«Выполняем все требования»: Путин о работе с WADA

Главным событием международного форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде, на который прибыли иностранные представители Международного олимпийского и Международного паралимпийского комитетов, стал визит президента России Владимира Путина.

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На мероприятии глава государства не ушел от разговоров о допинге и ситуации с претензиями Всемирного антидопингового агентства (WADA) к российской стороне по поводу изменений в базе данных московской антидопинговой лаборатории, которую эксперты международного агентства получили в Москве в январе.

Получение доступа к данным лаборатории, ранее возглавляемой сбежавшим в США информатором WADA Григорием Родченковым, было одним из ключевых условий восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), случившегося прошлой осенью.

WADA в конце сентября выдвинула претензии к российской стороне, на которые Министерство спорта ответило 8 октября.

«Конечно, мы знаем проблемы, с которыми сталкиваются в том числе наши спортсмены. Мы будем спокойно работать над этими проблемами. Я имею в виду вопросы, связанные с антидопинговыми событиями, — отметил Путин на встрече с представителями международных спортивных организаций, открытой для прессы. — Мы сотрудничали, сотрудничаем и будем сотрудничать с WADA. Я только очень рассчитываю на то, что все вопросы подобного рода будут решаться на равных, будут решаться справедливым образом, в рамках действующего спортивного законодательства, и никто не будет дискриминироваться по каким-то политическим мотивам».

Кроме того, президент подчеркнул, что задача спорта заключается в том, чтобы объединять людей и страны вместо того, чтобы разъединять их.

Путин отметил, что Россия выполнила все требования, которые ей предъявило Всемирное агентство. Ранее российская сторона ответила на 31 вопрос, возникший у экспертов WADA после изучения полученных данных в базе московской лаборатории.

«Россия была и остается центром мирового спорта, без нашей страны невозможно представить будущее мирового спорта. Мы готовы работать под эгидой МОК, проводить крупные соревнования. Мы также намерены проводить турниры по линии БРИКС, по линии СНГ, — рассказал на том же форуме министр спорта России Павел Колобков. — В следующем году в Казани пройдут первые молодежные игры. Польза должна идти и профессиональным спортсменам, и любителям».

Напомним, что если ответы России не удовлетворят WADA и ее комитет по соответствию рекомендует активировать ускоренную процедуру повторного отстранения РУСАДА, это может привести к тому, что наша страна утратит возможность проводить международные соревнования у себя, а также может в полном составе пропустить ближайшую летнюю Олимпиаду в Токио в 2020 году и зимние Олимпийские Игры в Пекине в 2022.

Ранее журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт опубликовал информацию о том, что WADA обвиняет Россию в фальсификации данных в базе московской лаборатории.

У Всемирного агентства уже несколько лет в распоряжении находится копия, предоставленная ему Родченковым. Часть данных в полученной базе расходится с теми, что уже имеются у агентства.

При этом некоторые СМИ уже распространили информацию, что изменения в базу вносились с конца декабря по начало января, когда эксперты WADA не смогли получить доступ в московскую лабораторию из-за того, что привезенное ими оборудование не было сертифицировано в России. В итоге потребовался второй визит в середине января, и тогда уже база была выкачана в полном объеме. При этом WADA могла поступить формально и повторно отстранить РУСАДА после первоначального отказа в доступе в лабораторию, однако не стала делать этого, за что подверглась критике со стороны многих иностранных спортсменов и спортивных чиновников, настроенных против России.

В Нижнем Новгороде 10 октября открылся форум «Россия — спортивная держава». Мероприятие началось с утренней массовой зарядки, в которой приняли участие четыре тысячи человек. Кроме того, обширная программа мероприятия включает в себя первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу, который пройдет в специально построенном профессиональном скейт-парке и станет частью отбора на Игры в Токио в 2020 году, где этот вид спорта впервые будет включен в олимпийскую программу.