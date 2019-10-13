«Задача — выиграть Евро»: как Россия разобралась с Кипром

Сборная России по футболу добыла путевку на частично домашний чемпионат Европы — 2020, одним из городов-организаторов которого станет Санкт-Петербург. В матче 8-го тура отборочного этапа российская команда со счетом 5:0 разгромила Кипр. Дублем отметился полузащитник Денис Черышев, еще по одному мячу забили нападающий Артем Дзюба и хавбеки Магомед Оздоев и Александр Головин.

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Благодаря успеху в матче с Кипром Россия набрала 21 очко и продолжает занимать второе место группы I, уступая три пункта только лидирующей Бельгии. Независимо от результатов двух оставшихся встреч, наша команда уже точно не опустится ниже второй строчки, которая позволяет напрямую выйти на Евро.

Для подопечных Станислава Черчесова эта победа стала седьмой кряду, что позволило сборной превзойти успех команды, которой руководил Олег Романцев в 1999 году, — тогда россияне выиграли шесть встреч подряд, но в седьмой оступились.

Тем не менее, по словам наставника сборной, квалификация в финальную стадию Евро-2020 была лишь первым пунктом в плане, и он «не чувствует величия от этого момента». Как заявил специалист, глобальной задачей команды станет победа на европейском первенстве.

«Главная задача — выиграть чемпионат Европы. А вопрос выхода на турнир был локальной задачей. Еще надо с бельгийцами в Санкт-Петербурге сыграть в рамках квалификации. Мы боремся за первое место в группе. И нельзя забывать о жеребьевке Евро. Вот группу закончим, постараемся занять первое место, узнаем соперников на Евро — и будем к ним готовиться», — приводит слова тренера «Чемпионат.com».

Подобный настрой Черчесова поддержал нападающий и капитан сборной Артем Дзюба, для которого каждый матч этого отборочного этапа уже по традиции становится особенным в приятном смысле. В игре с киприотами он не только отметился забитым мячом, но и дважды ассистировал напарникам. Это позволило ему выйти в единоличные лидеры квалификации по системе «гол+пас»: теперь у форварда «Зенита» девять голов и пять результативных передач, чего не смог пока сделать ни один футболист в этом отборе.

«Первые эмоции после выхода на Евро — радость. Есть усталость и удовлетворение от выполненной задачи. Спасибо болельщикам, играли как будто дома. Может, на Кипре выходной сегодня? Атмосфера была крутая, много наших. Выиграли уверенно, качественно. Теперь предстоит проверка себя с бельгийцами.

Черчесов сказал, что главная задача выиграть чемпионат Европы? Если Саламович сказал, значит, так и должно быть, мы постараемся.

Я лично не хочу забегать вперед. Сегодня тихонько порадуемся, что вышли, но есть еще две игры в отборе», — отметил футболист.

Кроме того, Дзюба продолжает бороться за звание лучшего бомбардира квалификации Евро-2020 с израильтянином Эраном Захави, который идет на первом месте с десятью голами. Личные успехи, к слову, не столь заботят капитана российский команды, как общие достижения. После победы над Кипром эксперты и болельщики выражают мнение, что сейчас мы наблюдаем за самой качественной сборной современного образца. Дзюба же подчеркнул, что это мотивирует команду в преддверии чемпионата Европы.

«Полтора года назад говорили, что эта сборная кривоногая, а теперь называют лучшей в истории? Это наша страна — из крайности в крайность.

Как говорил мой папа всегда, время все рассудит. У нас есть шанс на чемпионате Европы показать, что мы лучшая сборная», — добавил форвард.

Возвращаясь к вопросу о потенциальных шансах на победу России на Евро-2020, нельзя не отметить, что в сборной об этом довольно уверенно говорят не только Черчесов и Дзюба. Так, Головин, забивший во втором матче за национальную команду подряд, считает это реальным на фоне прошедшего в прошлом году мундиаля, где россиянам удалось дойти до четвертьфинала впервые в истории.

«После чемпионата мира уже есть возможность того, что мы можем выиграть чемпионат Европы, без шуток. Об этом думает и вся команда, потому что мы готовы к этому ментально, и игровая подготовка будет соответствующая. В любом случае, когда ты приезжаешь на любой турнир, хочешь его выиграть, а не просто думаешь о выходе из группы и о победе в одном матче», — отметил полузащитник «Монако».

Что касается сегодняшнего соперника России, то, если бы не Кипр, то наша сборная могла бы обеспечить себе путевку на Евро еще после победы над Шотландией (4:0).

Мало кто мог предположить, что киприоты в принципе будут до последних туров бороться за попадание в финальную часть турнира. Несмотря на это, разница в классе между Кипром и Россией в очных матчах оказалась колоссальной: 6:0 по сумме двух игр. А в Никосии россияне и вовсе, как утверждает Дзюба, чувствовали себя по-домашнему. Это же бросилось в глаза и наставнику киприотов Рану Бен-Шимону.

«Эту игру нечего анализировать. Россия нас просто наказала — они сильнее, и с этим ничего нельзя сделать.

Было странно, что мы вроде играли на Кипре, но весь стадион болел за Россию. Просто на Кипре живет так много русских...

Но атмосфера была замечательной», — считает специалист.

О царившем на Кипре дружелюбном настроении говорит и то, что после игры сборная России оставила киприотам усатых матрешек в знак благодарности за гостеприимство. Символично или нет, но фигурок было пять — столько же, сколько в этот вечер побывало голов в воротах местной команды.

Большое спасибо сотрудникам Федерации футбола Кипра и работникам стадиона за отличную организацию и тёплый приём!

Оставляем вам наш традиционный подарок - русские матрёшки на киприотский манер pic.twitter.com/pXiybfp8s3 — Сборная России (@TeamRussia) 13 октября 2019 г.

России осталось провести два матча в отборе. 16 ноября сборная примет бельгийцев в Санкт-Петербурге, и в этом поединке решится единственная оставшаяся интрига — кто займет первое место в группе. А спустя три дня команда завершит отборочный цикл игрой против Сан-Марино.

Жеребьевка финального турнира Евро-2020 состоится 30 ноября в Бухаресте.