«Не достиг цели наказания»: друг Кокорина еще посидит

1 октября Клинцовский городской суд после двух переносов рассмотрел ходатайство Александра Протасовицкого об условно-досрочном освобождении и принял решение отказать ему в данной просьбе.

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Протасовицкий является четвертым фигурантом дела об избиении главы Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Вместе с ним участие в потасовке, произошедшей 8 октября прошлого года, приняли нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и нынешний новичок «Ростова» Павел Мамаев. По итогам разбирательств братья Кокорины были осуждены на год и шесть месяцев лишения свободы, а Мамаев — на год и пять месяцев. Трое были помещены под стражу в исправительной колонии №4 в Алексеевке (Белгородская область), а 17 сентября отпущены на свободу после удовлетворения их ходатайств об УДО.

Протасовицкий же до сих пор является заключенным колонии в Клинцах, 1 октября суд на выезде отказал ему в досрочном освобождении.

Адвокат осужденного Татьяна Прилипко озвучила причины, по которым ее клиент не вышел на свободу. По ее словам, судья «занимается самодурством».

«Причина отказа в УДО... Бред, конечно, но напечатайте: причина — в самодурстве судьи, больше ни в чем. Эти три липовых взыскания, которых не было, пока Александр находился в СИЗО... Причина взысканий — Протасовицкий расправлял кровать в неположенное время. Это, конечно, исключительно опасный для общества поступок. Мы еще не получили готовое постановление, но формулировка отказа там следующая: «Не достиг цели наказания». Видимо, следующие полтора месяца Александра будут учить не трогать постель во внеурочное время. Реакция у Александра, если говорить интеллигентно, отрицательная», — приводит слова Прилипко «Спорт-Экспресс».

Ранее же адвокат Прилипко назвала решение судьи, согласно которому ее подзащитный будет вынужден остаться под стражей до 13 ноября, «тройными стандартами». Сам же Протасовицкий еще на судебных слушаниях признался, что действительно принимал участие в потасовке, но ударил только Соловчука. Причем, по его словам, сделал это случайно, пытаясь урегулировать конфликт. В драку с Паком и Гайсиным он же не вступал, хотя на записях камер видеонаблюдений, расположенных в кафе, где произошла потасовка с Паком и Гайсиным, видно, как Протасовицкий схватил гендиректора НАМИ за шею.

Тот, к слову, обвинил друга Кокорина и Мамаева в «применении удушающего приема», после которого пропустил удар от Кирилла Кокорина.

Впрочем, причина, по которой Протасовицкому отказали в УДО, стали его действия, произведенные еще во времена его пребывания в Бутырском следственном изоляторе, где тот находился вместе с футболистами с октября до лета 2019 года. В частности, ему вменяют мелкие дисциплинарные нарушения — например, он однажды расправил кровать после подъема.

Однако, по словам адвоката Протасовицкого, обвиняемый не получал никакого уведомления об этих взысканиях, пока находился в СИЗО, а в колонию эта информация дошла только спустя два месяца после того, как осужденный там оказался. Примечателен тот факт, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) дала заключенному положительную характеристику по итогам его пребывания в «Бутырке». Однако после этого стало известно об изъянах в его поведении.

По мнению Прилипко, данные о об этих правонарушениях являются «придуманными».

«Я думаю, что Протасовицкому придумали эти взыскания за его принципиальность. Давление на него оказывалось с самого начала, с предварительного следствия. Когда был первый допрос, следователь предложил ему дать показания против Мамаева и братьев Кокориных о том, что был предварительный сговор, и уйти домой либо сесть вместе с ними», — цитирует адвоката Протасовицкого телеканал «Звезда».

Особое внимание общественность и в частности Прилипко обратили внимание на то, что осужденный отправился не в колонию Белгородской области вместе с братьями Кокориными и Мамаевым, а отдельно от них, хотя изначально планировалось, что Протасовицкий также будет этапирован в колонию в Алексеевке. Это в итоге косвенно отразилось на судьбе заключенного: Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева в итоге освободили, а их друг до сих пор находится в заключении.