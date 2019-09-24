Второй шанс ученицы Тутберидзе: главные интриги этапа Гран-при

В хорватском Загребе с 26 по 28 сентября состоится 6-й этап Гран-при среди юниоров. Это предпоследний этап юниорской серии и последний, где будут представлены все четыре вида фигурного катания – мужское и женское одиночное, парное катание, а также танцы на льду. Более того, именно в Хорватии окончательно станет известно, кто из спортивных пар отправится в финал юниорского Гран-при.

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Полностью состав российской команды выглядит следующим образом:

Юноши: Артур Даниелян, Андрей Мозалев

Девушки: Анна Фролова, Дарья Усачева

Парное катание: Юлия Артемьева / Михаил Назарычев, Диана Мухаметзянова / Илья Миронов, Анна Щеглова/ Илья Калашников

Танцы на льду: Светлана Лизунова / Александр Вахнов, Софья Тютюнина / Александр Шустицкий

Отдельно стоит остановиться на парном катании и отметить, что среди участников этапа как минимум три пары имеют реальные шансы на попадание в финал Гран-при.

На данный момент места там застолбили себе только две пары, примечательно, что обе из России — это Аполлинария Панфилова/ Дмитрий Рылов и Ксения Ахантьева / Валерий Колесов. Примечательной на этом этапе станет борьба и Юлии Артемьевой и Михаила Назырычева с дуэтом Диана Мухаметзянова / Илья Миронов.

Пары уже выступали вместе на этапе в Челябинске. Тогда разрыв баллов между ними был совсем небольшим — 111,19 балла получили Артемьева с Назарычевым, занявшие второе место, а завоевавшие бронзовые награды Мухаметзянова и Миронов набрали 108,84.

Среди юношей-одиночников сборную России представит Артур Даниелян. Фигурист занимается в группе у специалиста Елены Буяновой и является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2018 года. Его козырем является тройной аксель, однако стоит отдельно подчеркнуть, что прошлый сезон для него выдался не самым удачным из-за травм. В этом сезоне он уже принимал участие в одном из этапов Гран-при – в Челябинске Даниелян стал вторым.

Он выиграл короткую программу, установив при этом мировой рекорд среди юниоров. Его прокат судьи оценили в 83,31 балла, что стало лучшим достижением в карьере для него самого.

Однако это не спасло Даниеляна в произвольном прокате — он исполнил программу на 138,62, и преимущества в короткой ему не хватило для того, чтобы выиграть этап. Артур уступил своему соотечественнику Петру Гуменнику около 0,2 балла, набрав в итоге 221,93.

Наибольшая интрига развернется у девушек. Ученица Этери Тутберидзе Дарья Усачева на этапе Гран-при в Латвии стала второй, хотя по итогам короткой программы уверенно лидировала после исполнения отличного проката. Фигуристка заработала 69,04 балла и заняла первое место, чисто исполнив двойной аксель, тройной риттбергер и каскад тройной флип + тройной тулуп во второй половине программы, что позволило набрать дополнительные очки.

Однако в произвольном выступлении девушка слишком перенервничала и допустила ошибки, которые серьезно повлияли на ее баллы.

Изначально все шло очень даже неплохо – Усачевой легко покорился двойной аксель, она исполнила каскад тройной лутц + двойной тулуп. Следом пошли тройной риттбергер и еще один двойной аксель. При этом фигуристка прекрасно вжилась в свою роль несчастной девушки, потерявшей любовь. Однако во второй половине выступления у ученицы Тутберидзе начались проблемы. На сложном каскаде тройной лутц + ойлер + тройной сальхов она не смогла четко обозначить правильное ребро в первом прыжке, а со второго и вовсе упала – она не докрутила сальхов, что привело к слишком раннему приземлению, а затем и к падению.

Выбитая из колеи этой ошибкой Усачева не смогла чисто исполнить еще один каскад тройной флип + тройной тулуп, она не выполнила все обороты на втором прыжке. Флип в три оборота в конце программы уже не сильно спас ситуацию, слишком много очков потеряла Дарья на протяжении программы. За прокат судьи поставили ей 125,36 балла, что дало только третью строчку в произвольном выступлении. В сумме девушка набрала 194,40 — это вывело ее на итоговое второе место.

Этап в Загребе пройдет в три дня. 26 сентября, в четверг, короткие программы покажут юноши (11.30 по мск), спортивные пары (15.10 по мск) и девушки, которые начнут 17.50 по московскому времени. На следующий день первыми на лед выйдут танцевальные дуэты в 12.00 по мск, следом за ними произвольную программу покажут пары в 15.00, а замкнут выступления в этот день юноши со вторым прокатом – 18.00 по московскому времени. 28 сентября будет показан произвольный танец (13.15). В 16.25 свой второй прокат продемонстрируют девушки.