Новые подвиги: Кучеров и Овечкин покоряют Америку

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:7

Сумасшедший первый период выдали «Торонто» и «Тампа-Бэй», уступившая в двух последних поединках. В этой встрече свой дебютный матч в сезоне проводил подписавший незадолго до старта регулярного чемпионата новый контракт с клубом центрфорвард Брэйден Пойнт, пропустивший первые три игры сезорна из-за повреждения.

В итоге именно первое звено «Лайтнинг», в котором вместе с Пойнтом действовали Стивен Стэмкос и Никита Кучеров, определило результат встречи.

В первом периоде соперники устроили настоящую голевую перестрелку, в которой по очереди выходили вперед. В итоге «молния» ушла на первый перерыв с небольшим перевесом благодаря шайбе Стэмкоса на последней минуте отрезка.

Реклама

Однако затем гостям удалось засушить свои ворота — Андрей Василевский больше не пропускал, отразив в итоге 25 бросков.

А вот его партнеры смогли увеличить перевес и довести дело до крупной победы. В середине матча Кучеров и Стэмкос организовали уже вторую в матче шайбу Пойнта, а в заключительном периоде защитник Михаил Сергачев поучаствовал в шайбе Пойнта, а затем Кучеров и Стэмкос набрали свои четвертые очки в подытожившем встречу голе российского бомбардира.

7:3 — на счету Кучерова 2+2 и статус первой звезды матча, Стэмкос к голу добавил три результативные передачи, Пойнт в своем дебютном матче сезона отметился тремя (2+1) баллами. Ну а Кучеров был признан второй звездой всего игрового дня, который вместил в себя 11 встреч.

В то же время форвард «Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер, ассистировавший Остону Мэттьюсу, продлил свою результативную серию (2+3) до пяти встреч.

«Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 6:5

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате НХЛ, не сумев удержать перевес в две шайбы, который столичный клуб добыл после двух периодов игры.

Дублем в составе «Кэпс» отметился капитан команды Александр Овечкин, обе свои шайбы проведший в большинстве и благодаря этому вышедший на четвертое место по голам при розыгрыше лишнего за всю историю лиги, причем в первой шайбе россиянина принял участие его соотечественник Евгений Кузнецов, сделавший голевой пас.

Однако в третьем периоде «Нэшвилл» прибавил и в течение шести минут благодаря голам Райана Джохансена и Мэтта Дюшена восстановил равновесие. В середине 20-минутки Ти Джей Оши с передачи Дмитрия Орлова вновь вывел «Вашингтон» вперед, но голы Ника Бонино и Матиаса Экхольма все же склонили чашу весов на сторону «Предаторз» — 6:5.

«Нью-Джерси Девилз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:4 Б

С четырех побед подряд начал сезон «Эдмонтон Ойлерз». На этот раз Коннор Макдэвид и компания трижды смогли отыграться в каждом из периодов по ходу матча против «Нью-Джерси Девилз», а затем вырвали победу в серии буллитов.

Российский нападающий «дьяволов» Никита Гусев забросил свою вторую шайбу в НХЛ, выведя «дьяволов» во второй раз вперед во втором периоде, однако в серии послематчевых штрафных бросков не сумел реализовать свою попытку. У «Девилз» пробить Микко Коскинена так никто и не сумел, а вот Леон Драйзайтль принес «нефтяникам» викторию — 4:3.

«Даллас Старз» — «Калгари Флэймз» — 2:3 Б

Российский форвард «Даллас Старз» Александр Радулов упустил возможность стать главным героем встречи с «Калгари Флэймз». Его команда вела по ходу третьего периода со счетом 2:0, однако не удержала преимущества, и встреча перешла в овертайм.

В дополнительной пятиминуке 47-й номер убежал к воротам «огоньков» и был сбит. Радулов получил право на штрафной бросок, но не реализовал его, как и свою попытку уже в серии буллитов, где на гол Тайлера Сегина ответили удачными попытками Шон Монахан и Джонни Годро.

«Оттава Сенаторз» — «Сент-Луис Блюз» — 4:6

Третье поражение подряд потерпела на старте сезона одна из самых «российских» команд Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз», хотя матч с действующим обладателем Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» начался для канадцев сверхудачно.

В первом периоде задел «сенторам» обеспечили шайбы российских форвардов Виталия Абрамова и Артема Анисимова, причем Абрамов проводил свой первый матч в сезоне и всего второй в сильнейшей лиге мира. Забросить дебютную шайбу в НХЛ Виталию помог защитник Никита Зайцев, а Анисимову ассистировал выменянный накануне у «Рейнджерс» Владислав Наместников.

Однако в дальнейшем «Блюз» смогли переломить ход матча. Главным героем встречи стал оформивший свои 200-й и 201-й голы в регулярных чемпионатах НХЛ Давид Перрон, которому в первом случае ассистировал Иван Барбашев. В итоге «Сент-Луис» оформил волевую победу — 6:4.

Другие матчи

«Монреаль Канадиенс» — «Детройт Ред Уингз» — 2:4

«Питтсбург Пингвинз» — «Анахайм Дакс» — 2:1

«Виннипег Джетс» — «Миннесота Уайлд» — 5:2

«Чикаго Блэкхоукс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 4:5

«Колорадо Эвеланш» — «Бостон Брюинз» — 4:2

«Аризона Койотс» — «Вегас Голден Найтс» — 4:1

Стоит отметить, что гол и передача Сидни Кросби помогли «Питтсбург Пингвинз» одержать победу в противостоянии с «Анахайм Дакс» в отсутствие получившего тяжелую травму Евгения Малкина — 2:1.

Свою первую победу в сезоне после трех поражений одержал «Сан-Хосе Шаркс», на выезде сумевший переиграть «Чикаго Блэкхоукс». Российский нападающий «акул» Данил Юртайкин вновь принял участие в матче, но не отметился результативными действиями.

«Колорадо Эвеланш» Никиты Задорова и Валерия Ничушкина сумел перевернуть ход матча с «Бостон Брюинз», в котором уступал по ходу первого периода со счетом 0:2, и забросить в оставшееся время четыре безответные шайбы. Российские хоккеисты очков не набрали.

Не сумел проявить себя и форвард третьего звена «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков, принявший участие в поражении «золотых рыцарей» от «Аризоны Койотс», ставшего для него вторым в сезоне.