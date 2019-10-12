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Турнир года: Усик в новом весе, Бивол против Ленина. LIVE

Бокс. Усик — Уизерспун. Бивол — Кастильо. ОНЛАЙН

Украинский боксер Александр Усик дебютирует в новой весовой категории в поединке против Чазза Уизерспуна. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Трансляция
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04:35

После этого поединка Александр рассчитывает драться с такими топ-боксерами, как Деонтей Уайлдей, Энтони Джошуа и Энди Руис. Будет интересно!

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Энтони Джошуа и команда боксера Энди Руиса Энтони Джошуа и команда боксера Энди Руиса
Энтони Джошуа и команда боксера Энди Руиса

Энтони Джошуа и команда боксера Энди Руиса

Reuters
04:20

К слову, Усик дебютирует в супертяжелом весе.

04:10

Напомним, что изначально не знающий поражений Усик должен был разделить октагон с камерунцем Карлосом Такамом — бой был запланирован на 25 мая. Однако накануне вечера бокса украинец получил травму и снялся с поединка. Позднее Усику дали в оппоненты непобежденного нидерланца Тайрона Спонга, в итоге провалившим один из последних допинг-тестов — на замену как раз и вышел Чазз Уизерспун.

04:00

Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции боксерского вечера в Чикаго. В главном поединке украинец Александр Усик встретится с Чаззом Уизерспуном, а россиянин Дмитрий Бивол — с Ленином Кастильо.