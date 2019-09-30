«Нас предали»: WADA хочет отстранить Россию от Олимпиады

30 сентября глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус опубликовал открытое письмо, где ответил экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые поставили под сомнение случайность несовпадения данных из Московской антидопинговой лаборатории, переданных на перепроверку в январе 2019 года, с теми, что ранее предоставлял им информатор Григорий Родченков.

В частности, из базы якобы исчезли некоторые положительные результаты на допинг, которые присутствовали в материалах, переданных в WADA бежавшим в США химиком. От российской стороны потребовали дать исчерпывающее объяснение этих расхождений в течение трех недель.

Из-за этого инцидента WADA уже инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу по ускоренной процедуре. Если РУСАДА вновь будет отстранено, то участие сборной России в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио окажется под угрозой.

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Перед лицом таких серьезных санкций глава Российского антидопингового агентства решил выступить с открытым письмом.

«Нас предали, у нас отняли право быть на стороне правды, отняли те, кто был ответственен за вывод спортивной организации из допингового кризиса. Сегодня спортивная организация России уже не стоит на краю пропасти, — мы летим в пропасть, глубина которой сложно предсказуема», — утверждается в письме Гануса.

Также в документе сообщается, что, по мнению специалистов WADA, искажения электронной базы таковы, что говорить об их случайном характере не приходится,

— особенно с учетом того, что эти предполагаемые изменения были произведены в том числе в течение последних двух лет, когда Московская антидопинговая лаборатория была опечатана и внутрь не допускался никто, кроме сотрудников Следственного комитета, ведущих свое расследование.

Однако стоит отметить, что у некоторых лиц имелся удаленный доступ к этой базе, что могло быть использовано в том числе и против России. По крайней мере, об этом сообщала представитель Следственного комитета Светлана Петренко в 2017 году.

«Следствием получены доказательства об уязвимости базы лаборатории и о работе в ней посредством удаленного доступа Родченкова в период его деятельности и после отъезда в США.

Обладая правами доступа к базе и результатами тестирования спортсменов вплоть до июня 2016 года, он имел возможность бесконтрольно изменять их с целью создания ложных доказательств. Доказательства таких манипуляций могут быть предоставлены WADA и Международному олимпийскому комитету (МОК)»,

— цитировал Петренко «Интерфакс».

Если российской стороне действительно удастся доказать факт удаленного изменения базы данных, то это может стать если не ключом к спасению, то хотя бы причиной сомнений в показаниях Родченкова.

Ганус отмечает, что к 9 октября, когда российские власти должны представить свою версию случившегося, от них не ждут какой-либо «дискуссионной повестки» — нужны лишь «внятные объяснения по представленной структуре».

Также функционер подчеркнул, что новое РУСАДА (то есть модернизированное после побега Родченкова и многочисленных обвинений в подтасовках допинг-проб) не имело никакой возможности вносить какие-либо изменения в старую электронную базу Московской лаборатории и потому попросил не связывать деятельность агентства и сложившуюся «ужасающую ситуацию».

«А главное: зачем изменять базу? Чтобы защитить падших спортсменов и их достижения? Чтобы сломать судьбы будущим поколениям атлетов, оттолкнув часть из них из нашего спорта, и перечеркнуть надежды России? Это точно не государственная политика и не государственные интересы», — пишет Ганус.

Функционер также рассказал в своем письме о якобы имевшей место попытке влияния «одного из учредителей Олимпийского комитета России (ОКР)» на деятельность РУСАДА, отметив при этом, что некоторые действия российских властей вполне могут быть расценены как подтверждение выводов из доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена о массовом допинге в российском спорте.

Напомним, 9 июня Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) не стала восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), заявив, что окончательное решение будет принято после перепроверки допинг-проб из Московской лаборатории.

Олимпиада совсем не за горами, и если прямо сейчас не включиться в борьбу за своих спортсменов, Россия может вообще пропустить Игры или как минимум лишиться на них своего флага, как это было в Пхенчхане-2018.

К тому же после изменений в правилах Всемирного антидопингового кодекса, сделанных в 2019 году, WADA теперь обладает правом запрещать участие определенной страны в Олимпийских играх в случае, если национальное антидопинговое агентство этого государства находится под санкциями (раньше подобными полномочиями обладал только МОК). Если обнаружится, что Россия передала экспертам Всемирного агентства неверную базу данных, весьма вероятно, что WADA впервые захочет воспользоваться своей новой привилегией.