За рекордом и путевкой: Россия сыграет на Кипре

13 октября на стадионе «Нео ГСП» в Никосии сборная России в выездном матче против Кипра будет добывать себе путевку на чемпионат Европы. Если называть вещи своими именами, она уже практически добыта.

В данном матче нашей национальной команде достаточно сыграть вничью, чтобы оформить участие в юбилейном Евро-2020, но на деле даже поражение никак не помешает попасть туда.

Напрямую на чемпионат Европы квалифицируются две лучшие команды каждой отборочной группы, и в нашей есть два явных фаворита, чьи позиции уже не поколебать. За семь проведенных туров Бельгия выиграла все матчи, а Россия победила в шести поединках, уступив, само собой, только бельгийцам.

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На счету Кипра десять набранных очков, и в теории достать нашу команду может только он, но для этого сборная с острова должна выиграть все три своих игры и рассчитывать на два поражения и ничью со стороны России.

Даже если представить, что подопечные Черчесова уступят на Кипре «конкуренту», а затем дома во второй раз за цикл проиграют Бельгии, фиаско против Сан-Марино в последнем туре, пусть и в гостях, кажется чем-то из разряда фантастики.

Да и самим киприотам останутся домашний матч Шотландией и выездной в последнем туре против Бельгии, лидер которой Эден Азар недавно подчеркнул желание «красных дьяволов» закончить цикл с 30 очками, то есть без единой потери.

Но расклады раскладами, а национальная команда России настраивается на соперника максимально серьезно. Тут дело не только в том, что путевка формально все-таки еще не оформлена, в необходимости всегда быть максимально в тонусе и не расслабляться.

К тому же и сам Черчесов, и его подопечные не раз говорили, что очень дорожат любовью своих болельщиков, в которой после чемпионата мира и сейчас, когда в блестящем стиле была разгромлена Шотландия, они просто купаются.

Если начать терять очки и вообще валять дурака, настроение болельщицких масс изменится моментально, и в сборной все это прекрасно понимают.

Есть и различная персональная мотивация. Никто не хочет выпадать из обоймы в достаточно узкой ротации главного тренера, а получающие шансы игроки всеми силами надеются их использовать.

Ну а Артем Дзюба, например, рубится с израильским форвардом Эраном Захави за звание лучшего бомбардира и лидера по системе «гол+пас» во всем отборочном цикле. И хотя наш форвард и капитан демонстрирует блестящую форму и уже оформил 8+3 в семи матчах, соперник все равно впереди.

Так что ни о какой расслабленности не может быть и речи. Правда, без проблем национальная команда не обошлась. Марио Фернандес и Дмитрий Баринов не тренировались накануне игры из-за повреждений, и наставник уже заявил, что решение об их участии в игре будет зависеть от решения медицинского штаба.

Можно не сомневаться, что, если все будет в порядке, оба сыграют, но есть и варианты с альтернативами. На правом фланге защиты могут выйти либо Владислав Игнатьев из «Локомотива», либо Вячеслав Караваев, недавно перешедший из голландского «Витесса» Леонида Слуцкого в «Зенит», либо Сергей Петров из «Краснодара». В общем, выбор богатый, хотя вряд ли кто-то может заменить СуперМарио в полной мере.

Баринов сам попал в старт в игре с Шотландии в официальном матче сборной впервые, причем из-за травмы Романа Зобнина, и теперь травмировался сам. Тут наиболее вероятен вариант с выходом Ильзата Ахметова из ЦСКА, но в распоряжении Черчесова есть еще зенитовец Далер Кузяев.

В остальном можно ждать тот же стартовый состав, что против шотландцев, разве что на левом краю тренерский штаб может опустить в защиту вместо Федора Кудряшова Юрия Жиркова, и тогда с первых минут появится джокер Черчесова Денис Черышев из «Валенсии».

В любом случае, легкой прогулки на Кипре не будет. В домашней игре в пользу России все решил единственный гол, который забил в конце первого тайма как раз Черышев, а сейчас матч пройдет в трудных климатических условиях:

на Кипре жарко и душно. +33 после московских холодов и дождей — кто знает, как все это скажется на футболистах сборной России.

Впрочем, стелить соломку заранее точно не стоит. Как и сильно переживать. Сейчас нужно просто смотреть и наслаждаться моментом — наша национальная команда давно не была так хороша.

20 лет сборная России не одерживала в официальных играх шести побед подряд, а на Кипре может быть установлен новый рекорд. Покорится ли парням Черчесова седьмая кряду виктория?