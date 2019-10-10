€40 млн на ветер: «Зенит» лишился Малкома

Нападающий петербургского «Зенита» Малком в этом году не сыграет за сине-бело-голубых. Бразилец, летом перебравшийся в Санкт-Петербург из «Барселоны», успешно перенес операцию в одной из финских клиник. 10 октября, как сообщает пресс-служба клуба в своем телеграм-канале, Малком вернется в Северную столицу, где начнет восстановление по индивидуальной программе.

Точные сроки восстановления бразильца не называются, однако точно известно, что вернется на поле он не ранее, чем в начале следующего года.

Напомним, что 22-летний форвард получил травму икроножной мышцы в середине августа. Это произошло во время матча 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» (2:0), когда в одном из моментов Малком столкнулся с полузащитником бело-голубых Артуром Юсуповым. После этого появилась информация, что бразилец пропустить три-четыре недели, а в конце сентября, пройдя повторное обследование, выяснилось, что ему потребуется операция.

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Генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев отметил, что без хирургического вмешательства обойтись было нельзя.

«Мы приняли решение о необходимости операции Малкома на основе консультаций с ведущими специалистами в этой области. Они представили глубокий анализ, и медицинский штаб согласился с ним. Операция прошла благополучно. Сейчас уже начался период реабилитации. Так что мы смотрим только вперед. О перспективах возвращения игрока станет ясно ближе к зимней паузе», — приводит слова функционера Sport24.

Несмотря на туманные перспективы относительно возвращения футболиста в игру, в «Зените» уверены, что он профессионально отнесется к вопросу восстановления.

«Травмам подвержены не только профессиональные спортсмены, но и обычные граждане. Расстройство и печаль сопровождают каждый такой случай. Разумеется, Малком, столкнувшись с необходимостью сделать операцию, был разочарован. Это естественно. Но бразилец — настоящий спортсмен и мужик: принял это очень достойно и будет делать все, чтобы скорее вернуться в строй. А в том, что он вернется, у меня никаких сомнений нет», — подчеркнул Александр Медведев.

Малком стал игроком «Зенита» в начале августа. Трансфер бразильца, права на которого на тот момент принадлежали «Барселоне», обошелся действующим чемпионам России в €40 млн плюс различные бонусы в размере €5 млн. За это время нападающий провел за сине-бело-голубых два неполных матча и не сумел отметиться результативными действиями.

Травма и деньги, которые петербуржцы заплатили за форварда, вызвали серьезный резонанс в связи с тем, что он не сможет помочь команде как минимум на протяжении половины сезона. Известный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что «Зенит» прогадал с трансфером Малкома, а также отметил высокую травматичность игроков из Бразилии.

«Я раньше говорил, что «Зенит» вляпался, а сейчас могу сказать, что они вляпались.

То, что я сейчас скажу, не относится ко всей нации. Но у большинства бразильцев если есть контракт, то им, как говорится, наплевать. Они получают деньги и все.

Часто привозят бразильцев, а потом им хочется на родину. Получается, что европейские клубы приобретают футболиста из Бразилии, он не адаптируется и возвращается обратно на родину, а часть зарплаты платит его клуб. Это уже поставлено на бизнес в Бразилии. Это не касается Малкома, но перед тем, как брать, нужно все проверять. «Зенит» вляпался, Малком не играет, а деньги заплачены. Нужно кого-то спросить за это, а то у нас в России часто бывает, что никто ни за что не отвечает», — считает Селюк.

Малком, несмотря на повреждение и лишь два проведенных матча за последние шесть месяцев, в сентября получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии. Сам футболист утверждал, что у него деликатная травма, однако восстановится он быстро и рассчитывал отбыть в расположение национальной команды. Теперь же он не сможет помочь селесао в товарищеских матчах против Венесуэлы и Японии.

Что примечательно, в «Зените» долгое время не поясняли характер недуга Малкома. Генеральный директор сине-бело-голубых не так давно рассказал, что травма бразильца — «повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра» — довольно опасна и может привести даже к завершению профессиональной карьеры.

Тогда же он уточнил, что повреждение является довольно редким, поэтому и требует тщательного восстановительного процесса, который может затянуться. Однако, если лечение будет правильным, то Малком после восстановления сможет играть на прежнем уровне.