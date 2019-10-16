Наглость Тарасенко и вопрос о драке: как Трамп принял «Сент-Луис»

В Белом доме состоялся традиционный прием для обладателя Кубка Стэнли, которым в 2019 году впервые в своей истории стал «Сент-Луис Блюз».

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С тех пор как пост президента США занял Дональд Трамп, вопрос приемов лучших команд четырех главных профессиональных лиг Америки (НФЛ, НБА, МЛБ и НХЛ) стал достаточно болезненным, поскольку многие спортсмены открыто выступают против главы государства, считая того расистом.

Так, уже не раз отказывались от посещения Белого дома, например, чемпионы Национальной баскетбольной ассоциации. Впрочем, «блюзмены» такой вариант не рассматривали и спокойно отправились на торжественный прием.

Правда, как таковых американцев в команде буквально раз-два, и обчелся: нападающий Маккензи Макикерн да защитник Джастин Фолк. При этом второй только-только пришел в команду и потому не был приглашен президентом, так как не является чемпионом прошедшего сезона, а первый был в чемпионском составе, но свой перстень получил за матчи регулярного чемпионата, так как ни разу не вышел на лед в плей-офф.

Полтора десятка канадцев, несколько шведов, американец Макикерн и российские нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев — таков был состав команды, встретившейся с президентом. Сначала спортсмены поиграли в гольф в Розовом саду, а затем были приняты первым лицом США в Овальном кабинете.

Трамп пребывал в прекрасном настроении и постоянно балагурил.

Так, голкипера Джордана Биннингтона, который в первый же свой сезон в сильнейшей лиге мира взял главный трофей заокеанского хоккея, Трамп подколол за единственную пропущенную шайбу в седьмом матче финальной серии против «Бостон Брюинз».

«Ты отразил 32 из 33 бросков в том матче, так почему не мог взять еще один? Игра была бы намного спокойнее», — сказал президент, похлопав молодого хоккеиста по плечу.

А про шведа Александра Стеена Трамп и вовсе говорил странные вещи: «Посмотрите на этого парня, посмотрите на его рот. Иди сюда. Вы думаете, он пропустил несколько ударов?!

Как считаете, мог бы я с ним подраться? Я не знаю, но мои зубы целы, потому что я не играю в хоккей».

Поздравляя команду, Трамп отметил спортивный подвиг «музыкантов», которые впервые в истории лиги смогли взять Кубок, хотя еще в январе находились на последнем месте среди всех команд регулярного чемпионата.

«Вы вдохновляли своей игрой весь сезон, а сегодня продолжаете вдохновлять всех американцев. Мы знаем вашу историю», — подчеркнул президент.

«Наша команда выиграла Кубок Стэнли, потому что все боролись и играли друг за друга. Эти ребята собрались и сплотились. Только тогда можно стать чемпионами, когда все действуют сообща», — ответил на речь президента главный тренер «Сент-Луиса» Крейг Беруби.

Ну а владелец клуба Том Стиллман в торжественной обстановке вручил Трампу именной джерси клуба с 45-м номером.

Самый же забавный эпизод случился уже перед прощанием, когда собравшиеся делали общее фото в Овальном кабинете.

Если в саду Владимир Тарасенко на общем снимке оказался где-то на задворках, и ему пришлось даже подставлять дополнительную скамейку, то в помещении он расположился сразу за Трампом.

И не просто расположился, а облокотился на спинку кресла президента. Такого не позволял себе еще ни один спортсмен!

Впрочем, и это было обращено в шутку. Непонятно было только, зачем во время своей речи Трамп упомянул еще и военный конфликт с участием Турции, соглашение с Китаем, фондовый рынок и импичмент.

«Наша экономика находится на пике, но все говорят: «Давайте устроим импичмент президенту». Это не очень хорошая идея, но я не буду об этом беспокоиться, ребята, не переживайте», — сказал президент США, сведя-таки прием лучшей хоккейной команды страны к политике.

Напомним, «Сент-Луис Блюз» был основан в 1967 году и в первые три сезона выходил в финалы Кубка Стэнли как победитель новообразованного дивизиона, но всякий раз уступал, не выиграв ни одного поединка в главных сериях. Финал-2019 стал четвертой попыткой «Блюз» завоевать трофей, и на этот раз у них получилось, причем они еще и отомстили «Бостону», победившему их в последнем до этого года финале — в 1970 году.