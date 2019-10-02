Упустили разгром: как «Зенит» вернул Лигу чемпионов в Петербург

Спустя три сезона в Лиге Европы, в которых «Зенит» так и не смог пройти дальше 1/8 финала, петербургский клуб вернулся в самый престижный клубный турнир Старого Света — Лигу чемпионов.

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Группа сине-бело-голубым попалась вполне терпимая — немецкий «РБ Лейпциг», французский «Лион» и португальская «Бенфика». Все соперники примерно равны по уровню, и нет явных фаворитов, как, например, в квартете «Локомотива», где играют «Ювентус» и «Атлетико».

Таким образом, шансы занять хотя бы второе место и пробиться в плей-офф у «Зенита» есть — нужно лишь не допускать глупой потери очков. И пока что питерцы с этим справляются.

Первый матч в турнире подопечные Сергея Семака сыграли вничью на выезде с крепким «Лионом» (1:1), а вечером 2 октября Лига чемпионов наконец приехала в Северную столицу — в гости пожаловала «Бенфика».

Любопытно, что внушительный стадион «Зенита» «Санкт-Петербург» принимал ЛЧ впервые, хотя видел уже и Кубок конфедераций, и чемпионат мира — 2018. Такая вот ирония судьбы.

Прибыли на стадион и готовы к большой игре вместе с #SuitSupply! pic.twitter.com/sZ4bfOmEBw — ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 2, 2019

Выбирая состав на матч с португальцами, Семак решил оставить в запасе Юрия Жиркова — возрастному защитнику требовался отдых после энергозатратного матча с «Локомотивом» (0:1) в чемпионате России, поэтому на левом фланге обороны вышел Дуглас Дос Сантос. В остальном же с первых минут играли те, кто и ожидался.

«Бенфика» же выставила следующий состав:

Таким набором имен «Зенит» не испугаешь, и на правах хозяина поля он начал встречу крайне агрессивно — уже на первой минуте Магомед Оздоев нанес дальний удар. Да, мяч прокатился мимо створа, но намерения питерцев были обозначены ясно, и спустя еще минуту они чуть не воплотились в реальность.

Дзюба подхватил мяч в центре поля и отправил Азмуна в атаку по правому флангу. «Иранский Месси» ворвался в штрафную, обхитрил защитника, но пробил с нескольких метров прямо во вратаря!

Мяч достался набежавшему Дзюбе, но и он не сумел перекинуть кучу-малу из защитников, Азмуна и голкипера, отправив мяч в чей-то корпус.

2 - АААА! Ну и момент! Едва не затолкали мяч в ворота «Бенфики»! Просто чудом не забили! #ЗенитБенфика — ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 2, 2019

На этот жирный момент португальцы ответили своим ударом — нападающий Харис Сеферович пробил головой после навеса с углового так, что мяч совсем чуть-чуть разминулся с дальней штангой. Однако, к сожалению для гостей, этот момент так и остался их единственной реальной возможностью отличиться в первом тайме.

После этого «орлы» почти полностью переключились на оборонительный режим и лишь изредка беспокоили Андрея Лунева не очень опасными дальними выстрелами, в то время как «Зенит» постоянно пытался нагнетать впереди.

Олег Шатов однажды даже дерзко пробил от углового флажка — мяч чиркнул над перекладиной, что вызвало аплодисменты Сергея Семака. И на 22-й минуте спортивная наглость «Зенита» наконец дала свои плоды:

Оздоев выбил мяч из-под ног чужого защитника прямо на Дзюбу, который словно ждал этого момента в штрафной и аккуратно покатил мимо вратаря в дальний угол — 1:0.

После этого «Зенит» принялся единолично властвовать на поле. Оздоев все так же агрессивно отбирал, Шатов, Дзюба и Дриусси пытались бить.

