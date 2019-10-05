€35 млн не помогли: Хохлова уволили из «Динамо»

Два года скитаний

«Динамо» официально объявило об отставке Дмитрия Хохлова после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом». Бело-голубые потерпели четвертое поражение подряд и остались в зоне вылета. На текущий момент москвичи занимают предпоследнее место в турнирной таблице, имея в своем активе десять очков при двух победах, четырех ничьих и шести поражениях. Как говорится в сообщении клуба, Хохлов подал заявление об увольнении по окончании игры с «Оренбургом».

«Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера»,

— сказано в твиттер-аккаунте «Динамо».

Реклама

Напомним, что Хохлов возглавил клуб в 2017 году, сменив на этому посту Юрия Калитвинцева. На тот момент Хохлов занимал должность тренера молодежной команды клуба. С его приходом «Динамо» после зимнего перерыва удалось найти свою игру и по итогам чемпионата занять восьмое место.

Это был первый сезон после возвращения в элиту из Футбольной национальной лиги (ФНЛ), поэтому результаты команды под руководством Хохлова в целом оказались приемлемыми.

В следующем розыгрыше РПЛ лихорадить «Динамо» продолжило, и после трех поражений подряд на старте чемпионата команда бело-голубые вновь вернулись в уже привычную для себя зону вылета. Объяснялись неудачи команды отчасти низкой активностью на трансферном рынке, однако спастись москвичи от вылета все же сумели, заняв 12-е место по окончании сезона.

Прошедшим летом, когда в руководстве «Динамо» произошли существенные изменения, клуб выразил доверие Хохлову, продлив контракт со специалистом на два года с возможностью пролонгации еще на один сезон. Учитывая летние вливания в команду, после которых результаты бело-голубых стали только хуже, положение Хохлова спасать было больше нечем.

€35 млн на ветер

Летнее трансферное окно бело-голубые, получив солидную материальную поддержку от генерального спонсора и новых руководителей, провели ударно — больше тратили только финансово стабильные «Спартак» и «Зенит». В общей сложности команду пополнило 12 новых футболистов, приобретения некоторых из которых сильно ударили по казне клуба. В частности, в первую очередь речь идет о немецком полузащитнике Максимилиане Филиппе, обошедшемся «Динамо» в €20 млн.

Этот трансфер стал самым дорогим в истории клуба, однако за семь матчей в сезоне немец забил лишь два мяча.

Кроме того, пополнил команду и польский хавбек Себастьян Шиманьский (один голевой пас в 12 матчах), которого в свое время не смог приобрести столичный ЦСКА из-за высокого ценника. «Динамо» же не поскупилось, отдав за 20-летнего футболиста из чемпионата Польши запрошенные €5,5 млн.

Среди больших покупок москвичей можно отметить и трансфер камерунского форварда Клинтона Н'Жье, который согласился приехать в «Динамо» из «Марселя». За него клуб заплатил €6 млн, а на текущий момент получил от нападающего ноль результативных действий в семи матчах.

Много подписывали бело-голубые и свободных агентов. В приоритете были игроки с российским паспортом — удалось «Динамо» договориться даже с Сергеем Паршивлюком и Романом Нойштедтером, футболистами, имеющими за плечами опыт выступлений за национальную команду.

Несмотря на масштабные приобретения, которые в общей сложности вылились «Динамо» в €35,2 млн, заработать клуб не смог. У большинства игроков, покинувших команду, закончились контракты, и получить от чистых продаж удалось лишь €1,1 млн.

Убыток, беря в расчет результаты конкретных футболистов и команды в целом, получился катастрофическим.

Что дальше

«Оренбург» в некотором смысле стал палачом сразу двух тренеров за последние недели — Хохлова и Олега Кононова. Второй был уволен из московского «Спартака» как раз после поражения от команды Владимира Федотова.

И, что примечательно, для красно-белых, как и для «Динамо», эти поражения стали четвертыми подряд.

Сразу после отставки Хохлова, разговоры о которой велись довольно давно, стали обсуждаться возможные кандидаты на его замену. Так, журналист Василий Конов в своих социальных сетях сообщил, что москвичи якобы рассматривают кандидатуру все того же Кононова, уволенного из «Спартака». Некоторые источники эти данные опровергают, заявляя, что экс-наставника красно-белых никогда не было в шорт-листе «Динамо», о чем впоследствии написал и Конов.

Говоря о других вариантах, можно отметить и не так давно появившуюся информацию о том, что возглавить бело-голубых может бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич. Как стало известно интернет-порталу «Динамомания», руководство клуба планировало дать доработать Хохлову до зимы и тогда уже заменить его на белорусского специалиста. О более конкретных вариантах для бело-голубых не говорится, однако экс-рулевой команды Сергей Силкин выразил мнение, что спасти положение «Динамо» может лишь сильный руководитель.

«Да можно любого назначить и поставить. Важно, чтобы тренеру давали работать и иногда ошибаться.

Хотелось бы, на самом деле, чтобы настоящий хозяин пришел в клуб.

Последние финансовые вливания были только для основного состава, а академия простаивала. Сейчас хотят дом построить с крыши, а его обычно строят с фундамента», — цитирует тренера «Чемпионат.com».

В связи с этим интересно и то, что, по информации Sport24, вслед за Хохловым своего места лишится спортивный директор клуба Роман Орещук, отвечающий в том числе и за трансферную кампанию. После увольнения Орещука бело-голубые, как пишут СМИ, хотят назначить функционера с европейским опытом. Одними из кандидатур называются бывший нападающий команды Кевин Кураньи и Олег Яровинский, который помогает в «Витессе» Леониду Слуцкому.

Следующий матч «Динамо» проведет только 20 октября, когда чемпионат возобновится после паузы на игры сборных.