Почивание на лаврах: система Тутберидзе уходит в прошлое

В столице Хорватии – Загребе – завершился 6-й этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. У девушек победительницей стала представительница Южной Кореи Хаен Ли. А вот ученица именитого российского специалиста Этери Тутберидзе Дарья Усачева стала второй, хотя лидировала по итогам короткой программы. На третьей строчке расположилась еще одна россиянка – Анна Фролова, занимающаяся у Светланы Пановой в группе «Снежные барсы».

Реклама

Стоит отметить, что эти три фигуристки замыкали соревновательный день и выступали в заключительной, шестой разминке.

Перед ними были еще 32 фигуристки, но тройка лидеров была определена еще после короткой программы. Произвольный прокат должен был только расставить спортсменок по их местам.

Первой из этой троицы свою программу должна была продемонстрировать Ли. После короткого выступления она была второй, проигрывала Усачевой приблизительно два очка, набрав за свой прокат 69,92 балла. Во второй раз на лед кореянка выходила решительно. Она была уверена в себе в своем выступлении «Танец огня». А дальше на льду началась настоящая магия – судьи не нашли ни единой помарки у фигуристки.

В начало программы она поставила каскад из двух прыжков – тройной лутц + тройной тулуп – и исполнила его чисто и без помарок. Затем юниорка прыгнула тройной риттбергер, и опять судьи не нашли, к чему можно придраться. Ли чисто исполнила еще два прыжковых элемента — тройной флип и двойной аксель. Вторая часть программы началась с еще одного каскада, на этот раз без помарок фигуристка выполнила двойной аксель + тройной тулуп. А вот следующий элемент заставил дружно ахнуть всех немногочисленных зрителей на загребской арене – Ли прыгнула тройной лутц + двойной тулуп + двойной риттбергер. Последним прыжком в ее программе стал тройной сальхов, который был исполнен, как и вся программа, чисто.

Произвольная программа шокировала нет только зрителей, но и саму фигуристку, которая была безумно удивлена, когда увидела свои баллы – девушка сидела буквально с открытым ртом, а потом счастливо смеялась.

А удивиться было отчего – судьи оценили прокат кореянки 134,11 очка, что дало ей в общей сумме 203,40 балла. Она ворвалась на первую строчку, единственная из всех фигуристок преодолевшая порог в две сотни баллов.

Кореянка поразила публику, и тем самым сделала более невзрачным следующий прокат. А после нее на хорватский лед вышла ученица прославленного российского специалиста Этери Тутберидзе Дарья Усачева.

Казалось, в фигурном катании имя этого тренера стало уже каким-то брендом, гарантией того, что ее подопечная покажет высший класс и будет бороться только за первое место. Но в этот раз что-то не сложилось. В произвольной программе Дарья по всем фронтам проиграла своей сопернице, наделав в прокате много ошибок. А ведь по итогам короткого выступления она лидировала, набрав 71,09 балла.

Началось все с двойного акселя, который Усачева немного не докрутила. Это не позволило ей удачно приземлиться, нога чуть подогнулась, но Дарья удержалась. Это был первый тревожный звоночек, который показал, что программа не будет настолько уж безупречной, как хотелось бы. Следом россиянка поставила каскад тройной лутц + двойной тулуп, но и тут ее поджидал недокрут. Такие недочеты нельзя назвать серьезными ошибками, но перед ней выступила кореянка, которая сделала все идеально, и, видимо, именно это сидело в голове у Усачевой.

Дальше все вроде бы как наладилось. Тройной риттбергер, двойной аксель были сделаны чисто, судьи единогласно поставили плюсы на эти два прыжка. Каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов Усачева исполнила изумительно, и тревога, которая была после начала программы, отступила. Потом она прыгнула тройной флип + тройной тулуп, который тоже исполнен пусть не идеально, но вполне хорошо. А вот затем произошло то, что ставит точку в стремлении Дарьи и ее именитого тренера завоевать медаль шестого этапа Гран-при в Загребе. Усачева ошиблась на тройном флипе, не докрутила его, что привело к падению. В этот момент стало понятно, что до корейской фигуристки ей не дотянуться ни при каких обстоятельствах.

Так оно и вышло. 126,10 балла за произвольную программу и 197,19 очка в сумме за два проката. Дарья проиграла своей сопернице около пяти баллов и даже не смогла перешагнуть порог в две сотни.

А ведь Усачева таким образом подводит свою наставницу не в первый раз. На этапе Гран-при в Латвии Дарья также была лидером короткой программы и сделала вполне серьезную заявку на успех в произвольной. Но, видимо, слишком сильно перенервничала и наделала ошибок, в том числе допустила падение на сложном каскаде тройной лутц + ойлер + тройной сальхов. В произвольном прокате она стала лишь третьей, что в сумме, конечно, дало ей второе место, но осадок, как говорится, остался. А затем история повторилась и в Хорватии.

Стоит отметить, что самой известной ученицей Тутберидзе до сих пор является Алина Загитова, которая выиграла Олимпийские игры в 2018 году. Однако с тех прошло уже достаточно много времени, и фигурное катание не замерло в своем развитии. Фигуристы из других стран идут вперед, исполняют более сложные программы, чем ставит российский специалист, и это выясняется вот на таких соревнованиях.

Дарья Усачева считалась одной из перспективных юниорок после того, как на взрослый уровень перешли Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Однако результаты спортсменки оставляют желать лучшего, показывая, что во многом Тутберидзе уступает иностранным тренерам из Южной Кореи, США, Канады.

Такой провал юниоров российского специалиста не первый. Однако если до этого, к примеру, Камила Валиева набирала баллы четверными прыжками, то Усачева элементы в четыре оборота не прыгает, что делает ее гораздо менее конкурентноспособной, чем юных фигуристов из других стран, которые берут сложностью программы.