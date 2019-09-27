Карпин приютил: Мамаев перешел в «Ростов»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Павел Мамаев подписал контракт с новым клубом. Права на 30-летнего хавбека приобрел «Ростов». Футболист подписал двухлетнее соглашение с командой из Ростова-на-Дону, при этом в договоре прописана опция о возможности продления на один год. За новую команду Мамаев будет выступать под десятым номером.

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Напомним, что прошлым клубом Мамаева был «Краснодар», за который он выступал с 2013 года. Однако в октябре 2018-го футболист был арестован по обвинению в организации ряда драк в центре Москвы. В частности, Мамаев в компании с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом и Александром Протасовицким избили главу Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Позднее все четверо были помещены под стражу в Бутырском следственном изоляторе, где пробыли до лета, после чего Мосгорсуд признал их виновными и приговорил к реальным срокам.

Так, братья Кокорины был осуждены на год и шесть месяцев колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий — на год и пять месяцев колонии.

Впрочем, «Краснодар» свою позицию относительно Павла Мамаева озвучил еще в момент его ареста, выразив твердое намерение разорвать с полузащитником контракт, который действовал до 31 декабря 2019 года. О данном решении говорилось как в официальном сообщении клуба, так и утверждал владелец «быков» Сергей Галицкий, отметивший, что Мамаев своим поступком нанес ущерб репутации команды.

Свое наказание Кокорины и Мамаев отбывали в исправительной колонии №4 в Алексеевке, которая находится в Белгородской области, а уже 6 сентября Алексеевский районный суд на выездном заседании прямо на территории колонии рассмотрел ходатайства заключенных об условно-досрочном освобождении и удовлетворил их.

17 сентября футболисты вышли на свободу, после чего начали переговоры со своими клубами относительно будущего. И если Александр Кокорин сумел подписать новый контракт с «Зенитом», то Павел Мамаев с «Краснодаром» расстался по обоюдному согласию.

«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым.https://t.co/u0htmv8ZA9 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) September 20, 2019

Кандидатов на Мамаева было достаточно. Еще во время его пребывания в СИЗО заинтересованность в подписании 30-летнего хавбека выказывал грозненский «Ахмат» и лично глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Однако дальше разговоров дело не продвинулось. Как утверждал главный тренер команды Рашид Рахимов, с игроком он не контактировал.

«Надо спрашивать Павла, чего он хочет и как видит ситуацию. Наверное, он пойдет туда, где не только клуб им интересуется, но и самому ему интересно. Все должно исходить от самого игрока», — сказал Рахимов в эфире «Матч Премьер» после матча 10-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

Примечательно, что как раз «Крылышки» также высказывали свою заинтересованность в услугах Мамаева, о чем неоднократно говорил главный тренер самарского клуба Миодраг Божович. Однако губернатор Самарской области Дмитрий Азаров позднее отверг возможность приобретения полузащитника.

«Мы строим новую команду, у нас есть ветераны, на которых равняются молодые игроки. Не думаю, что Мамаев служил бы правильным ориентиром для молодежи «Крыльев Советов». Поэтому привлекать его в «Крылья» в каком бы то ни было качестве клуб не будет. Да и для самого Мамаева это было бы рискованно. У нас болельщики иной раз сами следят за спортивным режимом футболистов. Бывали случаи, когда и разговаривали по-мужски с игроками, которые, по их мнению, не осознавали меру ответственности за результат», – заявил Азаров.

Позднее СМИ сообщили о том, что у Мамаева есть вариант с продолжением карьеры в Москве. По данным «СЭ», хавбек вел переговоры со столичным «Динамо». Отмечается, что бело-голубые были готовы предоставить футболисту возможность тренироваться вместе с основной командой, а в январе, когда зимнее трансферное окно будет открыто, уже включить его в заявочный список. Однако, как утверждает источник, Мамаев не смог пройти медицинский осмотр — в клубе отменили процедуру, предпочтя провести важное клубное собрание.