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Ждать осталось недолго: Россия объяснилась перед WADA за допинг

Россия передала WADA ответы по делу о данных московской лаборатории

Российское антидопинговое агентство отправило в адрес Всемирного антидопингового агентства объяснение в ответ на подозрения в манипулировании данными московской лаборатории. Эксперты WADA рассмотрят данное письмо 23 октября.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило объяснение от российской стороны по делу возможных махинациях данными московской лаборатории. Об этом сообщил лично министр спорта России Павел Колобков. По его словам, в адрес Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Министерства спорта поступило порядка 31 уточняющего вопроса и, как утверждает чиновник, на каждый из них был отправлен соответствующий ответ.

«8 октября в адрес WADA было отправлено письмо в ответ на уточняющие вопросы, поступившие в Минспорт России и РУСАДА по поводу базы данных московской антидопинговой лаборатории. Письмо подготовили независимые российские эксперты в области информационных технологий», — приводит РИА «Новости» слова Колобкова, отметившего, что эксперты WADA рассмотрят данные объяснения 23 октября, а примерно в тех числах в Лозанне министр встретится с представителями ведомства.

При этом в РУСАДА заявили, что участия в подготовке письма не принимали, так как ведомство «не имеет никакого отношения к московской антидопинговой лаборатории».

Данная ситуация возникла еще в сентябре после того, как WADA заподозрило российскую сторону в манипулировании данными московской лаборатории, которые были переданы экспертной группе международного ведомства в январе этого года. Тогда WADA дало России около трех недель на объяснение произошедшего, а именно — письмо с ответом от РУСАДА должно было быть отправлено до 9 октября.

В противном случае, по словам главы ведомства Юрия Гануса, россиянам грозило бы отстранение от двух ближайших Олимпиад.

«Речь идет об отстранении от двух ближайших Олимпиад — летней 2020 года в Токио и зимней-2022-го. Многие упускают из виду, что речь идет именно о таких последствиях. Вряд ли кто-то этого у нас хочет. Спорт и так уже серьезно пострадал после реакций на доклады комиссаров WADA Ричарда Паунда и Ричарда Макларена. Если сейчас получим новые, еще более тяжелые проблемы, то я не знаю, что нужно будет сделать для того, чтобы вытащить наш спорт из этой уже даже не ямы, а пропасти», — приводят слова Гануса «Известия».

Первые проблемы с передачей базы данных московской лаборатории возникли еще в конце 2018 года. Тогда, в сентябре, WADA вернуло РУСАДА статус соответствия, но в обмен на это российская сторона была обязана предоставить доступ к московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря. В данные сроки отечественное ведомство не уложилось из-за того, что оборудование экспертной группы WADA не прошло сертификацию в России. В итоге осуществить данную задачу удалось только на второй неделе января. За просроченный российской стороной дедлайн Всемирное антидопинговое агентство применять санкции не стало.

Позднее, 17 сентября этого года, WADA в ходе расследования выявило признаки манипулирования сведениями, хранившиеся в базе данных. По данным Reuters, в связи с этим была запущена процедура о лишении РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу.

Колобков, комментируя данную информацию, подчеркнул, что Россия не может быть уличена в каких-либо махинациях с допинг-пробами и иными сведениями, которые изъяли эксперты WADA. Более того, он намекнул на то, что представители Всемирного антидопингового агентства предъявили претензии по тем данным, которых в московской лаборатории даже не имелось.

«Нам сообщили, что база данных, переданная в WADA осведомителем, несколько отличается от той, копию которой эксперты WADA забрали в Москве в январе.

В чем именно заключаются эти несовпадения и с чем они связаны – будут выяснять эксперты в сфере цифровых технологий от обеих сторон, которые уже находятся во взаимодействии. Со своей стороны мы продолжаем оказывать всевозможное содействие», — приводит слова Колобкова РИА «Новости».

Президент WADA Крейг Риди, к слову, даже не смог внести ясность в произошедшим, заявив, что в федерации еще не знают, «имела ли место подделка или манипуляция данными».

Однако одно известно наверняка: если информация о манипулировании данными московской лаборатории все-таки подтвердится, то Россия действительно рискует остаться без участия как минимум в ближайшей Олимпиаде.

Как отметил глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор, российская сторона на данный момент находится в крайне непростом положении, и в случае доказательства фактов о махинациях Россию ждут «очень серьезные санкции» вплоть до отстранения от летних Игр-2020 в Токио. Это подчеркнул и глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, по словам которого участие российских спортсменов на грядущих соревнованиях в Японии действительно находится под угрозой.

«Мы большое количество дипломатических усилий затратили на то, чтобы вернуть доверие международного спортивного сообщества, а российским спортсменам — право выступать на олимпийских соревнованиях без каких-либо ограничений. Но теперь снова рискуем столкнуться с теми или иными санкциями по причинам, к которым никакого отношения не имеем», — заявил он.

Для российских спортсменов участие в Олимпийских играх и иных международных соревнованиях уже четыре года является больной темой.

В 2015 году Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была исключена из состава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) по обвинению в систематических нарушениях антидопинговых правил, из-за чего лишена статуса соответствия и по сей день.

В связи с этим российские спортсмены могут выступать на международных стартах только по отдельным приглашениям, исключительно в качестве нейтральных атлетов и в том случае, если они не имеют допинговой истории. Так, отечественные легкоатлеты в итоге не выступили на летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Коснулась допинговая история и всего Олимпийского комитета России. В декабре 2017 года, за два месяца до начала зимних Игр в Пхенчхане, ОКР был дисквалифицирован вместе с некоторыми отечественными спортивными чиновниками по обвинению в нарушении антидопинговых правил. В итоге в Южную Корею отправилась лишь небольшая часть спортсменов из России, которым было строго запрещено использовать любую атрибутику, которая символизировалы бы их национальность. В том числе и гимн с флагом. Восстановить членство ОКР в Международном олимпийском комитете удалось только в конце февраля — перед закрытием Олимпиады в Пхенчхане.

В июле 2019 года МОК во главе с Томасом Бахом объявил, что Россия сможет выступить на Играх в Токио со своими национальными флагом и гимном.