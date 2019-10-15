РУСАДА не при делах? Россия призналась в подмене допинг-проб

В ходе расследования базы данных московской лаборатории, сведения из которой экспертная группа Всемирного антидопингового агентства (WADA) изъяла еще в январе этого года, появились новые подробности. В сентябре международное ведомство заподозрило российскую сторону в манипулировании данными и потребовало дать объяснения по этому инциденту. В итоге 8 октября Министерство спорта России отправило в адрес WADA письмо с ответами по 31 вопросу. При этом в РУСАДА заявили, что участия в этом процессе не принимали, отметив, что не имеют отношения к деятельности московской лаборатории.

Заседание, на котором будет представлен отчет о деятельности российского ведомства, состоится 23-24 октября в Лозанне.

Реклама

«Возможно, ответа от WADA стоит ожидать 23–24 октября, когда комитет по соответствию должен сделать выводы по нашим ответам. Также планируется определенная встреча нашей спортивной власти с международными коллегами. Дальше комитет по соответствию должен выражать рекомендации для исполкома WADA, который пройдет в Польше. Но первая официальная реакция будет 23–24 октября», — цитирует Гануса Sport24.

Тогда же глава РУСАДА не исключил, что подозрения со стороны WADA имеют предметный характер, и подчеркнул, что изменения в базе данных действительно были, причем коснулись они всех схем московской лаборатории, при этом подчеркнув, что в таком случае российской олимпийской сборной в случае допуска до летних Игр-2020 в Токио предстоит выступить в нейтральном статусе — без флага и гимна.

Теперь же Ганус поделился новыми подробностями происходящего. На конференции в Колорадо глава РУСАДА подтвердил, что база данных московской лаборатории претерпела изменения, и, по словам чиновника, этот процесс был осуществлен с целью «защитить репутацию бывших звездных российских спортсменов, которые сейчас занимают государственные посты и являются высокопоставленными спортивными чиновниками в России».

По данным The New York Times, всего работники московской лаборатории изменили результаты нескольких тысяч допинг-проб.

К слову, в сентябре, WADA зв ходе расследования также усомнилось в подлинности практически трех сотен допинг-проб россиян и заявило, что как минимум 43 российских спортсмена могут быть причастны к нарушениям антидопинговых правил.

Ганус, комментируя свой мотив при даче подобных заявлений, подчеркнул, что сделал это исключительно в интересах России.

«Россия — спортивная страна высокого уровня, но люди, которые ответственны за решение в этой ситуации, выбрали неправильный путь и подход», — отметил глава РУСАДА.

В США же пришли к мнению, что Ганус на самом деле предпринял попытку отделить деятельность своего ведомства от работы государства.

«В спортивных кругах есть подозрение, что Россия позволила Ганусу делать публичные заявления по этой теме, чтобы он мог отделить работу РУСАДА от руководства государства. Правительство по-прежнему считает лабораторию местом преступления, которое находится под контролем официальных лиц, а не антидопингового агентства», — написал журналист NYT.

Напомним, 20 сентября 2018 года членство РУСАДА в WADA было полностью восстановлено. Однако перед Россией были поставлены два условия: доступ к базе данных московской лаборатории и передача до 30 июня 2019 года на перепроверку всех подозрительных допинг-проб. 24 мая этого года Павел Колобков подтвердил, что все требования со стороны WADA российская сторона выполнила. Впрочем, по мнению главы РУСАДА, новые проблемы могут стать причиной не только недопуска российских спортсменов до международных соревнований, но и потери статуса соответствия антидопингового кодекса. Осенью 2018-го за восстановление отечественного ведомства выступили 12 членов исполкома WADA, двое же проголосовали против. Теперь же доверие иностранных коллег может быть подорвано.

«Сейчас картина такова, что даже те, кто за нас голосовал, пересмотрели свое отношение к нам. Мы сейчас выступаем как рецидивисты. Доверие подорвано, причем серьезно, и не в первый раз. Теперь восстановить его будет крайне тяжело», — заявил Ганус.