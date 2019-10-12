Турнир года: Усик в новом весе, Бивол против Ленина. LIVE

Напомним, что изначально не знающий поражений Усик должен был разделить октагон с камерунцем Карлосом Такамом — бой был запланирован на 25 мая. Однако накануне вечера бокса украинец получил травму и снялся с поединка. Позднее Усику дали в оппоненты непобежденного нидерланца Тайрона Спонга, в итоге провалившим один из последних допинг-тестов — на замену как раз и вышел Чазз Уизерспун.