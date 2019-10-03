«Москва его ждет»: Хабиб бросил вызов Макгрегору

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассчитывает вновь встретиться с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом рассказал отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов. По его словам, если у бывшего двойного чемпиона будет желание, то они хотели бы организовать реванш в России, а именно — в столице.

«Если Макгрегор хочет, то Москва его ждет. Он говорил, что здесь у него больше болельщиков, чем у нас. Мы его ждем в Москве»,

— заявил Нурмагомедов-старший в интервью YouTube-каналу «Живи на 100%».

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Несмотря на перспективу подраться с бывшим двойным чемпионом, команда Хабиба изначально хотела бы получить бой против первого номера рейтинга легкого дивизиона Тони Фергюсона, с которым у Нурмагомедова поединок срывался четыре раза. При этом отец Орла (прозвище Хабиба — «Газета.Ru») уточнил, что произойдет это не раньше, чем весной 2020 года. Представители россиянина выразили желание, чтобы прошел бой на одной из крупнейших спортивных арен Нью-Йорка.

«До Макгрегора нам нужно разобраться с Тони Фергюсоном. У него с Хабибом серия из 12 побед в UFC — такого большого боя в истории промоушена еще не было. Думаю, «Мэдисон Сквер Гарден» — подходящая арена для этого поединка. Но мы раньше, чем в марте, не выступим»,

— отметил отец чемпиона.

Напомним, что Хабиб и Макгрегор ранее уже встречались в клетке. Это произошло в октябре прошлого года в Лас-Вегасе на турнире UFC 229, когда Нурмагомедов впервые защищал чемпионский титул. В итоге россиянин одержал победу болевым приемом в четвертом раунде. Большой ажиотаж бой получил из-за потасовки в зале, которая завязалась между спортсменами и их командами уже по окончании поединка. За это Нурмагомедов и Макгрегор, а также некоторые другие российские бойцы, включая Зубайру Тухугова, получили длительные дисквалификации.

Вынося за скобки негативные последствия для бойцов, их встреча принесла UFC и всем участникам события огромную прибыль. Только на проданных билетах промоушен заработал $17 млн, а общая прибыль, учитывая расходы на гонорары спортсменов, подготовку к бою и другое, составила порядка $65 млн.

С тех пор Макгрегор, несмотря на уже давно завершившуюся дисквалификацию, не выходил в октагон, попутно несколько раз успев заявить о завершении карьеры и ее возобновлении. Хабиб же вернулся 7 сентября в Абу-Даби, успешно проведя вторую защиту титула в бою против американца Дастина Порье, тогдашнего временного чемпиона лиги. Россиянин одержал победу над Порье удушающим приемом в третьем раунде. За этот бой Нурмагомедов получил рекордный гонорар в истории UFC — $6 млн.

Текущий профессиональный рекорд Хабиба достиг 28 побед при нуле поражений, что делает его одним из сильнейших и статусных бойцов в ростере промоушена.

Что касается потенциального поединка против Фергюсона, то после боя Нурмагомедова с Порье президент UFC Дана Уайт официально объявил, что следующим соперником Хабиба с большой долей вероятностью станет именно Тони. Однако до сих пор их встреча так и не была анонсирована. Проблема заключается в том, что Фергюсон хотел бы встретиться с россиянином в декабре, когда в Лас-Вегасе соберется мощный кард, включая два чемпионских боя.

Однако с момента последнего поединка Хабиба в декабре будет чуть более трех месяцев, чего недостаточно ему для полного восстановления и подготовки, из-за чего Нурмагомедов рассчитывает на март-апреля следующего года.

Говоря о других возможных соперниках для Хабиба, нельзя не упомянуть и о том, что в последние недели участились разговоры о его бое против канадца Жоржа Сен-Пьера. Поводом для этого стало заявление ветерана UFC о том, что он прошел 75-часовое голодание. Нурмагомедов предположил, что бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весах готовится возобновить карьеру ради боя против него.

Глава UFC сразу поспешил сообщить, что в будущем ему было бы интересно организовать этот поединок, однако только после того, как Хабиб подерется с Фергюсоном.

«Сперва он должен сразиться с Тони. Да, Тони против Хабиба. Конечно, если Хабиб победит, его поединок с Жоржем Сен-Пьером было бы прикольно организовать», — приводит слова Уайта MMA Fighting.