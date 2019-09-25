«Хуже, чем при Моуринью»: «МЮ» опять проваливает сезон

«Манчестер Юнайтед» продолжает расстраивать соскучившуюся по трофеям многомиллионную армию поклонников. Удачно начав сезон (чего стоит только тотальный разгром «Челси» в первом туре со счетом 4:0), «красные дьяволы» умудрились растерять очки в матчах с андердогами и теперь с восемью очками занимают лишь восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

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Показательной оказалась последняя встреча, в которой «манкунианцы» на выезде по всем статьям проиграли на выезде «Вест Хэму» (2:0).

В случае обоих пропущенных мячей сказалось разобщенность защитных построений и расслабленность в концовках таймов: сначала на 44-й минуте украинец Андрей Ярмоленко вспомнил лучшие годы в киевском «Динамо» и пробил точно в дальний угол ворот Давида де Хеа, а уже затем на 84-й минуте Аарон Крессвел шикарным ударом со штрафного приговорил именитого соперника к очередному поражению.

Не мог в контексте происходящих с бывшим клубом невзгод не высказаться экс-главный тренер «Манчестера» Жозе Моуринью. Специалист признал, что был заслуженно уволен с поста наставника «манкунианцев», однако заметив, что от перемен на тренерском мостике дела в стане клуба в гору не пошли.

«Я не тот человек, который должен отвечать на вопросы про проблемы «МЮ». Я провел там два сезона, за которые прочувствовал множество позитивных моментов и понял, куда нужно направлять клуб. Третий сезон не был достаточно хорош.

Меня уволили… Пожалуй, я был уволен заслуженно — я нес ответственность как главный тренер. Но печальная реальность заключается в том, что сейчас «Манчестер Юнайтед» выглядит еще хуже, чем при мне. И это грустно. Люди думают, что я наслаждаюсь ситуацией, но мне это совсем не нравится», — цитировал португальца Sky Sports.

Так в чем же причины подобных проблем гранда? Ведь с 2013 года, когда на заслуженный отдых ушел легендарный сэр Алекс Фергюсон, «Манчестер Юнайтед» так и не смог обрести былого величия. Да, были победы в Лиге Европы – 2017, кубок Англии и Английской футбольной лиги, национальные Суперкубки. Но разве это те трофеи, за которые должен бороться клуб с такой историей?

Во-первых, есть претензии к наставнику команды Уле-Гуннару Сульшеру: сменивший на тренерском мостике все того же Моуринью норвежец пока не хватает звезд с неба. Нестабильность так и остается главным спутником «МЮ» в сезоне-2019/2020..

Выводы могут быть сделаны уже в ближайшее время. По сообщениям итальянской прессы, увольнение Сульшера — вопрос времени, и ему даже нашли замену. Это экс-наставник «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри совсем скоро может стать главным тренером «Манчестер Юнайтед». Также руководство «красных дьяволов» рассматривает кандидатуру и бывшего наставника «ПСЖ» Лорана Блана, будучи игроком выступавшего за английский гранд.

Однако есть и противники подобных реформ. За нынешнего рулевого вступается бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд, который призывает ненадолго оставить в покое испытывающего давление со стороны СМИ тренера.

«За что увольнять Уле?! Мы просто будем продолжать менять тренеров каждую неделю, это то, чего все хотят. У вас плохие результаты — вы меняете тренера. Две недели назад я не видел, чтобы люди говорили, что хотят ухода Уле. Что, мнение изменилось после двух недель? Это слишком необдуманно, дайте всему уладиться», — приводит слова Фердинанда The Sun.

Вторит легенде английского футбола и другая звезда «манкунианцев», ныне блистающего в качестве эксперта на британском ТВ Гарри Невилл. Он проблему «МЮ» видит в недостаточном классе футболистов, которые есть в распоряжении Сульшера. Англичанин проводит аналогию с лучшими временами клуба и отмечает, что прославленный «Класс 92» сэра Алекса (куда входили братья Невилл, Дэвид Бекхэм и Райан Гиггз) не выиграл бы АПЛ без помощи громких покупок Стива Брюас, Гарри Паллистера, Роя Кина, Эрика Кантона и Петера Шмейхеля.

«Во время матча с «Вест Хэмом» я говорил, что в последние семь-восемь лет клуб потратил около £ 900 млн, но от тех инвестиций ничего не осталось. У этой команды есть «кости», молодые игроки из академии. Потенциально есть Давид де Хеа, который сейчас испытывает сложности, Гарри Магуайр… Однако этого недостаточно.

«Манчестер Юнайтед» нужны игроки в компанию к де Хеа и Магуайру. Нужно несколько полузащитников, форвард, игрок, обеспечивающий ширину, левый защитник — это пять-шесть новичков», — настаивает Невилл.

Как итог, пока «МЮ» готовится к принципиальному противостоянию с «Арсеналом», в прессе продолжаются муссироваться слухи о будущих усилениях «манкунианцев». Сульшер просит руководство переманить в Англию полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле, а также форварда «Ювентуса» Марио Манджукича. И, по-видимому, такие варианты команду устраивают…

Вот только останется ли сам наставник в команде, если после игры с «канонирами» манчестерцы упадут в турнирной таблице еще ниже?