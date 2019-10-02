Вызвали в сборную Европы: что покажут Загитова и Трусова

Пока юниорская серия Гран-при по фигурному катанию подходит к концу, а взрослая еще не началась, представители сборной России участвуют в различных турнирах серии «Б», чтобы накатать новые программы перед публикой и войти в соревновательный режим.

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Веселые старты Загитовой и премьера платья Клеопатры

Алина Загитова начнет свой сезон на японском коммерческом турнире Japan Open.

Со времен контрольных прокатов сборной России, которые прошли в начале сентября, олимпийская чемпионка больше не появлялась на льду перед широкой аудиторией, в то время как ее основные конкурентки — Александра Трусова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и Рика Кихира — уже успели принять участие как минимум в одном турнире и даже демонстрировали полностью чистые прокаты, что для начала сезона весьма неплохо.

Впрочем, ученица Этери Тутберидзе, которая собрала все возможные титулы в фигурном катании, в этом году обещала кататься в свое удовольствие и не задумываться о медалях, так что можно понять, почему она не форсирует подготовку и стартует лишь в октябре на забавном японском турнире.

Правила Japan Open весьма необычны: фигуристы делятся на сборные Европы, Японии и Северной Америки и исполняют только произвольные программы (без короткой). Побеждает команда, набравшая в сумме больше всех баллов.

Помимо Загитовой, в сборную Европы в этом году были приглашена Александра Трусова, которая показывает в произвольной три четверных прыжка и уже порвала всех на своем первом взрослом турнире в карьере. Нет сомнений, что и на Japan Open новоиспеченная Дейнерис фигурного катания наберет баллы на уровне мужчин и, возможно, именно это принесет команде победу.

А мужскую часть европейской сборной представят латвиец Денис Васильев, покоривший японскую публику в прошлом сезоне выступлением в образе самурая, и испанец Хавьер Фернандес — бронзовый призер Пхенчхана-2018.

Но очевидно, что зрители хотят увидеть в первую очередь Загитову.

Промо-ролики Japan Open построены исключительно на образе олимпийской чемпионки — у нее даже взяли интервью, откуда нарезали фразы про то, как ей нравится выступать именно перед японской публикой.

Имена остальных членов сборной Европы в видео упоминаются лишь мельком. Не сделали исключение даже для Трусовой, которая на недавнем Мемориале Ондрея Непелы побила два мировых рекорда Загитовой — по оценке за произвольную программу и по сумме баллов.

Любители фигурного катания особенно ждут выступления Загитовой и потому, что она еще не презентовала свой костюм на произвольную программу, где предстанет в образе Клеопатры.

Сам номер чемпионка уже показывала на контрольных прокатах сборной в «Лужниках» — он получился огненным, особенно финальная дорожка шагов. Однако черный тренировочный костюм мешал восприятию образа египетской царицы — в нем не было лоска и таинственности. Так что в Японии фанатов Загитовой ждет большая премьера.

Что касается костюма для короткой программы, то фигуристка уже демонстрировала его на летнем шоу в Японии — это оказалось черное платье с полупрозрачной юбкой. Думается, что и в произвольном выступлении стоит ожидать чего-то не менее страстного.

Соперники у Загитовой и всей сборной Европы на Japan Open будут довольно серьезные.

Северную Америку представят двукратный чемпион мира Нэйтан Чен, бронзовый призер мирового первенства Винсент Чжоу, Брэди Теннелл и Мирай Нагасу.

А честь Японии будут защищать обладательница тройного акселя Рика Кихира, Сатоко Мияхара, серебряный призер Пхенчхана-2018 Шома Уно и Кошира Шимада.

Выступления пройдут в субботу, 5 октября, с 08.15 до 11.30 по московскому времени. Правда, увидеть их в прямом эфире вряд ли удастся: пока что на японском телевидении запланированы только повторы.

Болезнь Медведевой и встреча с ученицей Тутберидзе

Евгения Медведева продолжит свой сезон на челенджере в Китае под названием Shanghai Trophy.

Ранее подопечная Брайана Орсера выступила на другом турнире серии «Б» — Autumn Classic в Канаде, — где прокатала обе программы чисто и заняла второе место, уступив только Рике Кихире с ее тройными акселями.

Однако теперь Медведевой может быть сложнее из-за недавних проблем с здоровьем.

«Перед этими соревнованиями я сильно заболела, пропустила больше недели тренировок, у меня была высокая температура. Тем не менее сейчас я вернулась в хорошую форму и сделаю все возможное, чтобы порадовать своих китайских фанатов.

Теперь у меня две главные цели: выздороветь и выступить чисто на Shanghai Trophy», — рассказывала спортсменка в интервью.

Кстати, на тренировках в Китае Медведева пробовала прыгать новый для себя каскад тройной флип + тройной риттбергер, который на 0,7 балла дороже того, что она исполняла раньше — флип + тулуп.

Возможно, в наборе элементов короткой программы теперь произойдут изменения, и фигуристка будет показывать флип + риттбергер, двойной аксель и тройной лутц.

Что же касается произвольной программы, то в ней двукратная чемпионка мира добавила каскад тройной флип + двойной тулуп во вторую половину выступления, где за элементы идет прибавка +10% к стоимости.

Однако взамен в начале номера фигуристка показала лишь сольный тройной лутц, а не каскад тройной лутц + двойной тулуп + двойной тулуп, как на турнире в Канаде.

В общем, поиски комфортной расстановки прыжков продолжаются.

Основной соперницей Медведевой в Шанхае должна стать ученица Тутберидзе Элизабет Турсынбаева, родившаяся в Москве, но представляющая Казахстан.

Она стала первой фигуристкой, которая исполнила четверной прыжок на взрослом уровне, причем сделала это на чемпионате мира.

Также в арсенале Турсынбаевой есть аксель в три с половиной оборота, хотя она еще не показывала его на соревнованиях. Если девушка сможет продемонстрировать триксель уже на Shanghai Trophy, то шансы Медведевой на победу сильно уменьшатся.

Однако у Элизабет, как и у Евгении, тоже были проблемы со здоровьем накануне этого турнира — причем гораздо более серьезные.

Родные фигуристки так и не озвучили точного диагноза, однако ее отец Байтак сообщил, это «хроническая травма», которая может «выстрелить» в самый неожиданный момент.

В сентябре Турсынбаева все еще проходила лечение, из-за чего была вынуждена резко снизить нагрузки на тренировках, однако уже в начале октября тренерский штаб принял решение отправить ее в Шанхай.

Остается надеяться, что спортсменка достаточно окрепла после болезни и сможет выступить без риска для здоровья. Зрители еще ни разу не видели программ Элизабет на сезон-2019/20, так что к ней будет приковано повышенное внимание.

В четверг, 3 октября, девушки продемонстрируют короткую программу с 15.25 до 16.10 по московскому времени, а в пятницу, 4 октября, покажут произвольную — 15.00-15.53.