Оппозиция Леклера: квалификация «Формулы-1» в Сочи. LIVE

Расселл круг проехал за 1.36,201. Неплохой показатель, самый быстрый для «Уильямса».
Помимо «Мерседесов», «Ред Булл» и «Рено» все на трассе. Леклер, Феттель и Джовинацци разогреваются.
Начинается первый сегмент квалификации.
А вот и первая пятерка списка участника, за которой у нас сегодня будет особое внимание. 1. Шарль Леклер (Scuderia Ferrari); 2. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1); 3. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari); 4. Макс Ферстаппен (Red Bull); 5. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1).
Напомним, что в заезде не примет участия пилот «Торо Россо» Даниил Квят. Отечественныый спортсмен в ходе третьей тренировки вновь испытывал проблемы с силовой установкой, показав в итоге лишь восемнадцатое время.
Здравствуйте, уважаемые любители «Формулы-1»! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция квалификационной гонки на Гран-при Сочи.