«Он монстр»: Головкин идет к новому чемпионству

В ночь с 5 на 6 октября «Мэдисон Сквер Гарден» примет очередной вечер профессионального бокса, кард которого возглавит титульный поединок казахстанского экс-чемпиона мира Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.

На кону стоят титулы по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в среднем весе.

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Для Головкина поединок с Деревянченко будет возможностью вернуть часть своих титулов. Напомним, что пояса IBF и IBO стали вакантными после того, как мексиканец Сауль Альварес отказался их защищать в бою с тем же Деревянченко. После этого Канело (прозвище Альвареса — «Газета.Ru») был лишен своих регалий и в ближайшее время встретится с россиянином Сергеем Ковалевым уже в полутяжелом весе.

Казахстанский боксер же был чемпионом IBF и IBO до 2018 года. И, что интересного, первого пояса он был лишен из-за отказа встречаться с Деревянченко, а титул IBO проиграл в реванше все с тем же Альваресом.

Если встреча с украинцем обернется для Головкина успехом, то это станет первым шагом к возвращению оставшихся поясов. Ранее в карьере он, среди прочего, 19 раз успешно защищал звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), четырежды — титул Всемирного боксерского совета (WBC). Как экс-чемпион признался в преддверии боя, он испытывает беспокойство.

«Я очень взволнован, жду с нетерпением. Я рад, что возвращаюсь домой, в свой второй дом. Благодарю за поддержку. Конечно, я очень хочу провести этот бой. Я работаю с сильнейшими специалистами в мире, у меня сильнейший оппонент, Сергей. Я знаю его уже долгие годы, он очень сильный боец.

Это настоящая битва. Если честно, я немного побаиваюсь, ведь мне предстоит драться с очень сильным соперником. Он выглядит здорово, очень силен, чувствует, что настало его время. Но никто не знает, как все сложится», — приводит слова Головкина World Boxing News.

Свой предыдущий поединок казахстанский спортсмен провел в июне. Рейтинговый бой против канадца Стива Роллса завершился уверенной победой Головкина нокаутом в четвертом раунде.

Что касается соперника Головкина, то Деревянченко на его фоне кажется не самым статусным боксером. 33-летний украинец на любительском уровне провел более 400 боев, однако в профессионалах дебютировал только в 2014-м, проведя за это время 14 поединков (13 побед при одном поражении). Для сравнения, рекорд Головкина состоит из 39 побед, одного поражения и одной ничьи. И то, что он уже отказывался встречаться с Деревянченко, колоссальную разницу в классе только подтверждает.

Однако после поражения Канело Головкин лишился всех регалий, поэтому сейчас не в том положении, чтобы отказываться от титульных боев, хотя и не с самыми именитыми оппонентами.

Если подробнее говорить о сильных сторонах и шансах Деревянченко, то необходимо отметить, что с боксерами такого уровня украинец никогда не встречался. А свое единственное поражение он потерпел от Дэниеля Джейкобса, бывшего чемпиона мира. Уступает он Головкину и в антропометрических данных, при этом с точки зрения стиля является довольно техничным боксером.

Объективно осознавая свои силы, украинец признается, что очень уважает Головкина и просто попытается осуществить свою мечту — иными словами, речи о трэштокинге не было и быть не может.

«Я очень уважаю Геннадия Головкина. Жду с нетерпением бой, чтобы доказать на ринге, что я заслуживаю титул чемпиона мира. Хочу воплотить в жизнь свою мечту в жизни. Уверен, что с такой огромной аудиторией на арене бой будет отличным. Не могу дождаться, когда выйду на ринг», — цитирует Деревянченко FightNews.

Как и следовало ожидать, эксперты в своих прогнозах на поединок отдают предпочтение именно Головкину.

«Думаю, Головкин победит. Да, соперник Деревянченко непростой, но между бойцами, считаю, есть определенная разница в классе. Она и сыграет определяющую роль», — цитирует бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Николая Валуева «Чемпионат.com».

«Головкин ушел от любительской школы, и это заметно. Он все больше полагается на свой удар. Возможно, в команде говорили ему о силе его удара слишком много, а может, сам поверил после серии нокаутов, но видно, что он всегда заряжен на одно плотное попадание. А между тем у Головкина отличная техника, и если он будет боксировать, набирать очки, то победит», — считает двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко.

Но есть и те, кто предполагаемым победителем видит и Деревянченко. Такое мнение выразил действующий чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик, соотечественник соперника Головкина.

«Головкин — это Головкин, он монстр, но у Сергея хорошие шансы с ним. Он умеет работать с боксерами такого плана. По его габаритам кажется, что он должен идти вперед и всех ломать, но он хорошо идет назад. Сам бой такого плана… Популярность приобретается, когда ты делаешь такие бои. В данном случае это отлично. Надеюсь, у Сергея все получится и они покажут хороший бокс»,

— сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу VideoBoxing.

Поддержал эту позицию и экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Виктор Постол. По его словам, скорость украинца может стать проблемой для Головкина.

«Сергей должен давить, и что он помоложе, должно ему помочь. Он должен все время атаковать, заходить, не пропускать. Он должен двигаться. Думаю, он будет побыстрее. Головкин будет фаворитом, но не думаю, что Деревянченко будет обращать на это внимание, тем более главная его цель — стать чемпионом мира. Думаю, что бой закончится по очкам. Кто выиграет? 50 на 50», — заявил он.

Процедура взвешивания и дуэль взглядов прошли накануне боя. Оба боксера уложились в свой вес: Головкин показал на весах 72,2 кг, тогда как вес Деревянченко составил 72,1 кг.

Важно также отметить, что поединок между Головкиным и Деревянченко предусматривает солидные гонорары. Так, казахстанский атлет заработает за этот бой порядка $15 млн, а украинец же получит значительно меньше — $5,2 млн. Учитывая разницу в статусах спортсменов, разброс не столь большой, каким мог бы быть.