Турнир года: Усик в новом весе, Бивол против Ленина. LIVE

После этого поединка Александр рассчитывает драться с такими топ-боксерами, как Деонтей Уайлдей, Энтони Джошуа и Энди Руис. Будет интересно!
Энтони Джошуа и команда боксера Энди РуисаReuters
К слову, Усик дебютирует в супертяжелом весе.
Напомним, что изначально не знающий поражений Усик должен был разделить октагон с камерунцем Карлосом Такамом — бой был запланирован на 25 мая. Однако накануне вечера бокса украинец получил травму и снялся с поединка. Позднее Усику дали в оппоненты непобежденного нидерланца Тайрона Спонга, в итоге провалившим один из последних допинг-тестов — на замену как раз и вышел Чазз Уизерспун.
Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции боксерского вечера в Чикаго. В главном поединке украинец Александр Усик встретится с Чаззом Уизерспуном, а россиянин Дмитрий Бивол — с Ленином Кастильо.