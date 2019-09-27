Новое противостояние: где выступят Загитова и Медведева

Навка заманила Загитову

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова примет участие в ледовом шоу чемпионки Турина-2006 в танцах на льду Татьяны Навки «Спящая Красавица». Мероприятие состоится 27 декабря на арене «Мегаспорт» в Москве.

В новом сезоне Загитова не выступила еще ни на одном соревновании. Из ближайших у нее запланированы пока два этапа Гран-при: во Франции и в Японии. В Гренобле, где турнир пройдет с 1 по 3 ноября, компанию ей составят еще две российские фигуристки Алена Косторная и Мария Сотскова, а в Саппоро — с 22 по 24 ноября — помимо Загитовой и Косторной выступит действующая чемпионка Европы Софья Самодурова.

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Свои новые программы 17-летняя чемпионка Пхенчхана и мира представила пока только на контрольных предсезонных прокатах, прошедших в начале сентября в Москве. На них Загитова запомнилась, например, своим фирменным чисто выполненным каскадом тройной лутц + тройной риттбергер.

Короткая программа российской фигуристки поставлена на песню «Me voy» израильской певицы Ясмин Леви, произвольная же состоит из трех композиций, а сама спортсменка выступает в образе Клеопатры, которая, по словам самой Загитовой, кажется ей «несравненной».

«Для меня было главное – кататься чисто, сейчас эмоций никаких нет, обычная тренировка. Что касается выбора музыки, то слушаем музыку вместе с тренерами, выбираем вместе. Про костюм пока не расскажу, все увидите на соревнованиях», — говорила Загитова.

В прошлом сезоне фигуристка выиграла этапы Гран-при в Хельсинки и Москве, однако в финале заняла второе место, уступив японке Рике Кихире. На чемпионате России Загитова также выступила неудачно, расположившись на итоговой пятой строчке, но при этом на первенство Европы отобралась. В Минске во время произвольной программы она допустила несколько падений, уступив золото Самодуровой. При этом на чемпионате мира в Сайтаме Загитова уверенно заняла первое место, оставив позади Элизабет Турсынбаеву из Казахстана, которая также тренируется в отделении «Хрустальный» школы «Самбо-70», и Евгению Медведеву.

Новый год вместе с Авербухом

Медведева, кстати, также новогодние каникулы проведет в Москве и выступит на одном из ледовых шоу. Двукратную чемпионку мира и Европы к себе пригласил известный продюсер и хореограф, серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух. Спектакль пройдет в столице России с 30 декабря по 7 января, а фигуристка выступит в роли Дороти из «Волшебника страны Оз».

«О сказке «Волшебник Страны Оз» я думал уже давно. Мне нравится, что сюжет позволяет путешествовать по разным мирам.

Когда оказалось возможным наше сотрудничество с Женей Медведевой, то пазл сложился, сразу стало понятно, что она станет прекрасной Дороти, которая идет по своей дороге, также как Женя идет по своей спортивной судьбе»,

– анонсировал шоу Авербух.

В этом сезоне помимо контрольных прокатов Медведева также приняла участие в предсезонном турнире Autumn Classic International, который традиционно проходит каждый год в Канаде. Там по итогам короткой программы, которую фигуристке, кстати, ставил как раз Авербух, россиянка стала второй, выступив под композицию «Exogenesis» группы Muse и уступив почти три балла Кихире.

Японке Медведева проиграла и после произвольной программы, допустив три ошибки: подопечная Брайана Орсера сделала недокрут на тройных риттбергере и лутце, а также сорвала еще один сольный лутц в три оборота, исполнив прыжок с неверного ребра. По итогам соревнований Медведева заявила, что своим выступлением осталась довольна, подчеркнув, что оно «отражает ее форму на сегодняшний момент».

«Моей главной целью на этом турнире было выступить уверенно, потому что старт сезона важен для меня. Прошлый сезон был настоящими качелями, теперь же я чувствую, что нахожусь в форме. Чувствую, что могу лучше, я довольна оценками, потому что они отражают то, как я каталась. Я знаю моменты, которые могу улучшить, поэтому я продолжу работать», — приводит слова Медведевой Olympic Channel.

Примечательно, что Медведева на прошлых новогодних каникулах также была в Москве, отказавшись покидать Россию после национального первенства в Саранске, где она заняла седьмое место. Так, она провела тренировки на катке ЦСКА, а также стала гостьей эфира Love Radio.

В новом сезоне Медведевой предстоит выступить на двух этапах Гран-при, при этом с Загитовой она не пересечется ни на одном. В канадском Келоуне компанию россиянке составят Серафима Саханович и Александра Трусова, а в Москве — Трусова и Станислава Константинова.