41 - СЕБА!!! Иванович сделал кросс вперед, Дриусси легко обработал мяч, выбрал момент для удара и пальнул — чуть мимо цели #ЗенитБенфика pic.twitter.com/UJaM3z0VSQ — ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 2, 2019

Единственным неприятным моментом в первом тайме стала желтая карточка Ярослава Ракицкого, который прервал одну из немногих быстрых атак «Бенфики», сфолив на Аделе Таарабте.

Вторая 45-минутка началась так же убойно, как и первая: едва «Зенит» развел мяч с центра поля, как Азмун уже проник в чужую штрафную с левого фланга и пробил в ближний угол, однако вратарь сумел перевести на угловой.

Питерцы разыграли мяч с углового, и после некоторых махинаций он достался Вильмару Барриосу, который запулил выше перекладины.

Также отличный шанс увеличить преимущество в счете имел Дзюба: Шатов вбросил мяч из-за боковой в чужую штрафную, где нападающий выиграл верховую борьбу и пробил головой, но прямо в руки вратарю.

Главному тренеру «Бенфики» Бруну Лаже такое положение дел совершенно не нравилось, тем более что времени до конца матча оставалось все меньше и меньше. В итоге на 60-й минуте специалист произвел двойную замену: полузащитник Кайо и нападающий Карлос Винисиус заменили хавбеков Любомира Фейсу и Пицци.

Это резко преобразило игру «орлов». Сразу же после выхода реактивных бразильцев команда организовала опасную контратаку, в ходе которой Кайо влетел в штрафную, но Игорь Смольников сумел преградить ему путь и отправить мяч на угловой.

К несчастью для российского защитника, это единоборство стало для него последним в матче: в этом стыке он получил травму и был оперативно заменен на Йордана Осорио.

«Бенфика» же продолжила наседать на владения Лунева, заставив нервы голкипера слегка расшалиться: однажды он без всякой необходимости выбежал из ворот и выбил мяч кулаком, хотя все три центральных защитника были на месте и могли спокойно перехватить снаряд.

Казалось, что теперь португальцы навяжут реальную борьбу, но Семак провел вторую замену, которая сыграла решающую роль в исходе матча: защитник Вячеслав Караваев вышел вместо Олега Шатова.

Это позволило Осорио перейти на привычную для него позицию в центр («Зенит» начал играть в три центральных защитника), а Вячеслав расположился на фланге.

В итоге на 70-й минуте Барриос выбрался из-под прессинга двух соперников и отдал передачу вразрез между защитниками на правый фланг, где находился свежий Караваев. Латераль электричкой промчался в чужую штрафную и прострелил так, что соперник занес в свои ворота.

На 78-й минуте Азмун довел дело до разгрома (3:0) — принял мяч после дальней передачи Дзюбы, вышел один на один с голкипером, издевательски оббежал его и закатил в пустые ворота.

Азмунище включил режим Месси. Раскидал защиту с вратарем. И катнул за линию. Браво https://t.co/ihsHHrvYay#ЗенитБенфика pic.twitter.com/Gn5CKkpb0U — Матч ТВ (@MatchTV) October 2, 2019

После этого исход игры был фактически предрешен. «Бенфика» огрызнулась голом лишь на 85-й минуте:

воспитанник мадридского «Реала» Рауль де Томас изумительно положил в ближнюю «девятку», подобрав мяч после небрежных действий защиты «Зенита» возле штрафной.

Однако этот гол стал, скорее, следствием общей расслабленности питерцев, поскольку до того, как счет стал 3:0, они вряд ли позволили бы себе такую потерю на собственной половине поля.

Благодаря этой победе сине-бело-голубые набирают четыре очка и делят первое место в группе G с «Лионом». «РБ Лейпциг» — третий с тремя баллами, а вот «Бенфика» пока последняя с нулем.

Что ж, самая простая встреча в группе Лиги чемпионов — с аутсайдером на своем поле — у «Зенита» позади. Дальше будет только интереснее.