортсменов, которых сейчас уже не найдешь. Причем, если данные были изменены, то этих спортсменов явно хотят скрыть даже ценой судьбы будущих спортсменов. Кто этим занимался? Не знаю, РУСАДА никак не связано с лабораторией. Нужно спросить у Колобкова, кто на самом деле виноват», — цитирует Гануса «Спорт день за днем».

Министр спорта игнорировать заявления гендиректора РУСАДА, впрочем, не стал и выступил с ответом в его адрес, потребовав привести какие-либо доказательства того, что махинации в московской лаборатории действительно были.

«Для таких серьезных обвинений нужны весомые основания. Из-за таких заявлений можно втянуть спортсменов в разбирательства по делам, где нет никаких доказательств их вины»,

— цитирует Колобкова ТАСС.

Поддержал министра спорта и заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер России Валерий Газзаев, который обвинил Гануса в «непрофессиональном, неэтичном и непатриотичном поведении». В частности, специалист подчеркнул, что российский спорт в последние годы находится под высоким давлением со стороны различных международных ведомств, а заявление гендиректора РУСАДА может спровоцировать новые проблемы.

«Он бросает голословные обвинения, не называя фамилий и не приводя ни единого доказательства. Ганус лишь подливает масло в огонь. На данный момент нужно дождаться официальных сообщений от WADA», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Говоря о доказательствах и о том, откуда появилась информация о манипуляциях с данными лаборатории, Ганус отметил, что в адрес РУСАДА от WADA поступил тот же пакет документов с претензиями, что и Министерству спорта, а также сослался на свои источники.

«Это проистекает даже из тех требований, которые предъявили России. Речь идет о тысячах разрозненных изменений, это не одна потерявшаяся проба. Все было сделано системно и организованно. Более того, член комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор отчетливо заявил о том, что сомнений в махинациях нет никаких: изменения в базу данных были внесены вручную»,

— цитирует Гануса RT.

Ориентировочно 23-24 октября исполком WADA выступит с итогами расследования по делу о возможных махинациях и представит отчет, который, по словам Гануса, может быть неблагоприятным для российского спорта.