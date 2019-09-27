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Оппозиция Леклера: квалификация «Формулы-1» в Сочи. LIVE

«Формула-1». Гран-при России. Квалификация. ОНЛАЙН

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В Сочи проходит этап Гран-при «Формулы-1». В нем не выступит российский гонщик из команды «Торо Россо» Даниил Квят: он остался вне квалификации, столкнувшись с новыми проблемами с машиной в предыдущем заезде. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию квалификационной гонки.
Трансляция
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15:05

Расселл круг проехал за 1.36,201. Неплохой показатель, самый быстрый для «Уильямса».

15:03

Помимо «Мерседесов», «Ред Булл» и «Рено» все на трассе. Леклер, Феттель и Джовинацци разогреваются.

15:00

Начинается первый сегмент квалификации.

14:50

А вот и первая пятерка списка участника, за которой у нас сегодня будет особое внимание. 1. Шарль Леклер (Scuderia Ferrari); 2. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1); 3. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari); 4. Макс Ферстаппен (Red Bull); 5. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1).

14:40

Напомним, что в заезде не примет участия пилот «Торо Россо» Даниил Квят. Отечественныый спортсмен в ходе третьей тренировки вновь испытывал проблемы с силовой установкой, показав в итоге лишь восемнадцатое время.

14:30

Здравствуйте, уважаемые любители «Формулы-1»! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция квалификационной гонки на Гран-при Сочи.