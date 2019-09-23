Не звезда — посидит: заседание по делу друга Кокорина перенесли. LIVE

Равнодушными к судьбе своего друга не остались и уже отпущенные по УДО футболисты.

«Мы переживаем за него. Он сидел так же, как и мы, не нарушал там режим, ничего. Хотелось бы, чтобы его тоже освободили и чтобы пресса этот момент тоже проконтролировала, осветила. Потому что мы сами все узнаем из СМИ», — заявил Мамаев в интервью радиостанции «Говорит Москва».