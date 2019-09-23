Не звезда — посидит: заседание по делу друга Кокорина перенесли. LIVE

Примечательно также то, что Кокорин и Мамаев не приехали на заседание Клинцовского городского суда Брянской области. Хотя сообщалось. что игроки намерены посетить заседание.
А пока напомним, что Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев на свободу вышли 17 сентября.
Заседание по делу Протасовицкого перенесли на 1 октября. Слушание пройдет на следующей неделе во вторник. Об этом сообщает РИА «Новости».
Равнодушными к судьбе своего друга не остались и уже отпущенные по УДО футболисты.
«Мы переживаем за него. Он сидел так же, как и мы, не нарушал там режим, ничего. Хотелось бы, чтобы его тоже освободили и чтобы пресса этот момент тоже проконтролировала, осветила. Потому что мы сами все узнаем из СМИ», — заявил Мамаев в интервью радиостанции «Говорит Москва».
По мнению Мельникова, жалоба на игрока поступила не случайно. Якобы еще во время пребывания в СИЗО, Протасовицкий получал угрозы из-за «несговорчивости».
«Более того, согласно документам, один из актов о наложении взыскания с отказом Протасовицкого от подписи датирован 11 июля, то есть следующим днём после того, как он покинул изолятор. Все три взыскания, о которых идёт речь, связаны с тем, что Александр якобы «расправил своё спальное место после подъёма», — цитирует Мельникова «Спорт-Экспресс».
По информации секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова, к нему обратилась адвокат Протасовицкого, которая рассказала, что из СИЗО в колонию была направлена информация о взысканиях в отношении её подзащитного. Адвокат, по словам Мельникова, утверждает, что ранее об этих взысканиях ничего не было известно.
Блогер Василий Уткин также высказался на тему сложившейся ситуации. Он отметил, что сложившая ситуация — это настоящий беспредел.
«Троих отпустили. Мамаева и Кокориных. Самых известных, у кого были заступники. А четвертого, Протасовицкого, — нет. Мало того, ему пока отказали в УДО. То есть тому из четверых, кто просто нахулиганил (и то спорно), про которого тупо неуместна риторика «зажрались», «края потеряли», «опозорили честь флага, спорта, сборной» — то есть тому, который сделай то же самое, но отдельно, скорей всего, ничего бы и не было, кроме штрафа в самом пиковом случае, — вот его и продержат дольше всех», — заявил Уткин.
Заседание должно было начаться в 16.00 по московскому времени. Напомним, что оно — выездное и проходит прямо в исправительной колонии.
Напомним, Протасовицкого признали виновным по статьям 116 УК РФ («Побои») и 213 («Хулиганство) и осудили на 1 год и 5 месяцев, как и Мамаева. Он не является футбольной звездой (пришлось из-за травмы уйти из профессионального спорта) и до задержания работал детским тренером.
Прилипко сообщила, что Кокорин и Мамаев собираются приехать на сегодняшнее заседание, чтобы поддержать Протасовицкого. Интересно, действительно ли они доберутся до Брянской области? Александр ведь должен проходить восстановление в «Зените», а Павел, по слухам, пытается устроиться в московское «Динамо».
Александр Протасовицкий перед началом заседания Пресненского суда города Москвы, 10 апреля 2019 годаИлья Питалев/РИА "Новости"
Адвокат Протасовицкого Татьяна Прилипко уверена, что нарушения, о которых запоздало сообщили в колонию из СИЗО, являются «придуманными».
«Придуманные взыскания, поедем в суд, будем решать. Все понимают, что Александр во всем этом принимал меньше всего участия, но… Естественно, Кокорины и Мамаев его поддержат, но на суд это никак не повлияет. Как он решит, так и будет», — цитирует Прилипко «Чемпионат.com».
Александр Кокорин (справа) и Александр Протасовицкий в судеРИА Новости
Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников передал со слов адвоката Протасовицкого Тамары Прилипко, что рассмотрение ходатайство на УДО было отложено из-за того, что в колонию поступила информация о не самом лучшем поведении мужчины еще во время пребывания в СИЗО.
Сообщалось, что он якобы расправлял свою кровать после подъема, что, видимо, считается серьезным нарушением. При этом Прилипко утверждает, что ее клиент почему-то не был уведомлен ни об одном из этих взысканий, когда еще находился в СИЗО.
«Более того, согласно документам, один из актов о наложении взыскания с отказом Протасовицкого от подписи датирован 11 июля, то есть следующим днем после того, как он покинул изолятор. Все три взыскания, о которых идет речь, связаны с тем, что Александр якобы «расправил свое спальное место после подъема», — цитирует Мельникова «СЭ».
Детский тренер Александр Протасовицкий, обвиняемый в хулиганстве и побоях, во время оглашения приговора в Пресненском суде города Москвы, 8 мая 2019 годаВладимир Астапкович/РИА "Новости"
Напомним, Кокорин, его младший брат Кирилл и Павел Мамаев были освобождены по УДО еще 17 сентября. С тех пор Кокорин успел подписать контракт с «Зенитом», а Мамаев — расторгнуть с «Краснодаром».
А вот у Протасовицкого, которого отправили в другую колонию (не в Белгородской области, а в Брянской) дело застопорилось. Рассмотрение его ходатайства на УДО было перенесено на более поздний срок, хотя он подал заявление в августе, как и Кокорин с Мамаевым.
Протасовицкий вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом и экс-хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым был осужден за избиение главы отдела Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина и Виталия Соловчука — водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! В исправительной колонии в Брянской области проходит выездное заседание суда, на котором рассматривается ходатайство Александра Протасовицкого об условно-досрочном освобождении.
Футболисты Павел Мамаев, Александр Протасовицкий и Кирилл КокоринРИА Новости