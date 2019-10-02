«Испанцы нас задавили»: «Локо» смирился с третьим местом?

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» сумел дать бой именитому мадридскому «Атлетико». «Железнодорожники» весь матч доставляли проблемы защите «матрасников» и голкиперу Яну Облаку, раз за разом все ближе приближаясь к взятию испанских ворот.

Однако забить так и не получилось. Наоборот, на второй тайм «Атлетико» вышел совершенно другой командой, что и решило исход встречи на «РЖД Арене». Нападающий Жоау Фелиш и полузащитник Томас Парти в течение десяти минут принесли мадридской команде комфортное преимущество, которое испанцы и сохранили до финального свистка — 0:2.

После матча главный тренер хозяев Юрий Семин не стал посыпать голову пеплом, признав поражение.

«У нас банально не хватило сил. Еще травма Жемалетдинова заставила делать изменения, которые в целом были не в нашу пользу. Но футбол есть футбол: «Атлетико» был сильнее, особенно во втором тайме — испанцы добавили и чисто в физическом плане нас задавили. Отсюда и победа.

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Настроение нормальное. Надо разобраться. Мы проиграли команде, которая может выиграть Лигу чемпионов. Так что нормальное настроение. Не вижу никаких проблем. Следующие игры у нас идут более-менее нормально по циклу подготовки», — заявил специалист.

Также наставник «Локомотива» поделился информацией о повреждении полузащитника Рифата Жемалетдинова, впервые вызванного в национальную команду России на матчи отборочного турнира Евро- 2020 с Шотландией и Кипром.

«Думаю, Жемалетдинов до сборной не доедет. Есть травма», — огорчил болельщиков Семин в эфире «Матч ТВ».

Отдал должное «Атлетико» и нападающий москвичей Федор Смолов.

«Да, проигрывать всегда обидно. Однако нужно отдать должное сопернику: мы играли с одним из ведущих европейских клубов. У них и набор исполнителей, и содержание игры — все на очень высоком уровне. И против них достаточно тяжело играть, ведь они как контролируют мяч, так и отбирают его идеально.

Можно ли считать «Локомотив» полноценным бойцом в группе? Со стороны всегда виднее. Но по нашим ощущениям — конечно, в этом сезоне более уверенно себя чувствуем. Уже удалось одержать победу на выезде, есть три очка — будем продолжать бороться. Впереди еще четыре матча. Будем стараться радовать наших болельщиков и самих себя»,

— надеется на лучшее нападающий.

В свою очередь, полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк не мог не вспомнить момент, когда он не смог распечатать ворота «Атлетико» из стопроцентной ситуации.

«Начало второго тайма было плохим, пропустили два гола. Но мы можем быть довольны игрой, несмотря на поражение. У нас было много возможностей для того, чтобы забить и заработать ничью. Но не удалось. Однако мы будем работать, чтобы стать лучше.

Мой момент во втором тайме? Облак совершил фантастический сейв. Хотя, конечно, когда находишься в пяти метрах от ворот, то обязан забивать, но голкипер сыграл отлично… Несмотря на неудачу, мы будем биться до конца в этой Лиге чемпионов. Каждый матч», — сказал польский игрок «Локо».

Что же касается рулевого «Атлетико» Диего Симеоне, то он, подводя итоги матча, заметил, что поединок в Москве, несмотря на положительный результат, не стал для его команды лучшим в нынешнем сезоне.

«Интересный матч, но не лучший — у нас были неплохие игры с «Мальоркой» и «Реалом».

Первый тайм был примерно равным, но во втором мы действовали агрессивнее. У нас очень хорошие нападающие — Фелиш, Мората, Диего Коста, во втором тайме добавили и дожали «Локомотив». «Атлетико» всегда должен учиться новому и развиваться: мы смотрим на прошедшие матчи с энтузиазмом, надо вычленять из них лучшее. Думаю, это противостояние тоже даст много пищи для размышлений», — цитирует Симеоне «Чемпионат».

Cтоит отметить, что в параллельном матче группы D «Ювентус» благодаря голам Гонсало Игуаина, Федерико Бернардески и Криштиану Роналду уверенно разобрался с «Байером» — 3:0.

Таким образом, итальянцы и испанцы возглавляют квартет: в их активе по 4 очка. «Локомотив» с 3 баллами идет на третьем месте, тогда как замыкает таблицу клуб из Германии, проигравший оба матча ЛЧ.

В следующем туре «железнодорожникам» предстоит непростой выезд к «Ювентусу», тогда как «Атлетико» в Мадриде сыграет с «Байером». Оба матча пройдут 22 октября.