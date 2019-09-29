«Предсмертное состояние»: как закончились полуфиналы Кубка мира

«У меня предсмертное состояние примерно, радости вообще никакой нет. Еще играть четыре партии и, может быть, тай-брейк – вообще можно застрелиться. Очень тяжело», – азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов, отвечая на вопросы пресс-атташе Кубка мира Этери Кублашвили, и впрямь не выглядел счастливчиком.

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Перед объективом камеры сидел усталый человек, который выполнил только часть работы, и ему предстоит пробыть еще неделю в холодном Ханты-Мансийске, прежде чем можно будет вернуться домой, в солнечный Баку. Между тем, Теймур только что выиграл полуфинальный матч у одного из сильнейших гроссмейстеров мира Максима Вашье-Лаграва, вышел в финал Кубка, завоевал путевку в турнир претендентов и, как минимум, $80 тыс. призовых.

«Радость от выхода в претенденты такая, относительная, – продолжил Теймур. – Мне кажется, я всей душой не хотел попадать в турнир претендентов все последнее время. Наверное, это ощущалось во многих моих партиях: честно говоря, иногда не было настроения играть».

Теймур Раджабов до этого дважды участвовал в претендентских соревнованиях: в 2011 году в Казани проиграл матч Владимиру Крамнику в драматичной борьбе на тай-брейке. А в 2013 году в Лондоне Раджабов занял последнее место с ужасным результатом «-6», после чего в его карьере начался спад. Понадобилось несколько лет, прежде чем Теймур его, наконец-то, преодолел.

«В последнее время мне интересно было поучаствовать в официальных соревнованиях. По системе Грищука: как можно меньше играть лишних турниров и делать ставку на официальные старты, чтобы попытаться выйти в турнир претендентов. В прошлом цикле у меня были шансы отобраться; в последнем туре (заключительного этапа Гран-при ФИДЕ 2017 года в Пальма-де-Мальорке – «Газета.Ru») играл белыми с Рихардом Раппортом. Не победил и не вышел в турнир претендентов.

Подумал: может, не судьба уже! Сегодня опять играл белыми, а соперник еще выше по рейтингу, Вашье-Лаграв. Очень хорошие шансы были не выиграть, я бы так сказал!»

Первая партия полуфинального матча Вашье-Лаграв – Раджабов часа за три без особых приключений завершилась вничью. В системе Россолимо МВЛ, как часто называют французского гроссмейстера, попытался усилить свою игру по сравнению с недавней партией против Магнуса Карлсена, но, судя по всему, он слишком рано предложил размен ферзей. В возникшем после этого окончании черные не только не испытывали никаких затруднений, но и могли при желании побороться за перевес. Но такого желания у Теймура не оказалось, и когда на 31-м ходу Максим предложил ничью, то встретил полное понимание.

Играя во второй партии белыми, Раджабов сам предложил размен ферзей, причем совсем рано – на 6-м ходу. Такой уж это вариант: белые претендуют на микроскопический плюс, зато играют вообще без риска. Между тем, техника у Теймура отменная, так что Максиму пришлось бы еще проявить точность и аккуратность. Но против француза этот вариант играли уже не раз, и он неизменно уводил ферзя от размена; МВЛ славится своей дебютной принципиальностью, и проверенному плану он не изменил. Раджабов в ответ скромно вывел слона на d3, где он упирался в собственную пешку, переставил ферзя на одну клетку, сделал короткую рокировку. Такая подчеркнуто солидная и осторожная игра (мол, не трогайте меня – и я никого не трону!), похоже, усыпила бдительность Вашье-Лаграва. Он поторопился сделать рокировку, после чего пешка е4 решительно вступила на чужую половину доски. При ближайшем рассмотрении неожиданно оказалось, что позиция черных крайне тяжелая: их король попадает под прямую атаку! Что ж, бывает и так: всего одна ошибка, минутная потеря концентрации обходятся очень и очень дорого.

Вновь слово Теймуру: «Я очень боялся потратить все время и попасть в цейтнот. Пытался найти форсированный выигрыш – не получилось. В какой-то момент казалось, что упускаю шансы – он консолидировался, мог разменять ферзей… Позиция у черных очень неприятная, конечно, но как ее выиграть, я не видел. Подумал: неужели не выиграю и эту позицию? Я бы спокойно к этому отнесся, но чисто по-шахматному бывает неприятно, когда потом видишь, какие ходы мог сделать, а ты их не делаешь. Лишь когда соперник позволил мне перевести слона с g5 на е5, у черных стало совсем плохо. Так что нервная партия получилась».

Во втором полуфинале встретились два товарища по сборной Китая (кажется, они и в жизни друзья) Дин Лижэнь и Юй Янъи. Пикантность ситуации заключалась в том, что у Дина благодаря стабильно высокому в последнее время рейтингу путевка в турнир претендентов уже, можно сказать, лежала в кармане. В интернете тут же поползли слухи, что судьба матча уже предрешена и в Екатеринбург в марте следующего года приедут сразу два китайских претендента. Недаром же писал классик: «Ну, как не порадеть родному человечку?»

Но классик наш, не китайский, так что Дин и Юй его совету не последовали. Обе партии с длинным контролем они, правда, быстро завершили вничью, однако после двухдневной передышки вышли на решительный бой. По словам Дин Лижэня, оба старались удивить друг друга в дебюте и подготовили варианты, которые не только не изучали вместе, но и вообще почти не применяли раньше.

Объективно у рейтинг-фаворита Кубка мира класс, конечно, выше, чем у его соотечественника. Дин Лижэнь крайне редко проигрывает, в Кубке мира-2017 дошел до финала, очень достойно выступил в турнире претендентов-2018, а на недавнем Кубке Синкфилда в США одолел (хоть и на тай-брейке, но всё же) самого Магнуса Карлсена. Дин Лижэнь быстро и точно считает варианты, у него здоровое позиционное понимание и отличная дебютная подготовка. Всё это сказалось во второй быстрой партии, где в сложной обоюдоострой борьбе он пересчитал соперника: в конце варианта, который был исполнен на доске, Юй издалека рассчитывал поймать белые ладьи на коневую вилку, а вместо этого ему пришлось защищаться от мата. Благодаря этому у Дин Лижэня осталось лишнее качество, которое он уверенно реализовал.

Итак, стали известны уже три участника турнира претендентов 2020 года: Теймур Раджабов (Азербайджан), Дин Лижэнь (Китай) и Фабиано Каруана (США; у него персональное право как участника последнего матча на первенство мира). Четвертым почти наверняка станет Аниш Гири (Нидерланды) – у него следующий, после Дина, средний рейтинг, а китаец сейчас отобрался через Кубок мира. Пятая путевка будет разыграна в октябре в грандиозной «швейцарке» на острове Мэн. Еще две достанутся победителям серии Гран-при ФИДЕ; заключительные этапы пройдут в ноябре в Гамбурге и в декабре в Тель-Авиве. Ну, и есть еще wild-card у организаторов.

В воскресенье 29 сентября на Кубке мира выходной день, а в понедельник начнется последний акт драмы, которая продолжается уже почти целый месяц. За почетный трофей сразятся Дин Лижэнь и Теймур Раджабов, а третье место разыграют Юй Янъи и Максим Вашье-Лаграв. В отличие от предыдущих этапов, оба заключительных матча состоят из четырех партий с классическим контролем; если счет окажется равным, то на пятый день (4 октября) нас ждет тай-брейк. Вот какие суммы стоят на кону: 4 место – $50 тыс., 3 место – $60 тыс., 2 место – $80 тыс. и 1 место – $110 тысяч.