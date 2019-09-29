«Большая вероятность»: Хабиб подерется в России?

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не исключает, что третью защиту титула в легком весе проведет на родной земле. В своем официальном аккаунте в инстаграме боец написал, рассчитывает на поединок в России.

«Есть большая вероятность, что мой следующий бой пройдет в России»,

— заверил чемпион.

Ранее стало известно, что соперником Нурмагомедова должен стать бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон. Он неоднократно бросал вызовы россиянину, а после победы Хабиба над американцем Дастином Порье президент промоушена Дана Уайт официально заявил, что следующим оппонентом Орла будет именно Фергюсон.

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Что интересно, сразу после интригующего поста Хабиба о намерении провести бой в России высказался и сам Эль Кукуй (прозвище Тони. — «Газета.Ru»), намекнув на достигнутую договоренность о следующем поединке.

«Получил сигнал, чемпион возвращается! Скоро новость о бое»,

— написал американец в инстаграме, добавив хештег #ВернулсяВдело». Правда, он так и не уточнил, будет ли драться именно с Нурмагомедовым.

Что касается перспектив Хабиба провести третью защиту в России, то здесь все выглядит не слишком очевидно. Хотя Нурмагомедов неоднократно заявлял о желании привезти большой турнир на родину, однако нельзя закрывать глаза на то, что самые прибыльные карды проходят именно в США — например, в Лас-Вегасе, который обогатил бой Хабиба и Конора Макгрегора благодаря множеству туристов и принес UFC один из самых больших заработков в истории.

Кроме того, Нурмагомедов в апреле подверг жесткой критике российское отделение лучшей бойцовской лиги мира — UFC Russia. В частности, Хабиб остался недоволен организацией турнира в Санкт-Петербурге. Тогда возникла проблема с незаполненным залом, поскольку состав участников был далек от топ-уровня, а билеты все равно стоили довольно больших денег, если сравнивать с аналогичными отечественными мероприятиями. Многие любители ММА такие деньги платить отказались.

Это лишь подтверждает тот факт, что UFC невыгодно проводить турниры в России из-за коммерческой составляющей.

В нашей стране не развита система платных трансляций, в основном за счет которых вечера и окупаются. В Санкт-Петербурге, как и в Москве в прошлом году, промоушен и вовсе отказался от этой опции. Однако если в столице удалось получить хорошую прибыль за счет проданных билетов, то в Петербурге турнир не удался, став одним из самых провальных за последнее время.

Несмотря на это, в скором времени UFC вновь вернется в Россию — 9 ноября. Турнир состоится в Москве. Учитывая горький опыт Северной столицы, такое решение напрашивалось. Арена ЦСКА, где пройдет вечер боев, вмещает до 14 тысяч зрителей и уже неоднократно принимала турниры по смешанным единоборствам.

И, что самое главное, возглавит турнир поединок Александра Волкова и Жуниора дос Сантоса, а в андеркарде Забит Магомедшарипов встретится с Кэлвином Каттаром. По статусу боев, которые UFC проводит в России, это огромный шаг вперед по сравнению с тем, что было в Москве и Санкт-Петербурге ранее, поэтому рассчитывать на sold out причины есть.

Другое дело, что, если Хабиб и подерется в России, то произойдет это не раньше весны следующего года. Фергюсон хотел получить бой 14 декабря в Лас-Вегасе, где уже собирается кассовый турнир, но для Нурмагомедова это практически нереально, учитывая то, что ему приходится скидывать по 8-10 кг перед поединками, и это выливается в тяжелое восстановление. По словам менеджера россиянина Ризвана Магомедова, ориентировочная дата возвращения Орла в октагон — март или апрель 2020 года.

Если третий турнир UFC в России пройдет с успехом, то нельзя исключать, что следующим будет уже номерной кард, где может выступить и Нурмагомедов.

Тем временем еще большую смуту в будущее Хабиба внес и его потенциальный соперник — Фергюсон. Эль Кукуй привык вводить своих поклонников в заблуждение, регулярно оставляя странные и порой неоднозначные сообщения. Однако если Тони в этот раз говорит серьезно, то в ближайшее время он должен объявить имя следующего соперника. И, учитывая то, что Фергюсон обещает скорое возвращение, то его соперником может стать вовсе не Хабиб.