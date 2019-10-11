«Мы в роли рецидивистов»: Россия поедет на Олимпиаду без флага?

8 октября Министерство спорта отправило в адрес Всемирного антидопингового агентства (WADA) письмо с объяснениями по делу о возможном манипулировании данными московской лаборатории, в достоверности базы которой международная организация усомнилась ранее. В частности, к минспорта и Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) возник 31 вопрос. Базу данных экспертная группа WADA извлекла еще в январе этого года — именно данное условие было обязательным для восстановления РУСАДА в правах, произошедшего в сентябре 2018 года.

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Итоговое заседание, на котором будет представлен отчет о деятельности российского ведомства и дальнейшем будущем отечественного спорта, состоится 23-24 октября в Лозанне.

В случае неудовлетворительного результата расследования России, как отмечалось ранее, может грозить отстранение от ближайших международных спортивных мероприятий. В том числе и от Олимпийских игр. В преддверии судьбоносного заседания глава РУСАДА Юрий Ганус выразил мнение, что чиновники, спортсмены и другие люди, связанные с отечественным спортом, «не понимают всей ситуации, которая сложилась, и что Россию ждет в ближайшем будущем». Также он анонсировал заседание исполкома WADA, которое должно пройти в Польше после отчета экспертной группы.

«Когда ждать ответа от WADA? Возможно, 23–24 октября, когда комитет по соответствию должен сделать выводы по нашим ответам. Также планируется определенная встреча нашей спортивной власти с международными коллегами. Дальше комитет по соответствию должен выражать рекомендации для исполкома WADA, который пройдет в Польше. Но первая официальная реакция будет 23–24 октября», — цитирует Гануса Sport24.

Комментируя ситуацию с возможными махинациями, в который подозревается Россия, чиновник также не исключил, что манипулирования и незаконные изменения базы данных московской лаборатории действительно могли произойти.

«У WADA слишком очевидные требования, с которыми сложно спорить. Даже Джонатан Тейлор сказал, что изменения в базе данных Московской лаборатории были сделаны руками. И эти изменения затронули не один блок, а идут по всей базе. Все очень серьезно… И это объективная реальность, которую нужно принять»,

— подчеркнул Ганус.

В данном контексте глава РУСАДА намекнул на то, что Россия даже если и будет допущена до Олимпийских игр, то может выступить на соревнованиях под нейтральным флагом. Впрочем, для российских спортсменов такой подход уже не является чем-то особенным: на прошедших в Пхенчхане зимних Играх-2018 олимпийская команда России также выступила в нейтральном статусе. Причем до соревнований были допущены только те спортсмены, у которых имелось индивидуальное приглашение.

Летом 2020 года в Токио подобная ситуация может повториться, несмотря на то, что в июле этого года глава Международного олимпийского комитета Томас Бах официально заявил, что в Японию Россия отправится со своими национальными флагом и гимном.

«Россия снова поедет на Олимпиаду под нейтральным флагом? Даже не знаю, как. Но то, что не под нашим, к сожалению, почти факт. Но не могу судить, в каком формате. Перед Пхенчханом была другая ситуация, другой режим несоответствия. Тогда не было последствий Кодекса, который вступил в действия в апреле 2018-го, и там довольно жесткие условия», — уточнил Ганус.

По данному факту высказалась и бывшая российская прыгунья с шестом и двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, выразившая надежду на то, что никаких санкций в отношении России не последует.

«Нельзя терять бдительности, надо готовиться к любому исходу. Надеюсь, что не случится такой ситуации, которая была в 2018 году в Пхенчхане, когда вся наша команда выступала под нейтральным флагом. Надеюсь, что не будет так же, как в легкой атлетике, где только индивидуальные приглашения для Олимпиады. Хотелось бы, чтобы все разрешилось и наша команда в полном составе выступала в Токио под российским триколором. Но я не могу ничего прогнозировать», — приводит слова Исинбаевой Sport24.

Напомним, 20 сентября 2018 года членство РУСАДА в WADA было полностью восстановлено. Однако перед Россией были поставлены два условия: доступ к базе данных московской лаборатории и передача до 30 июня 2019 года на перепроверку всех подозрительных допинг-проб. 24 мая этого года Павел Колобков подтвердил, что все требования со стороны WADA российская сторона выполнила.

Впрочем, и в данной ситуации Юрий Ганус выступил скептически. Так, он отметил, что на сентябрьском заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства за восстановление РУСАДА проголосовали 12 членов ведомства, а еще двое высказались против. Однако новые обстоятельства, по его мнению, могли исчерпать доверие иностранных коллег по отношению к россиянам.

«Сейчас картина такова, что даже те, кто за нас голосовал, пересмотрели свое отношение к нам. Мы сейчас выступаем как рецидивисты. Доверие подорвано, причем серьезно, и не в первый раз. Теперь восстановить его будет крайне тяжело», — заявил Ганус.